Týmový úspěch ho nakopl. Macháč letí v žebříčku vzhůru a těší se na Davis Cup

Šikovný hráč se však stále pohyboval kolem první stovky žebříčku, v Davis Cupu za pověření kapitána Jaroslava Navrátila znamenitě plnil roli dvojky a pilně pracoval na vlastním rozvoji.

A teď se brzy 23letý tenista dočkal vytoužené odměny: v „živém“ vydání světového pořadí poskočil už na 79. příčku a po zářijovém úspěchu na Davis Cupu ještě nezkazil zápas. V minulých dvou týdnech ovládl dva challengery.

„Nečekal bych, že se mi podaří uspět právě ve Francii,“ prozrazuje v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jak to?

Většinou se mi tam totiž příliš nedařilo. Challengery ve Francii nebyly mé oblíbené, myslím, že předtím jsem se tam dostal maximálně do čtvrtfinále. Takže o to víc mě těší, že se mi konečně povedlo uspět. A radost je díky dvěma titulům ještě větší. Ani tamní povrch jsem neměl moc v oblibě, teď se všechno sešlo.

Pomohly vám výhry z nedávné skupiny finálového turnaje Davis Cupu?

Stoprocentně. Když se člověku na takové akci daří, zvedne mu to sebevědomí a pomůže v dalších zápasech. Mně speciálně na tom opravdu záleží, tudíž úspěch ve Valencii mě nakopl.

Což bylo vidět.

Se svou hrou jsem byl spokojený, ve finále v Orléansu jsem předvedl jeden z nejlepších výkonů v kariéře. Cítím se teď dobře, ovládnout dva turnaje po sobě je obrovský úspěch. Z tohoto hlediska jsem nadšený.

Neplánujete teď odpočívat?

Přihlásil jsem se na challenger do Bratislavy, ale vypadá to, že se z něj asi odhlásím. Po fyzické stránce se sice cítím opravdu skvěle, nejsem zraněný a parádně jsem se rozehrál.

Proč se tedy chcete z akce tohoto týdne odhlásit?

Jsem unavený a je možné, že jsem chytil nějakou nemoc. Jsem nachcípaný a byl bych nerad, kdyby se mi rozjela nějaká viróza. (Rozhovor vznikal v úterý, po něm se Tomáš Macháč z challengeru v Bratislavě, kde měl začínat ve středu, skutečně odhlásil.)

Rozumím. Zvlášť když jste teď v „živém“ žebříčku na 79.pozici.

To je vždycky takový bonus, že se něco podařilo. Dobré umístění v žebříčku je dárek za to, jak hrajete, člověk má díky němu dvojnásobnou radost z titulu.

Tomáš Macháč se soustředí na míček v úvodním zápase finálové skupiny Davis Cupu.

Těší vás i proto, že vás přibližuje k účasti v hlavní soutěži Australian Open v lednu 2024?

Určitě. Je to jeden z mých cílů na konec letošní sezony, uvidím, jestli se povede. Doufám, že ano. Taky bych chtěl příští rok hrát víc turnajů ATP. Už jsem se na pár přihlásil do kvalifikací, snad se na nějaké dostanu. Je důležité, aby tenista posouval hranice a hrál pořád lepší a lepší zápasy.

Letos vás ještě čeká finálový turnaj Davis Cupu.

Do Málagy se moc těším, postupem se nám povedlo něco, co jsme vůbec nečekali. Hráli jsme dobře, snad maximum předvedeme i v listopadu.