Macháč: Mix v Paříži? Jsem na hraně. K trenérovi se vyjadřovat nebudu

„Odehraju tam přípravný turnaj, abych se pořádně připravil na druhý grandslam sezony,“ vypráví Macháč. V Paříži se 23letý tenista probojoval do hlavní soutěže turnajů velké čtyřky poprvé v roce 2020, když prošel z kvalifikace bez ztráty setu.

Máte díky tomu k Roland Garros výjimečný vztah?

Spíš na něj mám výborné vzpomínky, byl to můj první grandslamový turnaj. Jinak řadím všechny dost podobně, ale nejvíc se mi daří na Australian Open. Hraje se mi tam asi nejlíp, sedí mi podmínky, což se ukazuje na výsledcích. Letos jsem se v Austrálii dostal do třetího kola.

Je nejjednodušší se na Australian Open připravit?

Člověk tam jede odpočinutý, tráví Vánoce doma, má dlouhou přípravu. Takže jsme nejlépe nachystaní. Z tohoto hlediska je z grandslamů asi ten nejjednodušší, sezona se pak vyvíjí všelijak. Hapruje vám zdraví, jste nemocní nebo se třeba chvíli nedaří... V průběhu roku už člověk není tak čerstvý jako na začátku.

I vás nedávno trápily nemoci, už jste zdravý?

Ano, nebylo to nic vážného. V Barceloně řádila střevní chřipka, všichni tam zvraceli, měli průjmy. Bylo to hodně rychlé. A po Madridu jsem chytil nějakou virózu, asi jak jsem byl oslabený. Blbě se to sešlo. Ale už jsem v plném procesu, každým dnem jdou moje výkony zase nahoru.

První čtyři měsíce roku vám vyšly, zahrál jste si dokonce čtvrtfinále v Miami.

Musím říct, že hlavní šok byl, když jsem se přihlásil do čtyřhry a za tři turnaje jsem na šedesátém místě. To byl velký skok, který mi určitě pomohl i v singlu. Na kurtu jsem strávil hodně času, což samozřejmě hráče posouvá. Jsem rád za to, v jaké pozici momentálně jsem.

Věřil jste na začátku sezony, že se vám bude takto dařit?

Ano, už delší dobu cítím, že mám na to být takhle nahoře. Je potřeba si věřit, ale samozřejmě nikdy nevíte, co se stane. Můžu se připravit, mít formu, vše může šlapat, ale pak přijedu na Roland Garros a prohraju v prvním kole. Nebo to může být úplně naopak. Nepovedou se tréninky, budu ve špatné formě a najednou uhraju třeba čtvrté kolo.

Tomáš Macháč se raduje z postupu do osmifinále Masters v Miami.

Což může být reálné. Co vlastně vy a antuka?

Letos je všelijaká. Nemůžu říct, že špatná, hraju na ní dobře, ale bohužel jsem toho ještě moc nestihl. Nějaké výsledky na ní mám, ale rozhodně nemůžu říct, že jsem antukář jako Nadal.

To asi nikdo.

Samozřejmě. Já ale asi preferuju beton, přece jen na něm odehraju za rok nejvíc turnajů. Jak jsem se za posledního půl roku zlepšil, už mi nedělá problém žádný povrch. Fyzicky jsem na tom dobře, povrch pro mě není žádnou nevýhodou. Naopak.

Prostějovský challenger Pokud by Macháč v Paříži do druhého týdne grandslamu nezasáhl, odcestuje na domácí challenger do Prostějova. „Jsem připravený na něm hrát,“ ujistil tenista, který právě do prostějovského klubu nedávno přestoupil. Největší mužský turnaj v Česku proběhne první týden v červnu, finále je na programu v sobotu osmého.

S jakými ambicemi do Paříže odcestujete?

