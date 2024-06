Pěkná rána. Macháč dostal od Siniakové míčem do hlavy, ze soupeřek má blok

Pro společné dobrodružství v pařížském mixu vyfasovali velmi kvalitní soupeře – šampiony letošního Australian Open Poláka Jana Zieliňského a Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Přestože se jim snažili odolávat, padli 2:6 a 6:7.

„Začátek byl smolný. V prvním gamu jsme vedli 40:15, ale trochu jsme to pokazili. A když hned ztrácíte, tak se nehraje optimálně,“ líčil Macháč.

Za stavu 2:4 měli Češi příležitost ke snížení a zdramatizování úvodní sady, když se dostali na shodu, při níž ve smíšené čtyřhře rozhoduje jediný míč. Jenže právě tehdy se na dvorci nedomluvili, což vyústilo v úsměvný, ale bolavý úder do vlastních řad.

„Ani jsem nevěděl, že tenhle míč byl zrovna při shodě. Škoda, úplně v pohodě to mohlo být 4:4,“ popisoval třiadvacetiletý tenista.

Stanislav Kučera @StanleyKucera Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková si v prvním kole mixu Roland Garros užili i jeden bolavý, ale zároveň zábavný moment. https://t.co/piytNPCzB3 oblíbit odpovědět

O pět let starší Siniaková se mu za nastřelení omlouvala. Zdůraznila, že se nejednalo o úmysl a že od něj čekala, že se u sítě skrčí: „Samozřejmě mě to mrzí. Jsem zvyklá, že ten, kdo se mnou hraje, jde dolů a nechává otevřený celý kurt. Šla jsem automaticky na variantu, na kterou jsem zvyklá, a dopadlo to špatně.“

„Naštěstí jsem nekoukal dozadu. Kdybych dostal mezi oči, bylo by to horší,“ tušil Macháč. „Ale rána to byla.“

Roland Garros příloha iDNES.cz

Diváky pobavil tím, že sotva se otřepal z prvotního překvapení, v teatrálním gestu se skácel na zem a předstíral omráčení. Vzápětí s úsměvem na tváři vyskočil zpátky na nohy.

Po této nešťastné události se Češi zvedli a ve druhém setu už s favorizovanými soupeři drželi krok.

„Řekl bych, že jsme byli lepší,“ podotkl Macháč.

„S parťákem musíte najít rytmus, takže jsme se postupně zlepšovali,“ doplnila Siniaková.

I přes nepříznivý vývoj se na kurtu bavili. Když je soupeři přechytračili, vzali to s nadhledem, za vlastní povedené zásahy se povzbuzovali.

„Já se takhle chovám i s parťákem Čangem v deblu,“ přiblížil Macháč. „Jsme v pohodě, nechci říct, že se zápasu smějeme, protože chceme vyhrát, ale mám rád, když je atmosféra odlehčená. Takže to není tím, že hraju mix, já to takhle beru i v normálním deblu.“

Siniaková přiznala, že ona naopak musela ze svých obvyklých očekávání slevit, neboť vzhledem k tomu, že je sedminásobnou grandslamovou šampionkou ve čtyřhře, v párových disciplínách útočí na nejvyšší mety.

„Pro mě debl není jen tak. Hodně jsem toho v něm uhrála, vážím si ho a jsem v něm zvyklá na tlak, že na každém turnaji musím být daleko. Takže jsem možná dostala příkaz, abych si mixa víc užila. Ale vždycky je super pocit, když se můžete opřít o parťáka, protože v tenise jste jinak na všechno sám.“

Po Australian Open 2022 a letošní exhibici v Indian Wells si společný mix vyzkoušeli podruhé. Pokud se do soutěže dostanou, rádi by si ho zopakovali na blížících se olympijských hrách v Paříži, při nichž se tenisté opět sjedou do areálu Roland Garros.

Macháč do té doby plánuje zapracovat na svém přístupu k tenistkám na druhé straně sítě, s nimiž se dosud srovnává obtížně.

„Mix je úplně jiný sport. Mám v sobě nějaký blok, že neumím hrát proti holkám. Prostě je nemůžu nastřelovat,“ vysvětlil. „Když chtěl zahrát rychle soupeř, tak mi přišlo, že šel taky spíš na mě. Ale myslím, že kdyby se zápas trochu vyhrotil, tak bych se urval. A ve finále bych možná mířil i na hlavu,“ zasmál se.

Z tohoto hlediska pro něj bylo obtížné rovněž reagování na míče od Sie Šu-wej, která hraje oba údery obouručně a vyznává specifický styl s mnoha záludnými prvky.

„Cíl jsem měl nedostat eso 140 kilometrů za hodinu, což jsem splnil. I když jednou jsem se trošku bál…“ žertoval Macháč, jenž na Roland Garros o den dříve ve třetím kole dvouhry čelil Daniilu Medveděvovi a jeho servisům o rychlosti přes 200 kilometrů v hodině.

„Každopádně ona hraje fakt chytře. Je strašně šikovná, u sítě jsem se bál přebíhat. Returnovalo se proti ní dobře, v podání byl velký rozdíl, ale při hře zezadu to bylo nepříjemné.“

Další příležitost, jak utužit spolupráci v mixu, dostanou možná už při červencovém Wimbledonu. Hned po něm následuje zmíněný turnaj pod pěti kruhy.

Českému tenisu, který v posledních letech sbíral velké tituly a medaile hlavně ve dvouhře a klasickém deblu, tak možná roste úspěšný pár i pro smíšenou čtyřhru.