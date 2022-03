Jak Macháč zatápěl hvězdě: Vyhraný zápas. Zkažený příjem bych nezměnil

Tomáši, vyčítáte si zkažený return ve třetím gamu druhé sady?

Nezměnil bych to. Šel jsem do něj, nezahrál jsem pasivně, jen to bohužel nevyšlo. Do té doby jsem držel taktiku, on neměl co hrát, ale pak se zvedl, začal se hecovat a rázem se dostal do hry. Kdybych to doklohnil na 3:0, tak by to mohlo vypadat jinak. Je to škoda.

Co se potom změnilo?

Chtěl jsem hrát svoji hru jako v prvním setu, ale bohužel mi to tak nepadalo. Ve třetím setu jsem měl brejkboly, mohl jsem ho vyhrát já. Mrzí mě, že jsem nevyužil šance. Byl to víceméně vyhraný zápas.

Jak vám bylo, když jste prohrával jeden game za druhým, celkem jich bylo devět v řadě?

Nebylo to příjemné, ale rozhodně jsem za stavu 6:2 a 2:0 nepřemýšlel, že mám vyhráno. Pak jsem si řekl, že se nemůže stát, že prohraju tolik gamů za sebou a snažil jsem se hrát pořád do konce svoji hru.

A ve třetí sadě jste se znovu vzmátořil.

Vyplatilo se mi to, zase se to začalo otáčet, Ale pak se mi to nesešlo, dal jsem kratší return, on dobrý servis, proto tady sedím jako poražený.

Čeho si na svém výkonu proti velkému favoritovi nejvíc ceníte?

Asi dvou věcí. I když se to blbě otočilo, tak jsem pořád držel stejnou taktiku. Nepadalo mi to tam, byl jsem pomalejší, ale říkal jsem si, že to je cesta k vítězství. Kdybych začal jen pinkat, tak bych se úplně rozsypal.

A druhá věc?

I když jsem prohrál devět gamů za sebou, tak jsem hrál každý míček. A mělo to smysl, pak jsem dostal šance. Takže je důležité vědět, že se musí hrát za každého momentu. Teď se to sice otočit nepovedlo, ale myslím, že se to povede příště.

Davis Cup Argentina vs. Česko Argentinci vedou po prvním dni 2:0, nejprve Báez porazil Lehečku, poté Schwartzman Macháče. Rozhodnout tak může už čtyřhra, která začíná v sobotu v 15:00 SEČ.

Cítíte, že právě v proměňování šancí jsou hráči ze špičky lepší?

On je čtrnáctý na světě a pokud se chci dostat tam, kde jsou tihle kluci, tak šance musím využívat. Pak budu vítěz já. Nebylo to o ničem jiném.

Zažil jste třetí dvouhru v Davis Cupu, předchozí dvě jste vyhrál. Dokážete porovnat, v čem se zápasy liší od běžných duelů na okruhu?

Je to jiné v tom, že jde o týmovou soutěž. Tenis je odmalinka sólo sport, a proto je nádherné, že se můžeme semknout a hrát spolu. Každý bod je důležitý, navzájem se podporujeme.

Kapitán Navrátil naznačil, že byste měl s Jiřím Lehečkou nastoupit i do sobotní čtyřhry. S jakým nastavením do ní půjdete?

Budeme bojovat až do koce. Nevěšíme hlavu, budeme makat, půjdeme je porazit. Oni sami cítí, že na první dva body se museli dost nadřít. Takže tam určitě nepůjdeme prohrát.