„Když to řeknu blbě, tak takovouhle sezonu jsem pro svou kariéru potřeboval. Hodně věcí jsem si uvědomil, a pokud dostanu šanci být žebříčkově zase zpátky nahoře, tak mi to může pomoct,“ prohlásil upřímně v online rozhovoru s českými novináři.
Po přetržení šlachy v chodidle, které jej vyřadilo od konce května do poloviny srpna, se trápil. Na některých turnajích musel do kvalifikace, zahrál si i challenger. Ale postupně se vrací do formy. A pár cenných vítězství či vyrovnaných zápasů s předními soupeři už posbíral.
|
Cíle máme nejvyšší, hlásí Češi před Davis Cupem. Soupeřům fandí, ať se jim daří
Právě díky tomu ho kapitán Tomáš Berdych povolal pro Final 8 v Boloni, do nějž Češi vstoupí v úterý proti Kanadě. Momentálně 60. hráč světa Macháč je v sestavě třetím singlistou a také variantou pro čtyřhru.
„Atmosféra je skvělá a já se snažím dát týmu všechno, co můžu. Být připravený na trénink, případně na zápas,“ popsal.
Bylo vám líto, když jste kvůli rekonvalescenci zmeškal utkání proti Američanům v Praze?
Samozřejmě. Ale bohužel jsem byl ve fázi, kdy jsem ještě nebyl ready něco předvést. Po zranění to pro mě bylo náročné období, ale jsem rád, že jsem závěr sezony zvládl celkem slušně. Je to zase trochu jiná část kariéry, kterou je těžké si užívat, ale našel jsem v ní i nějaký dobrý pocit.
Jaký?
Když jsem byl loni dvacátý na světě, tak jsem si tu pozici úplně neužíval. Když se na to dívám zpětně, mohl jsem k tomu přistupovat lépe. Teď jsem se ocitl v situaci, kdy jsem se musel dívat na žebříček, cítil jsem tlak a potřeboval jsem hrát dobře. Přitom jsem v té chvíli pracoval mnohem profesionálněji než v době, kdy jsem byl dvacátý.
Jaké jste si z toho vzal ponaučení?
Že pokud bych se touhle pílí dostal zase zpátky tam, kde jsem byl, tak bych k tomu přistupoval úplně jinak a dokázal bych si to mnohem víc užívat. Což se snažím dělat už teď. Nevadilo mi, že jsem musel hrát kvalifikace, byl jsem rád za jakýkoliv zápas.
Našel jste tedy určitou pokoru?
Víceméně ano. Když člověk vystoupá nahoru, někdy si ani neuvědomuje, jakými kroky se tam dostal. Byla za tím samozřejmě píle, ale od loňské antukové sezony jsem začal ne že blbnout, ale můj přístup už nebyl stejný. Byl jsem trochu vyčichlý. Nevážil jsem si toho, že jsem na velkých turnajích nasazený mezi nejlepšími.
Jak probíhal váš návrat po zdravotních potížích?
Když to vidím zpětně, tak jsem hrál první turnaje příliš brzo. Ale těšil jsem se na kurty a neřešil jsem, že to ještě není stoprocentní. Což byla trochu chyba. Měl jsem si dát víc času a hrát s těmi dobrými hráči trošičku lépe připravený. Protože když pak přijedete na turnaj a cítíte, že tam ještě nepatříte, tak to není příjemný pocit.
|
Na Davis Cup po otřesu mozku. Kanadu nesmíme podcenit, popisuje Menšík
Pak se situace zlepšovala?
První měsíc a půl až dva jsem sice hrál, ale noha mě pořád limitovala a nemohl jsem se pořádně doklouzávat. Trochu jsem ji šetřil a měl jsem strach, protože bolest, se kterou jsem hrál v Paříži, byla velká. A když už mě to pak začalo pouštět, byl jsem rád a těšil jsem se na zápasy. Čím víc jsem jich měl za sebou, tím lépe jsem se na kurtu cítil. Cílem bylo zakončit sezonu tak, jak jsem ji začal (v lednu získal titul na turnaji v Adelaide).
Bylo pro vás motivací také dostat se do týmu pro finálový turnaj Davis Cupu?
Určitě. Je to pro nás jedna z mála možností, kdy můžeme hrát týmovou akci. Na posledních turnajích jsem měl na lopatě De Minaura nebo Chačanova, což pro mě byla dobrá zpětná vazba, že jdu správným směrem. Právě to jsem potřeboval vědět.
Sledoval jste zmíněné kvalifikační utkání s Američany alespoň v televizi?
Zrovna jsem v té době trénoval ve 43 stupních v Dubaji a připravoval se na asijskou šňůru turnajů. V televizi jsem viděl Jirku se Sheltonem a potom i s Tienem. Kluky jsem podporoval na dálku, pak jsem jim napsal, že jim gratuluju. Člověka samozřejmě mrzí, že není součástí týmu, ale že bych si kvůli tomu zápas nezapnul, to ne.
Dostalo se k vám, že americký kapitán Bob Bryan v Praze několikrát zmínil, že s vámi by byla síla českého týmu ještě větší?
Všiml jsem si toho a samozřejmě mi to udělalo radost. Člověk si uvědomí, že ostatní týmy a hráči vědí, že tam jsem. Pamatuju si, jak jsem byl malý a sledoval bratry Bryanovi, jak hrají. Na olympiádě v Paříži jsme pak s Adamem (Pavláskem) hráli proti Američanům o bronz a oba Bryanové proti nám radili. I to jsou věci, které si člověk musí uvědomovat. A být za ně vděčný.