Skok žebříčkem, grandslamová maxima. Nyní Macháč životní sezonu ukončil

Tomáš Macháč ve třetím kole US Open | foto: AP

Svěřenec trenéra Daniela Vacka zahajoval sezonu na 78. místě a během roku se vypracoval na současnou 25. příčku. Poprvé se dostal na všech grandslamech v jedné sezoně do hlavní soutěže, na každém z nich si také vylepšil osobní maximum. Nejdále postoupil do osmifinále US Open, po němž nahradil v pozici české jedničky Jiřího Lehečku.

Největší úspěch Macháč zaznamenal na olympijských hrách v Paříži, kde s Kateřinou Siniakovou získal zlato ve smíšené čtyřhře. Předtím se v květnu v Ženevě probojoval poprvé do finále turnaje ATP. Porazil tam například hvězdného Srba Novaka Djokoviče a nestačil až na Nora Caspera Ruuda.

Na konci září a začátku října se také dostal do semifinále v Tokiu a Šanghaji, v Číně vyřadil světovou dvojku Španěla Carlose Alcaraze.

Z českých tenistů ukončil sezonu dříve také Jakub Menšík, který se rovněž odhlásil z turnaje v Bělehradě. Lehečka by měl naopak startovat.