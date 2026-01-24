Macháče mrzely chyby: Ale neměl jsem křeče. A Bartůňková? Jako vykřičník

Autor: , ,
  11:39
Na kurt nastoupil kvůli velkému vedru už v 10:30 melbournského času a dřel na něm takřka čtyři a půl hodiny. Na výhru to však nestačilo. Tenista Tomáš Macháč svedl s Lorenzem Musettim statečný souboj, nakonec ale padl po pěti setech. Ve třetím kole Australian Open neuspěla ani Nikola Bartůňková, která od soupeřky opět utržila kanára.
Tomáš Macháč se diví ve třetím kole Australian Open.

Tomáš Macháč se diví ve třetím kole Australian Open. | foto: AP

Tomáš Macháč podává ve třetím kole Australian Open.
Tomáš Macháč se ochlazuje ve třetím kole Australian Open.
Tomáš Macháč hraje bekhend ve třetím kole Australian Open.
Tomáš Macháč se loučí s diváky po porážce ve třetím kole Australian Open.
13 fotografií

Macháč před sobotním duelem držel sérii sedmi vítězství v řadě, po titulu v Adelaide překonal v Melbourne náročné výzvy. V prvním kole vyřadil Grigora Dimitrova, ve druhém si poradil se Stefanosem Tsitsipasem. Na třetího vyznavače jednoručného bekhendu už ale nestačil.

S Italem Musettim padl 7:5, 4:6, 2:6, 7:5 a 2:6, kromě dlouhé bitvy se musel popasovat také s vedrem, které tenisty při sobotních zápasech sužovalo. Macháč tak utkání dohrával pod zataženou střechou.

Australian Open ONLINE: Menšík vede, Valentová ztrácí. Nosková vypadla

„Podmínky byly náročné,“ potvrdil Čech. „Z jedné strany hodně pražilo sluníčko, bylo to nepříjemné. Nedá se na to připravit, je to čistě o adaptaci na konkrétní zápas.“

Vy jste se vedru přizpůsobil?
Mně osobně teplo nevadí. Tělo to dnes ukázalo, neměl jsem vůbec křeče, což beru jako jedno z hlavních pozitiv. Čtyři a půl hodiny jsem hrál pod velkým tlakem a tělo vydrželo opravdu skvěle. Na to, že jsem kvůli potížím s kolenem neměl žádnou předsezonní přípravu, musím svému tělu poděkovat. Podrželo mě.

Pomohlo, že se za stavu 0:2 v pátém setu zatáhla střecha?
Podmínky pak byly daleko příjemnější. Nechápu, že nás nechali rozehrát pod zataženou střechou, a pak byla na většinu zápasu otevřená. Všichni jsme si mysleli, že budeme hrát pod zataženou. Podmínky v prvních čtyřech setech byly stejné, akorát se zvedalo teplo.

Tomáš Macháč se ochlazuje ve třetím kole Australian Open.

Jak jste utkání proti pátému hráči světa vnímal?
Byl to těžký zápas, což jsem ale věděl už od začátku. První set trval hodinu a dvacet minut, druhý jsem měl dobře rozjetý, ale nezahrál jsem úplně dobře. Uteklo mi to. Ve třetím setu jsem byl zbytečně frustrovaný, pořád jsem si v sobě nesl prohranou druhou sadu. Čtvrtý set jsem skvěle otočil a v pátém zahrál soupeř od začátku výborně. Dostal mě pod tlak.

Ve druhé sadě jste nevyužil vedení 3:1 a 4:2.
Podmínky na servisu byly náročné, bylo fakt vedro. Oběma se nám nepodávalo moc dobře. Taky jsem zkazil zbytečnou smeč, zpackal jsem si to vlastními chybami. Mohl jsem vést 2:0, ale na kdyby se nehraje.

Pak vás přemohla frustrace?
Ve třetím setu jsem šel výkonnostně dolů, on byl nahoře. Mohlo to být 1:3 na sety, ale podařilo se mi skóre otočit skvěle zahranou koncovkou. Pak jsem zahrál slušně, ale on zvládl pátý set výborně.

V čem byl soupeř nebezpečný?
Je extrémně šikovný, z forhendu i bekhendu, dobře mění rytmus. Hraje nízké čopy, pak vysoké spiny, chce diktovat hru. Snažil jsem se ho dostat pod tlak svou agresivitou. Chvíli se to dařilo, ale nejde to pořád. Musíte proti němu hrát útočně, jinak diktuje tempo on. Umí dát kraťas a jít na síť. Snažil jsem se mu nedat na to prostor. Musel jsem hrát extrémně dobře.

Tomáš Macháč (vpravo) gratuluje svému přemožiteli Lorenzovi Musettimu k postupu...

Jaké bylo potřetí za sebou čelit jednoručnému bekhendu?
Zajímavé. Měl jsem zkušeného Dimitrova a pak nepříjemného Tsitsipase, který tady byl ve finále. Dneska Musetti, který hraje momentálně svůj nejlepší tenis. Nejprve jsem za los nebyl rád, ale nakonec ano, protože mě donutil hrát hned od začátku můj nejlepší tenis. Takže jsem byl rozehraný a připravený.

