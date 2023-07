Berdych v nové roli: Klidně skočím Jirkovi pro raketu. A už chápu Lendla

Až teď je skutečně vidět, jaké závaží na sobě Tomáš Berdych vláčel, když putoval po grandslamech v roli jednoho z favoritů. Po uzavření znamenité kariéry z něj spadl stres a tíha očekávání. Není na něm vidět ani špetka nervozity, vyzařuje z něj naprostá pohoda.

Zdá se, že v roli rádce nové české jedničky našel zalíbení, což ostatně potvrdil i v rozhovoru pro iDNES Premium po pátečním tréninku v Londýně.

Vítejte zpátky ve Wimbledonu. Jak se vám tu líbí?

Sem se člověk vždycky vrací rád. V téhle pozici jsem o dost uvolněnější. Mám nadhled, veškerý tlak je na Jirkovi. My se snažíme udělat všechno pro to, aby se cítil co nejlíp. A pak to předvedl na kurtu.