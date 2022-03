Macháč se těší na světovou jedničku: Podává jako bestie, ale chci vyhrát

Jedenadvacetiletý Macháč si střet s prvním hráčem žebříčku vysloužil díky tomu, že na obřím podniku v kalifornské poušti, jemuž se díky prestiži a obsazení přezdívá pátý grandslam, prošel kvalifikací, načež zvládl i první kolo hlavní soutěže.

Ve druhém jej v sobotu od 20:00 SEČ čeká Medveděv, šampion loňského US Open, finalista letošního Australian Open a druhým týdnem rovněž světová jednička.

„Pro takové zápasy jsem začal hrát tenis,“ přiznal Macháč pro oficiální web okruhu ATP. „Samozřejmě hrajeme pro peníze, body a lepší postavení na žebříčku, ale nejdůležitější jsou úspěchy.“

A porazit soupeře, který vládne celému pořadí, rozhodně patří mezi ty nejcennější. „Opravdu se těším. Nepůjdu do zápasu jen s tím, že budu bojovat nebo že si ho půjdu užít. Budu ho chtít vyhrát,“ slibuje Macháč.

Medveděvovu hru zná, na letošním Australian Open si s ním zatrénoval. A tak sám pocítil, jakými zbraněmi se svérázný čahoun ohání.

„Myslím, že hraje bez chyb,“ připouští český tenista. „Hraje dobře od základní čáry, podává jako bestie a má opravdu dobré returny. Bude to strašně těžké, ale udělám, co budu moct, abych se přiblížil k vítězství.“

Favoritem rozhodně nebude, vždyť na žebříčku figuruje o 157 pozic níže než jeho protivník. Nicméně několik duelů proti příslušníkům světové elity už odehrál a ve všech nepříjemně kousal.

Na loňském Australian Open sebral set tehdejší světové desítce Matteovi Berrettinimu, poté na hrách v Tokiu po dvou těsných sadách podlehl třináctce Diegu Schwartzmanovi. S Argentincem se potkal i před týdnem v Davis Cupu a vedl 6:2, 2:0 a 40:30, načež duel ve třech setech ztratil.

„Pár zkušeností ze zápasů proti těm nejlepším hráčům už mám,“ zdůrazňuje Macháč. „Myslím, že jich mám dost, abych i proti Medveděvovi zabojoval o vítězství.“

Výhodou pro něj může být, že Rus kvůli válce na Ukrajině nesmí startovat pod vlajkou své země, která konflikt vyvolala. A ačkoli Medveděv vyzval k míru, ozývají se hlasy volající po tvrdších sankcích vůči hráčům, což psychické pohodě nepřidá.

Ruský tenista Daniil Medveděv na tiskové konferenci před turnajem v Indian Wells.

A zmíněný status světové jedničky může být pro Medveděva přítěží, protože v Indian Wells se v této pozici představí vůbec poprvé.

„Myslím, že je v tom hodně tlaku, ale zároveň i motivace,“ přiznal před startem akce. „Budu se snažit předvést to nejlepší. Jako na každém turnaji chci získat co nejvíce bodů. Tady jich je tisíc, ale v pavouku je hodně silných soupeřů, takže to určitě nebude lehké.“