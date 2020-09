Macháč, nový Čech ve světě grandslamů. Chci hrát jako Djokovič, říká

Pokud chtěl sportovní osud otestovat Macháčovy nervy, učinil tak velmi vynalézavě: ve chvíli, kdy byl dvě výměny od vítězství, se za stavu 7:6, 5:4, 30-30 nad Paříží prohnal liják a jeho souboj s Portugalcem Ferreirou musel být přerušen.

„Něco takového je rozhodně vždycky těžké. Ale řekl jsem si, že to není prakticky vůbec nic. Kdybych měl set dole, bude to něco jiného – takhle jsem byl sice pod lehkým stresem, on ale rozhodně pod větším. A odmakal jsem to,“ těšilo ho.

Pak se totiž nad Bouloňským lesíkem zase rozsvítilo slunce, duel byl obnoven a duši českého mladíka následně zalila radost z nečekaného úspěchu.

Macháč si zahraje na Roland Garros první grandslam v kariéře Zpravodajství

Když proměnil svůj třetí mečbol, na ztichlém kurtu číslo 10 se rozléhal jeho vítězný ryk.

„S tímhle jsem nepočítal. Jel jsem to sem zkusit,“ přiznává Macháč, který původně dokonce nefiguroval ani na seznamu kvalifikantů. Aby toho nebylo málo, ještě ho soužil zablokovaný krk. Ale pak po sérii odhlášek dostal šanci a využil ji perfektně.

Hlavní soutěž grandslamů, to je svět sám o sobě. Kvůli prestiži, zájmu diváků i médií, měření sil s nejlepšími a ostatně i kvůli odměně, ta v Paříži činí 60 tisíc eur, přes 1,6 milionu korun – zvlášť pro mladé tenisty bývá takováto injekce zásadní.

„Jsem úplně nadšenej. Chtěl jsem vyhrát každý míč, nenechat tam nic zadarmo. Prožívám neskutečné chvíle. Ani to nedokážu pořádně popsat,“ sypal ze sebe.

Je mu teprve 19 let, on a Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka či Dalibor Svrčina mají představovat českou budoucnost. „Snažíme se to doplnit. Je pravda, že po Tomášovi (Berdychovi) a Radkovi (Štěpánkovi) tam od nás dlouho nikdo nebyl,“ řekl v Paříži. „Dokázal jsem si, že bych mohl jít nahoru. Ale rozhodně ještě nahoře nejsem. Jelikož je mým cílem dostat se do stovky, musel jsem něco předvést.“

Tomáš Macháč poprvé v českém daviscupovém týmu

Přímo ve Francii mu jakožto kouč pomáhá Daniel Vacek, dvojnásobný vítěz deblu na Roland Garros. „Uklidňuje mě, jeho přínos je skvělý,“ oceňuje Macháč.

Spolu spřádali taktiku i přístup: „Snažím se to brát jako každý jiný zápas. Soupeře znám, nepřijel jsem do neznámého teritoria a určitě to není tak, že by se s nimi nedalo hrát. Spíš jde o to, že jde o mnohem větší peníze a větší body, takže je mnohem větší i motivace.“

Kdo ho čeká v 1. kole, to se teprve dozví. Soupeře si ale nevybírá: „Každý bude těžký. Je mi to fakt jedno.“

Jasno má naopak v tom, komu by se jednou chtěl podobat herně.

Roland Garros 2020 Speciální příloha iDNES.cz

„Rozhodně nechodím servis-síť, běhám zezadu a útočím, když to přijde. Pokud bych se měl srovnávat s nějakým idolem, i co se stylu týká, hraju spíš Novaka Djokoviče než Federera. On ani Nadal rozhodně můj styl nejsou,“ uvedl.

Djokovič s Nadalem mají své soky pro úvodní duely již určené. Ale už to, že s nimi nyní může sdílet život v tenisové bublině, je pro Macháče parádní zážitek.

„Celkově se máme skvěle,“ říká o podmínkách v Paříží. „Režim je striktně hotel-kurty, nesmíme nikam ven, hodně se dezinfikují věci, chodíme na testy. Šance něco dostat je skoro nulová. Bublina funguje dobře. Jediná smůla, že z našeho bydlení stojí ve výhledu na Eiffelovku jiný hotel, takže není vidět tak dobře,“ usmál se.

Toto jediné „úskalí“ své životní tenisové jízdy bude nadále snášet opravdu velmi rád.