Macháč vyhlíží mix se Siniakovou: Nevím, jak to bude vypadat, ale těším se

Za celý zápas získal Macháč jen dva brejky, jinak byl většinou odkázaný na to, co Cressy trefí. A jelikož je Američan v laufu, trefoval toho hodně.

„On teď hraje dobře, já taky, do zápasu jsme šli oba sebevědomě. Nebylo to špatné utkání,“ hodnotil 21letý Čech, který po čtyřsetové porážce přišel o sérii jedenácti výher.

„Předevčírem jsem v prvním kole hrál s antukářem, který švihal, hrály se výměny, teď se zase výměny nehrály. Je to občas těžké, když je zápas úplně jiný. Ale šance jsem měl. Jen bych musel lépe servírovat.“

Právě podání bylo Cressyho největší zbraní.

Hrál první a druhý servis prakticky stejně (průměr prvního 190 km/h, druhého 185, pozn. red.). Proti takovému hráči je těžké servírovat, protože nějaký return sem tam ustřelí. A když se mu sejdou dva za sebou, je to 0:30. Udělal jsem nějaké chyby, navíc z jedné strany přímo na nadhozu hodně svítilo sluníčko, s čímž jsem laboroval.

Mohlo to být příčinou divokého průběhu zápasu?

První set byl ode mě špatný, soupeř dobře začal, hodně si věřil. Druhý set byl z mé strany naopak dobrý a ani třetí set nebyl špatný, jen jsem si blbě prohrál servis. A čtvrtý set byl těsný, dobře jsem ho ještě brejknul zpátky na 6:6 a i v tiebreaku jsem měl šanci. Ale za stavu 5:6 jsem zkazil nabíhaný forhend, což by se nemělo stát.

Američan Maxime Cressy podává na Australian Open.

Australské turné jste zakončil s bilancí 9:1, vyhrál jste challenger v Tralalgonu a v Melbourne jste postoupil z kvalifikace až do druhého kola.

Hodnotím to určitě hodně kladně, předváděl jsem skvělý tenis. I když se mi někdy nedařilo, zápasy jsem dokázal otočit a vyhrát. Zraněný nejsem, kdybych druhé kolo vyhrál, byl bych fit na další zápas. Trošku akorát cítím zápěstí, ale to se nedivím, když jsem neměl skoro vůbec pauzu.

Na Australian Open si ještě zahrajete smíšenou čtyřhru společně s vaší partnerkou Kateřinou Siniakovou. Dostali jste do soutěže divokou kartu?

Napadlo nás, že bychom o ni mohli zkusit požádat, když je Katka první na světě v deblu a mně se tady podařilo dvakrát za sebou se kvalifikovat. Navíc jsme spolu jako pár. Zkusili jsme štěstí a povedlo se. Jsem moc rád, že tady ještě můžu potrénovat a poprvé si zahrát mix.

Dokážete odhadnout, jak vaše spolupráce na kurtu bude vypadat?

Ne, ale těším se na to.