Během zápasových dní funguje od chvíle, kdy ráno otevře oči, podle pečlivě připraveného plánu. Snídaně, odjezd z hotelu, rozcvička, rozehrávka, oběd, samotné utkání, regenerace, mediální aktivity, večeře, příprava na dalšího soupeře, spánek…
Jednotlivé položky mají dopředu určené intervaly, kolik času by ideálně měly zabrat, a musí do sebe zapadat. Každá minuta totiž může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.
A o to, aby vše klapalo, se Menšíkovi stará tým expertů. „Chceme mu poskytnout co nejlepší servis a jeho úkolem pak je, aby to na kurtu zúročil. Reprezentuje nejen sebe, ale i naši práci,“ popisuje Tomáš Josefus, trenér jedenadvacetiletého českého tenisty.
Pro iDNES Premium během nedávné exhibiční akce Red Bull BassLine ve Vídni exkluzivně popsal, jak vypadá příprava na zápasy, co svému svěřenci během nich radí a proč se někdy cítí i jako krizový manažer.
Není to tak, že když Kuba vede, tak já mlčím a všechno je dobře, a když prohrává, tak do toho musím vstupovat. Mně nepřísluší říkat, co má v danou situaci zahrát, to si musí rozhodnout on.