Navíc jste před Australian Open ovládl turnaj v Adelaide.
Když tenista vyhraje titul, další týden už zase hraje. Není ani čas ho oslavit, což je škoda. Podaří se nám vyhrát něco skvělého a další den už na to nemůžeme myslet, protože bychom si kazili další práci.

Kde jste nabral síly pro náročné zápasy v Melbourne?
Je to čistě o hlavě, aby člověk po vyhraném turnaji nezpychnul. Sice byl brán jako přípravný, ale když jsem se dostal do semifinále, dal jsem do něj samozřejmě úplně všechno. Mohl být kvůli tomu ohrožený grandslam. Tím, že mě čeká velká obhajoba, jsem byl za výhru na turnaji rád. Zvládl jsem ho skvěle.

Už víte, jestli dorazíte na Davis Cup do Jihlavy?
Na to je ještě brzy. Ještě dnes chytím let domů, nechám si zkontrolovat koleno, dám si pár dnů oraz a pak se rozmyslím.

Jak zhodnotíte letošní Australian Open?
Teď jsem hodně naštvaný, ale s odstupem času si člověk uvědomí, že získal hezké body. Vyhrál jsem turnaj, v Melbourne jsem porazil dva těžké soupeře. Samozřejmě si odvezu pozitivní věci, byl bych blázen, kdybych řekl, že ne. Jsou tam ale i negativa. Až odezní, budu spokojený.

Celý turnaj jsem hrála bez servisu, líčí Bartůňková

Ve třetím kole se s Australian Open rozloučila také devatenáctiletá Nikola Bartůňková, s 21. nasazenou Elise Mertensovou prohrála 0:6 a 4:6. „Soupeřka byla kvalitní a připravila se na mě lépe než já na ni,“ uznala Češka. „Myslím si, že není neporazitelná, do budoucna bych ji ráda potrápila, nebo i porazila. Ale dneska jsem si to nezasloužila.“

Proti o jedenáct let starší Belgičance od začátku zaostávala, první set ztratila za pouhých 22 minut dokonce 0:6. Kanára dostala i předtím od Darji Kasatkinové a Belindy Bencicové, které ale navzdory tomu dokázala zdolat. Proti Mertensové už další povstání nepředvedla.

Nikola Bartůňková hraje bekhend ve třetím kole Australian Open.

„Ty nuly opravdu nejsou chtěné,“ reagovala na tři kanáry. „Bohužel, kvalita soupeřek je taková, že když ztratíte pár gamů na servisu, tak vám to uteče. A já hrála bez podání prakticky celý turnaj. Vzhledem k tomu je hodně dobré, že jsem se i tak dostala do třetího kola.“

Proti Belgičance, která se na servis naopak mohla spolehnout, hrála Bartůňková svůj už šestý zápas v Melbourne, pouť turnajem začínala v kvalifikaci. A přiznala, že únava se na ní podepsala.

Nejvíc sil jí sebral heroický výkon ve druhém kole, v němž šokovala světovou desítku Bencicovou. Po svém dosud životním triumfu musela zpracovat nejen vyčerpání, ale také obrovskou dávku emocí.

Nikola Bartůňková se hecuje ve třetím kole Australian Open.
Nikola Bartůňková se povzbuzuje ve třetím kole Australian Open.

„Je to zkušenost, se kterou jsem se ještě nesetkala. Do budoucna už vím, jak si s ní poradit,“ přiblížila. „Ale nemyslím si, že by jedna výhra ovlivnila moje další nastavení. Spíš jde o to, že když tohle vidí soupeřky, tak se na vás lépe připraví. Člověk jim dá takový vykřičník, aby si daly pozor.“

Nicméně i když na závěr jasně prohrála, své vystoupení na Australian Open hodnotí pozitivně.

„Třetí kolo hlavní soutěže je pro mě neskutečné. Byl to můj vůbec první grandslam mezi ženami, takže naprosto super výsledek. Budu se snažit ty zkušenosti přenést do dalších zápasů.“

Nikola Bartůňková hraje forhend ve třetím kole Australian Open.

Zatím neví, kde se představí příště. Vzhledem k tomu, že ve světovém žebříčku by si měla polepšit ze 126. místa na 107., otevírají se jí možnosti startovat na větších turnajích.

