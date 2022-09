Macháč překonal nepohodu zarputilostí: Jsem dravý, pomohl mi soucit lavičky

Klíčový moment se udál v koncovce druhého setu, v níž měl Lešem gameball na 6:5. Jenže kvůli chybnému odhadu o výhodu přišel, Macháč hru zvrátil ve svůj prospěch a utkání vzápětí dopodával.

Po zápase pak přiblížil, že se odolávajícímu soupeři naboural do mysli. Dělovými servisy mu totiž zmařil tři brejkboly na 5:3 i dva setboly na 6:4.

„Proti jeho šancím jsem zahrál dobře a přišlo mi, že ho to úplně zlomilo. A jelikož jsem dravý a chci hrát každý míč, tak jsem jeho slabiny využil,“ pojmenoval Macháč, proč závěr sady urval ve svůj prospěch.

„Řekl jsem si, že do toho nebude tolik chodit, když je rozhozený sám ze sebe, tak jsem se soustředil, abych dal returny do kurtu a vybojoval každý míč. Zahrál jsem to chytře.“

K útoku v klíčový moment mu pomohla i podpora zbytku českého týmu. „Lavička mě zná a viděla, že se na kurtu úplně necítím. Ale když jsem se dostal na 5:5, tak vstala a začala mě burcovat. Pomohlo mi, když jsem viděl, že se mnou soucítí a snaží se mě nabudit a vrátit do zóny.“

Jak z jeho citací vyplývá, Macháč po utkání zrovna nejásal. Když usedl na plastovou židli v tiskovém středisku Shlomo Group Areny, měl radost z vítězství, ale zároveň hovořil o nedostatcích ve svém výkonu.

„Fakt se mi nehrálo vůbec dobře,“ shrnul.

Následně prozradil, že ho před utkáním trápilo bolavé rameno. Při rozehrávce se sice cítil v pohodě, potíže v něm však zanechaly psychické zábrany. „Občas jsem nad zraněním až moc přemýšlel.“

I proto svedl s až 444. hráčem světového žebříčku poměrně vyrovnanou bitvu. „Tomáš střídal velice dobré momenty s hluchými okamžiky,“ konstatoval nehrající kapitán Jaroslav Navrátil.

Naštěstí pro český tým v konečném účtování převážila pozitiva. Především díky servisu, jímž si Macháč v perných chvílích vypomohl.

„Jsem na to moc pyšný. Neměl jsem formu, ale stejně jsem si neprohrál jediný servis, což je hráčské. Dal jsem mu čuchnout, to ano, ale pak jsem zahrál výborně a nenechal jsem ho odskočit.“

Davis Cup Příloha iDNES.cz

Vítězstvím ve dvou setech napodobil Jiřího Lehečku, který v úvodním střetnutí baráže s Izraelem přehrál Daniela Cukiermana 6:0 a 6:4.

„Panuje spokojenost, vedeme 2:0,“ zhodnotil Navrátil první den. „Ale i když jsou soupeři kolem 450. místa žebříčku, tak ukázali, že určitě mohou kousat. Pro Tomáše i Jirku je nová situace, že v daviscupových dvouhrách hrají proti horším soupeřům.“

S úlohou favoritů se však popasovali zdárně, a tak mohou Češi o vítězství nad Izraelem rozhodnout už v sobotní čtyřhře, která začne v 11:00 SELČ. Definitivní složení párů oznámí oba týmy hodinu před začátkem, Navrátil pracuje se dvěma variantami.

„Hrát budou buď Lehečka s Kolářem, nebo Macháč s Kolářem. Bude záležet, jak se bude Tomáš cítit.“

Zmiňovaný Macháč o pár minut později vyhlásil: „Budu připraven.“

Za Izraelce nejspíš nastoupí hrající kapitán Jonathan Erlich, který i ve 45letech platí za výborného deblistu.

„Má pořád neskutečné zkušenosti, takže debl bude možná těžší než dvouhry,“ očekává Navrátil.