Djokoviče chtěl porazit. Menšíkův kouč o boji s hvězdou i skoku v žebříčku

Josefus sledoval Menšíkovy výkony na turnaji v Šanghaji z domova, domluvili se, že stráví čas s rodinou. A spokojeně si mohl odškrtávat jednoho poraženého protivníka za druhým.

Devatenáctiletý talent na čínském podniku Masters zdolal mimo jiné dva borce z elitní desítky, než ve čtvrtfinále podlehl Djokovičovi 7:6, 1:6 a 4:6.

„Jsem rád, že si ho Kuba vyzkoušel v ostrém mači, protože on už nehraje tak často. Získal velmi cenné zkušenosti, ze kterých bude čerpat do další kariéry. Je to zápas k nezaplacení,“ popisuje Josefus v rozhovoru pro iDNES Premium.