Macháč před sobotním duelem držel sérii sedmi vítězství v řadě, po titulu v Adelaide překonal v Melbourne náročné výzvy. V prvním kole vyřadil Grigora Dimitrova, ve druhém si poradil se Stefanosem Tsitsipasem. Na třetího vyznavače jednoručného bekhendu už ale nestačil.
S Italem Musettim padl 7:5, 4:6, 2:6, 7:5 a 2:6, kromě dlouhé bitvy se musel popasovat také s vedrem, které tenisty při sobotních zápasech sužovalo. Macháč tak utkání dohrával pod zataženou střechou.
Australian Open ONLINE: Menšík vede, Valentová ztrácí. Nosková vypadla
„Podmínky byly náročné,“ potvrdil Čech. „Z jedné strany hodně pražilo sluníčko, bylo to nepříjemné. Nedá se na to připravit, je to čistě o adaptaci na konkrétní zápas.“
Vy jste se vedru přizpůsobil?
Mně osobně teplo nevadí. Tělo to dnes ukázalo, neměl jsem vůbec křeče, což beru jako jedno z hlavních pozitiv. Čtyři a půl hodiny jsem hrál pod velkým tlakem a tělo vydrželo opravdu skvěle. Na to, že jsem kvůli potížím s kolenem neměl žádnou předsezonní přípravu, musím svému tělu poděkovat. Podrželo mě.
Pomohlo, že se za stavu 0:2 v pátém setu zatáhla střecha?
Podmínky pak byly daleko příjemnější. Nechápu, že nás nechali rozehrát pod zataženou střechou, a pak byla na většinu zápasu otevřená. Všichni jsme si mysleli, že budeme hrát pod zataženou. Podmínky v prvních čtyřech setech byly stejné, akorát se zvedalo teplo.
Jak jste utkání proti pátému hráči světa vnímal?
Byl to těžký zápas, což jsem ale věděl už od začátku. První set trval hodinu a dvacet minut, druhý jsem měl dobře rozjetý, ale nezahrál jsem úplně dobře. Uteklo mi to. Ve třetím setu jsem byl zbytečně frustrovaný, pořád jsem si v sobě nesl prohranou druhou sadu. Čtvrtý set jsem skvěle otočil a v pátém zahrál soupeř od začátku výborně. Dostal mě pod tlak.
Ve druhé sadě jste nevyužil vedení 3:1 a 4:2.
Podmínky na servisu byly náročné, bylo fakt vedro. Oběma se nám nepodávalo moc dobře. Taky jsem zkazil zbytečnou smeč, zpackal jsem si to vlastními chybami. Mohl jsem vést 2:0, ale na kdyby se nehraje.
Pak vás přemohla frustrace?
Ve třetím setu jsem šel výkonnostně dolů, on byl nahoře. Mohlo to být 1:3 na sety, ale podařilo se mi skóre otočit skvěle zahranou koncovkou. Pak jsem zahrál slušně, ale on zvládl pátý set výborně.
V čem byl soupeř nebezpečný?
Je extrémně šikovný, z forhendu i bekhendu, dobře mění rytmus. Hraje nízké čopy, pak vysoké spiny, chce diktovat hru. Snažil jsem se ho dostat pod tlak svou agresivitou. Chvíli se to dařilo, ale nejde to pořád. Musíte proti němu hrát útočně, jinak diktuje tempo on. Umí dát kraťas a jít na síť. Snažil jsem se mu nedat na to prostor. Musel jsem hrát extrémně dobře.
Jaké bylo potřetí za sebou čelit jednoručnému bekhendu?
Zajímavé. Měl jsem zkušeného Dimitrova a pak nepříjemného Tsitsipase, který tady byl ve finále. Dneska Musetti, který hraje momentálně svůj nejlepší tenis. Nejprve jsem za los nebyl rád, ale nakonec ano, protože mě donutil hrát hned od začátku můj nejlepší tenis. Takže jsem byl rozehraný a připravený.
Navíc jste před Australian Open ovládl turnaj v Adelaide.
Když tenista vyhraje titul, další týden už zase hraje. Není ani čas ho oslavit, což je škoda. Podaří se nám vyhrát něco skvělého a další den už na to nemůžeme myslet, protože bychom si kazili další práci.
