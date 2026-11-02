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Macháč je pátým členem české nominace pro finálový turnaj Davis Cupu

Autor: ,
  15:22

Tomáš Macháč ve druhém kole Roland Garros. | foto: AP

Tomáš Macháč je pátým tenistou v české nominaci na finálový turnaj Davis Cupu. Šestadvacetiletý rodák z Berouna doplnil v pětičlenném týmu dříve nahlášené Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku a deblisty Adama Pavláska s Patrikem Riklem. V nahrávce pro média to prozradil kapitán Tomáš Berdych.

Macháč zůstával ve hře o poslední místo spolu s Vítem Kopřivou. Svěřenec trenéra Daniela Vacka nehrál v létě přes dva měsíce kvůli trhlině v noze, na kurty se vrátil v srpnu a postupně se vracel do formy. Naposledy se kvalifikoval do hlavní soutěže turnaje Masters v Paříži. Ve světovém žebříčku mu patří 71. místo.

Finálový turnaj Davisova poháru se uskuteční od 24. do 29. listopadu v Boloni. Češi narazí v úvodní den ve čtvrtfinále na Kanadu. V případě postupu by se utkali s vítězem duelu mezi Itálií a Jižní Koreou.

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Jacquet vs. MacháčTenis - 1. kolo - 2. 11. 2026:Jacquet vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
2. 11. 16:30
  • 2.69
  • -
  • 1.46
Samson vs. LizarazováTenis - 1. kolo - 2. 11. 2026:Samson vs. Lizarazová //www.idnes.cz/sport
2. 11. 20:00
  • 1.03
  • -
  • 8.66
Kennedy vs. BartoňTenis - 1. kolo - 2. 11. 2026:Kennedy vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
2. 11. 20:30
  • 2.57
  • -
  • 1.43
Kolář vs. MollerTenis - 1. kolo - 2. 11. 2026:Kolář vs. Moller //www.idnes.cz/sport
2. 11. 22:30
  • 2.97
  • -
  • 1.33
Michelsen vs. LehečkaTenis - 1. kolo - 3. 11. 2026:Michelsen vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
3. 11. 10:00
  • 2.20
  • -
  • 1.67
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