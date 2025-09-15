Na prestižním Laver Cupu budou dva Češi. Macháč přijal roli náhradníka

21:52
  21:52
Český tenista Tomáš Macháč se v závěru týdne zúčastní Laver Cupu v San Franciscu jako oficiální náhradník evropského výběru. Doplní tak svého daviscupového spoluhráče Jakuba Menšíka, jenž je členem šestičlenného týmu kapitána Yannicka Noaha.
Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík během čtyřhry v daviscupovém utkání se...

Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík během čtyřhry v daviscupovém utkání se Spojenými státy | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Tomáš Macháč v osmifinále US Open.
Tomáš Macháč na tréninku před Davis Cupem na Floridě.
Tomáš Macháč na tréninku před Davis Cupem na Floridě.
Tomáš Macháč se připravuje na podání v osmifinále US Open.
Osmý ročník Laver Cupu, jenž měl premiéru v roce 2017 v Praze, se bude hrát od pátku do neděle. Pořadatelé soutěže v pondělí na webu oznámili, že Macháč a náhradník výběru světa Jenson Brooksby se budou účastnit všech týmových aktivit a během třídenní soutěže případně zaskočí za spoluhráče, jenž nebude moci nastoupit.

Čtyřiadvacetiletý Macháč tak stráví další víkend s krajanem Menšíkem. Společně minulý týden reprezentovali v Delray Beach Česko v Davis Cupu a slavili po výhře 3:2 nad domácími USA postup na finálový turnaj. Na Floridě vytvořili dvojici ve čtyřhře, zápas ve třech setech prohráli.

Dosud jediným českým tenistou v Laver Cupu byl současný daviscupový kapitán Tomáš Berdych, jenž byl členem evropského výběru v úvodním ročníku 2017. Menšíkovými spoluhráči v týmu Evropy jsou Španěl Carlos Alcaraz, Němec Alexander Zverev, Dán Holger Rune, Nor Casper Ruud a Ital Flavio Cobolli.

Tým světa, jehož kapitánem je André Agassi, tvoří Američané Taylor Fritz, Alex Michelsen a Reilly Opelka, Australan Alex de Minaur, Argentinec Francisco Cerúndolo a Brazilec Joao Fonseca.