Chtěl bych uhrát pěkný výsledek, dostat se třeba do druhého týdne. Mám nějakých deset dní na přípravu, myslím, že to zvládnu. Ale když se nepovede Roland Garros, vyjde třeba Wimbledon... Sezona je dlouhá a dobrých turnajů je spousta. Musím se stále zlepšovat, výsledky přijdou. V prosinci jsem říkal, že žebříčková kritéria nemám, soustředil jsem se na svou hru a najednou jsem v první padesátce.

Tudíž by vám na Roland Garros mohla vyjít i smíšená čtyřhra s partnerkou Kateřinou Siniakovou, že?

Katka mě do ní samozřejmě láká, ale dostat se do pavouku je dost těžké, zájemců je hodně. Sám nevím, jestli na účast moje žebříčkové umístění stačí. Jsem 45., což je dost na hraně.

Chtěl byste si v Paříži zahrát třeba proti Rafaelu Nadalovi?

Bylo by fajn si dát do deníčku, že jsem proti němu hrál, zkušenost by to byla velká. Ale poslední dobou už nevnímám, proti komu nastupuju, snažím se soustředit sám na sebe. Samozřejmě, ještě nedávno bych nečekal, že si zahraju proti takovým jménům, jako jsou Wawrinka, Murray nebo Gasquet. A se všemi mám teď bilanci 2:0.

Hlavně v zápasech s Andym Murraym bylo publikum hodně proti vám.

Není to úplně příjemné, nevyhledávám to. Třeba Djokovič se v tom vyžívá, já nejsem typ, který by ještě provokoval diváky proti sobě. V Miami proti Murraymu to bylo hodně přísný. Ale jsem rád, že jsem utkání zvládl, vítězství mi hodně pomohlo. Ale s Andym asi kamarádi nebudeme.

Vážně?

Ne, dělám si legraci. Po zápase s ním jsem byl hodně překvapený. Utkání bylo emotivní, několikrát jsem si zařval od plic a čekal jsem, že bude třeba naštvaný. Ale on se ukázal jako velká legenda. V průběhu zápasu mě chtěl všelijak porazit, ale po něm uznal prohru. Projevil se jako skutečný profesionál.

Tomáš Macháč přijímá gratulaci od Andyho Murrayho po vítězství ve třetím kole podniku v Miami.

Už několikrát zmiňoval konec kariéry, generace v tenise se hodně mění. Vnímáte to?

Začátek roku byl trochu zlomový, hráči, které znám z challengerů, hrají třeba třetí kolo na tisícovce. Prokousávají se nahoru a začíná být těžké je porazit.

Ostatně jedním z těchto hráčů jste i vy.

Je to odměna za práci, kterou odvedete. Za tu dřinu. Jsem rád, je to jiný pocit, když vidíte každý týden ty nejlepší ve svém sportu a můžete proti nim hrát a snažit se je porážet. V tomto směru mi to hodně pomohlo. Jsem rád, v jaké pozici jsem, a budu pracovat, abych se na ní udržel.

Je třeba si dávat pozor na zranění.

Přesně tak. Pro mě je nová zkušenost, že jsem k singlu přidal čtyřhru. Té člověk nedá tolik fyzické síly, ale pořád si můžu odškrtnout odehranou hodinu na kurtu, navíc zápasovou. Turnajů a utkání jsem letos odehrál hodně, cesty tomu moc nepřidávají a tělo je zatížené. Do budoucna se připravím a budu i víc otužilejší vůči nemocem.

Jedním z letošních vrcholů je olympiáda. Plánujete na ní hrát kromě singlu i čtyřhry?

Variant je víc, určitě bych chtěl. Bylo by fajn, kdyby se nám s Katkou povedla účast v mixu. Ale zatím není moc prostoru na přemýšlení.

Jaké máte vzpomínky na hry v Tokiu?

Smíšené. Samozřejmě to byl silný moment, moje první olympiáda, ale byla všelijaká. Byl covid a přísné restrikce, každý den jsme si museli dělat PCR testy. Lepší na to úplně nevzpomínat.

Mimochodem, váš trenér Daniel Vacek je jedním z obviněných v dotační kauze na tenisovém svazu. Bavil jste se s ním o tom?

K tomuto se nechci vyjadřovat.