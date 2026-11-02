Macháč je pátým členem české nominace pro finálový turnaj Davis Cupu

Macháč zůstával ve hře o poslední místo spolu s Vítem Kopřivou. Svěřenec trenéra Daniela Vacka nehrál v létě přes dva měsíce kvůli trhlině v noze, na kurty se vrátil v srpnu a postupně se vracel do formy. Naposledy se kvalifikoval do hlavní soutěže turnaje Masters v Paříži. Ve světovém žebříčku mu patří 71. místo.
Finálový turnaj Davisova poháru se uskuteční od 24. do 29. listopadu v Boloni. Češi narazí v úvodní den ve čtvrtfinále na Kanadu. V případě postupu by se utkali s vítězem duelu mezi Itálií a Jižní Koreou.