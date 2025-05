Osmá skreč za devět měsíců? Už je toho moc, musím se zamyslet, říká Macháč

Problémy ho provázejí v podstatě celou kariéru, ale od Davis Cupu loni v září, kde kvůli křečím vzdal obě své dvouhry, na něj útočí s nepříjemně častou pravidelností.

Letos ho srazily hned na první akci roku – týmovém United Cupu. Macháč tam mířil za cenným vítězstvím nad Američanem Taylorem Fritzem, ale pak ho ochromily křeče, na což reagoval emočním výbuchem.

„Myslím, že devadesát procent hráčů by tam v mé situaci nejelo. Fakt jsem nebyl připravený, čtrnáct dní před tím jsem bral antibiotika, v nohách jsem měl tak čtyři tréninky. I tak jsem ale doufal, že zvládnu hrát proti hráčům z top 10. Herně jsem to nakonec dal, jen to bohužel nešlo fyzicky,“ ohlížel se v neděli v Paříži.

Po tomto smolném momentu se mu dařilo: na přelomu února a března se blýskl trofejí z podniku ATP 500 v mexickém Acapulcu a vylétl do elitní dvacítky světového pořadí. Ale od té doby vyhrál jen čtyři zápasy. Hlavně kvůli haprujícímu zdraví.

„Největší škoda byla, že jsem onemocněl na Indian Wells a Miami,“ připomíná březnové turnaje, na kterých si věřil. „I nemocný jsem tam vyhrál dva zápasy, protože jsem měl skvělou formu. Je opravdu škoda, že mi zdraví občas nedovolí jít dál. Musím se nad tím zamyslet.“

Protože tak časté patálie už nemohou být zapříčiněné náhodou.

Tomáš Macháč podává během prvního kola Roland Garros.

Minulý týden v Ženevě skrečoval opět kvůli křečím a v neděli na Roland Garros si v duelu s domácím Quentinem Halysem zablokoval záda a za stavu 6:7, 1:4 odstoupil.

„V Ženevě jsem byl skvěle připravený, ale najednou si udělám něco s nohou, dostanu křeč a koukám, co se děje. Do Paříže přijedu s tím, že jsem se dal dohromady, a najednou si zablokuju záda. Věřím, že všechno souvisí se vším. I když jde o jiný typ zranění, tak vidím, že teď prostě nejsem zdravý,“ uznal.

Další start plánuje až ve Wimbledonu, žádné přípravné turnaje na trávě hrát nechce. „Musím si zajít na vyšetření, ať vím, na čem jsem. Je těžké vynechat dvě tisícovky a dát se dohromady, ale očividně jsem to měl udělat. Jenže jsem si myslel, že už jsem v pohodě.“

Navzdory opakovaným zraněním ale 24letý talent nepropadá pesimismu.

„Zdraví je jediné, co mě momentálně limituje. Když se podívám, kolikrát za rok skrečuju, a přesto jsem jedenadvacátý na světě, tak to není špatné. Ale bohužel už je toho trochu moc.“