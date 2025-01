Vztek na Davis Cupu před Berdychem? Ne, to si pohlídám, směje se Macháč

„Naštěstí se mi oheň zapálit povedlo,“ smál se Macháč na pondělním setkání s novináři. „Ale přišlo mi, že kdybych šel rychleji, tak pochodeň zhasne. Bál jsem se, aby nebylo nějaké faux pas.“

V jakém rozpoložení jste do Ostravy přijel?

V dobrém. Jsem zdravý, nic mě nebolí, takže vše je pozitivní.

Problémy s únavou po návratu z Austrálie nemáte?

Dneska jsem vstával v šest ráno, takže jet lag ještě furt mám, ale už je to dobré. Nic hrozného. A před návratem do Česka jsem byl ještě tři čtyři dny v Dubaji.

Podívejte se, jak Macháč zapálil oheň na Olympiádě dětí a mládeže:

Ostrava je tradiční tenisové město, ale naposledy v ní byl Davisův pohár v roce 2019. Pamatujete si to?

To jsem tady byl součástí týmu (tenisté podlehli Nizozemsku 1:3), ale tenkrát hrál Jirka (Lehečka) proti Haasemu. Byl to můj první Davis Cup v osmnácti devatenácti letech. Jsem rád, že hraju dobře a mohu být v sestavě i nadále.

Co říkáte tomu, že si po roce zahrajete před českými fanoušky?

Když jsem se dozvěděl, že budeme hrát kvalifikaci doma, byl jsem nadšený. Je to úžasné.

Proti Korejcům jste favorité. Jak vnímáte sílu družstva, v němž jste s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem tři vyrovnaní tenisté?

Pro český daviscupový tým je parádní, že máme tak skvělé hráče. Všichni tři jsme zahráli výborně v Austrálii a můžeme se dál posouvat. Všichni máme potenciál být i výš, takže jsem rád, že máme tak silný tým.

Na Australian Open jste před deseti dny vypadl ve třetím kole s Novakem Djokovičem. Míváte porážku v hlavě do doby, než nastoupíte k dalšímu utkání?

Zápas s Djokovičem jsem měl v hlavě asi dvacet čtyři hodin, to jsem nad ním přemýšlel, protože to bylo opravdu zajímavé utkání. Nehrál jsem špatně, ale on mě přehrál. Byla to skvělá zkušenost, k nezaplacení. Pak jsem ještě hrál čtyřhru, z Austrálie jsem odlétal v celkem dobré náladě a těšil se na Davis Cup.

Koncem minulého roku jste říkal, že chcete zlepšit kontrolu emocí na kurtu, ale na United Cupu jste se pořádně vztekal, když vás ve výborně rozehraném utkání s Američanem Fritzem zastavily křeče.

Před tím turnajem jsem měl během tří týdnů snad jen pět tréninků, takže moje výkony s nejlepšími hráči na světě nebyly špatné. I přesto, že jsem netrénoval, jsem byl kousek od toho, abychom hráli smíšenou čtyřhru o postup do finále (proti Tayloru Fritzovi měl dva mečboly, ale kvůli křečím duel za stavu 7:6 a 5:6 skrečoval). O to více mě štvalo, že tělo vypovědělo. Frustrace byla na místě, ale mohl jsem to zvládnout lépe, to je jasné. Jenže jiní hráči by možná v ten moment rozsekali všechny rakety... Každý to má jinak.

Tomáš Macháč na tréninku v ostravské hale před kvalifikací Davis Cupu s Koreou.

Během Davis Cupu směrem ke kapitánovi Tomáši Berdychovi nějaké emoce nehrozí?

Ne, ne, to si pohlídám. (smích) Ale mohl jsem ho něčím takovým přivítat.

Kvůli křečím jste nedohrál na podzim ani v Davisově poháru. Čím to, že s nimi máte problémy?

Program je hodně náročný, je toho opravdu dost. Třeba United Cup jsem neměl hrát, devadesát hráčů ze sta by se na to vykašlalo, protože jsem opravdu nebyl připravený, ještě den před odletem jsem dobíral antibiotika. Měl jsem se na to vykašlat, ale na druhou stranu jsem tam porazil dva vynikající hráče (Huberta Hurkacze a Flavia Cobolliho). A že tělo pak vypovědělo, bylo normální. Spíše mě mrzelo, že jsem utkání s Fritzem nemohl dohrát. Nemohl jsem ani zaservírovat, proto jsem byl frustrovaný.

Tušíte proč vás křeče tolik trápí?

Dá se s tím pracovat, řešíme veškeré alternativy, ale zrovna ty dvoje poslední křeče jsem dostal vždy po nemoci. Podle mě to je tím. Ale uvidíme, zjišťujeme, co a jak. Myslím, že do budoucna to problém nebude.

Je velký bonus, že budete v Ostravě hrát se stejnými míči jako na Australian Open?

To je super, měli jsme to tak i minulý rok (ve Vendryni proti Izraeli, kde Češi vyhráli 4:0). S těmi míčky hrajeme už měsíc, je to pro nás obrovská výhoda.

V Austrálii jste hráli venku. Je přechod z ostrého slunka do haly s umělým osvětlením složitý?

Není to tak hrozné. Je to lepší, než kdyby tomu bylo naopak. V hale nefouká vítr, podmínky jsou každý den stejné, není vedro.