Kde jste nabral síly pro náročné zápasy v Melbourne?
Je to čistě o hlavě, aby člověk po vyhraném turnaji nezpychnul. Sice byl brán jako přípravný, ale když jsem se dostal do semifinále, dal jsem do něj samozřejmě úplně všechno. Mohl být kvůli tomu ohrožený grandslam. Tím, že mě čeká velká obhajoba, jsem byl za výhru na turnaji rád. Zvládl jsem ho skvěle.
Už víte, jestli dorazíte na Davis Cup do Jihlavy?
Na to je ještě brzy. Ještě dnes chytím let domů, nechám si zkontrolovat koleno, dám si pár dnů oraz a pak se rozmyslím.
Jak zhodnotíte letošní Australian Open?
Teď jsem hodně naštvaný, ale s odstupem času si člověk uvědomí, že získal hezké body. Vyhrál jsem turnaj, v Melbourne jsem porazil dva těžké soupeře. Samozřejmě si odvezu pozitivní věci, byl bych blázen, kdybych řekl, že ne. Jsou tam ale i negativa. Až odezní, budu spokojený.
Celý turnaj jsem hrála bez servisu, líčí Bartůňková
Ve třetím kole se s Australian Open rozloučila také devatenáctiletá Nikola Bartůňková, s 21. nasazenou Elise Mertensovou prohrála 0:6 a 4:6. „Soupeřka byla kvalitní a připravila se na mě lépe než já na ni,“ uznala Češka. „Myslím si, že není neporazitelná, do budoucna bych ji ráda potrápila, nebo i porazila. Ale dneska jsem si to nezasloužila.“
Proti o jedenáct let starší Belgičance od začátku zaostávala, první set ztratila za pouhých 22 minut dokonce 0:6. Kanára dostala i předtím od Darji Kasatkinové a Belindy Bencicové, které ale navzdory tomu dokázala zdolat. Proti Mertensové už další povstání nepředvedla.
„Ty nuly opravdu nejsou chtěné,“ reagovala na tři kanáry. „Bohužel, kvalita soupeřek je taková, že když ztratíte pár gamů na servisu, tak vám to uteče. A já hrála bez podání prakticky celý turnaj. Vzhledem k tomu je hodně dobré, že jsem se i tak dostala do třetího kola.“
Proti Belgičance, která se na servis naopak mohla spolehnout, hrála Bartůňková svůj už šestý zápas v Melbourne, pouť turnajem začínala v kvalifikaci. A přiznala, že únava se na ní podepsala.
Nejvíc sil jí sebral heroický výkon ve druhém kole, v němž šokovala světovou desítku Bencicovou. Po svém dosud životním triumfu musela zpracovat nejen vyčerpání, ale také obrovskou dávku emocí.
„Je to zkušenost, se kterou jsem se ještě nesetkala. Do budoucna už vím, jak si s ní poradit,“ přiblížila. „Ale nemyslím si, že by jedna výhra ovlivnila moje další nastavení. Spíš jde o to, že když tohle vidí soupeřky, tak se na vás lépe připraví. Člověk jim dá takový vykřičník, aby si daly pozor.“
Nicméně i když na závěr jasně prohrála, své vystoupení na Australian Open hodnotí pozitivně.
„Třetí kolo hlavní soutěže je pro mě neskutečné. Byl to můj vůbec první grandslam mezi ženami, takže naprosto super výsledek. Budu se snažit ty zkušenosti přenést do dalších zápasů.“
Zatím neví, kde se představí příště. Vzhledem k tomu, že ve světovém žebříčku by si měla polepšit ze 126. místa na 107., otevírají se jí možnosti startovat na větších turnajích.
„Rád bych teď hrála dvěstěpadesátku v Ostravě. Zatím jsem v kvalifikaci, ale třeba se ještě posunu do hlavní soutěže,“ přemýšlí nad domácím podnikem, který startuje 2. února. „Pak jsou turnaje nižší kategorie v Portugalsku, nebo zkusím odjet do Ameriky, jestli se dostanu do Indian Wells a Miami. Teď jsem měla hodně zápasů a posunula jsem se v žebříčku, takže se můj plán poupraví“.