„Zvíře“ Menšík, „Mačeta“ Macháč a divoká exhibice. Hrají se čtvrtiny a jen první servis

Její zápasy se hrají na osmiminutové čtvrtiny, účastníci mají k dispozici bonusové karty a pouze jeden servis, možnost pomoci si druhým podáním odpadá.

„Organizátoři mě oslovili, že hledají hráče, a mně to zapadlo do programu,“ vysvětluje pro iDNES.cz devatenáctiletý Menšík, proč se na netradičním podniku představí.

Kromě něj jsou mezi účastníky turnaje v mexické Guadalajaře, který od pátku do neděle odstartuje třetí ročník UTS, Nor Ruud, Kanaďan Shapovalov, Belgičan Goffin, Italové Fognini a Cobolli a Francouz Mannarino.

Pozvaní dostávají od fanoušků přezdívky, a tak Menšík vystupuje jako „Menimal“ (z anglického výrazu pro zvíře animal) a Macháč je „Air Machete“, tedy Vzdušná Mačeta. Nejspíš podle zvuku svého jména a typického úderu, při kterém si rád povyskočí.

Každá akce čítá osm hráčů, loni měla UTS tři zastávky a závěrečné finále, které ovládl Australan De Minaur, momentálně světová šestka.

Kromě něj se v soutěži objevili třeba Ruud, Dán Rune či Rus Rubljov, což jsou všechno borci z první patnáctky globálního pořadí.

Netradiční formát tedy láká i největší tenisové hvězdy, liga navíc nabízí poměrně štědré finanční odměny. Turnaj v Guadalajaře má celkovou dotaci v přepočtu 33 milionů korun, šampion může inkasovat až deset milionů.

A jak přesně vypadají zmíněná divoká pravidla?

Každý zápas je rozdělen na čtvrtiny. První hráč, který získá tři tyto osmiminutové části, vyhrává.

Pokud je stav 2:2, následuje náhlá smrt, v níž uspěje tenista, jenž jako první uzme dva body v řadě.

V každé čtvrtině hráči bojují o body, nikoli fiftýny. Po uplynutí osmi minut se skóre zastaví a k zisku čtvrtiny je potřeba o jeden bod více, než má hráč ve vedení.

Takže při stavu 13:9 připadne čtvrtina tomu, kdo jako první získá 14 bodů. V případě, že je skóre nerozhodné, hraje se jediný bod. Pokud jste trochu zmatení, nebojte, rozhodně nejste sami.

„Při tréninku jsem si pravidla zkoušel a docela jsem se do nich zamotával,“ popisuje s úsměvem Menšík. „Ale je to hodně o zvyku, moc se na turnaj těším.“

A to ještě výčet inovací nekončí.

Hráči nemají k dispozici žádnou rozehrávku, zápas začíná okamžitě po jejich příchodu na kurt.

Podání se vždy střídá po dvou výměnách, a aby se co nejvíce zkrátil čas utkání, tenisté mohou zahrát pouze jedno podání.

Pokud ho pokazí, bod ztrácejí, kdežto na běžných turnajích mají k dispozici ještě záchranu v podobě druhého.

Bonusová karta znamená, že hráč si jednou za každou čtvrtinu může „vsadit“ na následující výměnu, která tím získává trojnásobnou hodnotu. Může tedy najednou získat tři body, ale také tři prohrát.

K tomu se hraje na kurtu bez bočních koridorů pro debl a tenisté během utkání smějí komunikovat mezi sebou, s trenérem i diváky.

„Celý rok platí stejná pravidla, takže pro nás hráče i fanoušky je to příjemná změna. Má to něco do sebe,“ vypozoroval Menšík.

Možná se divíte, proč kývl na účast v exhibici místo toho, aby startoval na soutěžním turnaji ATP. Mladý český talent to zdůvodňuje následovně: „Příští týden je pětistovka v Dauhá, která je tak nabitá, že bych se nedostal do hlavní soutěže. Výhodnější pro mě je zahrát si UTS a pak ten další týden pětistovku v Acapulku, která se kryje s Dubají. A je fajn, že zůstanu na americkém kontinentu, potom budu pokračovat do Indian Wells a Miami.“

Účast v UTS bere jako zábavné osvěžení.

Nepředpokládá, že by takto razantní revoluce vtrhla i do oficiálních turnajů: „Krása našeho sportu je právě v tom, že nehrajeme na čas, v zápase se tak projeví kvalita. Tady je to strašná rychlovka.“