„Rád bych teď hrála dvěstěpadesátku v Ostravě. Zatím jsem v kvalifikaci, ale třeba se ještě posunu do hlavní soutěže,“ přemýšlí nad domácím podnikem, který startuje 2. února. „Pak jsou turnaje nižší kategorie v Portugalsku, nebo zkusím odjet do Ameriky, jestli se dostanu do Indian Wells a Miami. Teď jsem měla hodně zápasů a posunula jsem se v žebříčku, takže se můj plán poupraví“.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Menšík vs. QuinnTenis - Dvouhra mužů - 24. 1. 2026:Menšík vs. Quinn //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 2:2
  • 1.18
  • -
  • 4.65
Rybakinová vs. ValentováTenis - Dvouhra žen - 24. 1. 2026:Rybakinová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 1:0
  • 1.02
  • -
  • 16.60
Gauffová vs. MuchováTenis - Dvouhra žen - 25. 1. 2026:Gauffová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
25. 1. 04:30
  • 1.49
  • -
  • 2.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Macháče mrzely chyby: Ale neměl jsem křeče. A Bartůňková? Jako vykřičník

Tomáš Macháč se diví ve třetím kole Australian Open.

Na kurt nastoupil kvůli velkému vedru už v 10:30 melbournského času a dřel na něm takřka čtyři a půl hodiny. Na výhru to však nestačilo. Tenista Tomáš Macháč svedl s Lorenzem Musettim statečný...

24. ledna 2026  11:39

Velký návrat před baráží o MS? Nedvěd chce Daridu zpět v reprezentaci

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd chce před březnovou baráží o postup na mistrovství světa přesvědčit k návratu do národního týmu bývalého kapitána Vladimíra Daridu.

24. ledna 2026  11:16

Užívám si, že jsme první. Knotek o partě ve Slavii i vzpomínkách na Olomouc

Jan Knotek v dresu Olomouce.

V létě 2025 změnil dres po dlouhých dvanácti sezonách mezi kohouty, ve kterých Jan Knotek zažil postup, baráže nebo boj s Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále. Ve 38 letech podepsal smlouvu ve svém...

24. ledna 2026  10:51

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná...

24. ledna 2026  10:41

Australian Open ONLINE: Menšík vede, Valentová ztrácí. Nosková vypadla

Sledujeme online
Linda Nosková hraje forhend ve třetím kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Sobotní program tenisového Australian Open přinesl zatím čtyři české porážky. Ve třetím kole nečekaně ztroskotala Linda Nosková, Tomáš Macháč, Karolína Plíšková ani Nikola Bartůňková neuspěli proti...

24. ledna 2026  10:40

Lisa, italský fénix. I Vittozziovou trápily vleklé bolesti zad, biatlon nenáviděla

Lisa Vittozziová ve vytrvalostním závodě v Novém Městě.

Kolik by toho asi vyhrála, kdyby její kariéra probíhala bez komplikací? Otázka, které se musí vyhýbat biatlonistka Lisa Vittozziová. Brzy jedenatřicetiletá Italka už má doma velký křišťálový glóbus a...

24. ledna 2026  9:15

Královskou etapu Tour Down Under museli zkrátit, závěrečný spurt ovládl Vernon

Ethan Vernon se raduje ve finiši čtvrté etapy Down Under.

Zkrácenou čtvrtou etapu závodu Tour Down Under vyhrál ve spurtu britský cyklista Ethan Vernon před lídrem bodovací soutěže Dánem Tobiasem Lundem Andresenem. V celkovém pořadí vede dál Australan Jay...

24. ledna 2026  9:11

Vítězka Zrádců a playmate v roli kustodky. Šáchová na Žižkově prala dresy

Vítězka první řady reality show Zrádci a playmate Nicol Šáchová se na jeden den...

Vítězka první řady reality show Zrádci a playmate Nicole Šáchová se představila v úplně jiné roli, než v jaké ji lidé znají z televizní obrazovky. Na jeden den se přesunula do zákulisí druholigového...

24. ledna 2026

Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Záchranu v kancelářích skupina slavných odchovanců Litvínova zvládla, teď přichází další šichta: udržet pro hokejovou baštu extraligu na ledě. Nelehký úkol si vzal na bedra olympijský šampion a...

24. ledna 2026  8:52

Nečas mírnil debakl Colorada, Chytil se vrátil do sestavy Vancouveru

Martin Nečas z Colorada se snaží překonat Samuela Erssona v brance Philadelphie.

Páteční program hokejové NHL opět potvrdil, že po novém roce již lídr soutěže z Colorada není nejjistější. Podruhé v krátké době doma propadl 3:7. Naposledy s Philadelphií, proti které dvěma...

24. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  8:50

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Šest operací, roky boje. A nyní olympijské překvapení. S tím Labaštová nepočítala

Alena Labaštová trénuje před závody Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.

Když po pátečním tréninku před Světovým pohárem alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně procházela novinářskou mixzónou, celá zářila. „Jsem ráda, že to vidím na vlastní očí,“ usmála se Alena Labaštová....

24. ledna 2026  8:18

Atlanta v NBA udolala Phoenix, Krejčí hrál jen pět minut. Indiana zaskočila lídra

Nickeil Alexander-Walker (7) z Atlanty a Grayson Allen (8) z Phoenixu.

Basketbalisté Atlanty zvítězili v NBA nad Phoenixem 110:103 a druhou výhrou po sobě si upevnili desátou příčku v tabulce Východní konference před Milwaukee, které těsně podlehlo Denveru 100:102....

24. ledna 2026  8:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.