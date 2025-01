Berdych o Macháčově výstupu: Snad se to nebude opakovat, pobavíme se o tom

„Komfort je v tomhle velký. Já mám zkušenosti z Davis Cupu jiné. Byli jsme tam dva a museli jsme proplout sezonou. Teď je těch možností víc,“ řekl Berdych. „Je to určitě pozitivní. Všichni singlisti můžou nastoupit i do čtyřhry, která je podle mě velice důležitá. Jakákoliv kombinace může čtyřhru zvládnout a myslím, že dobře,“ doplnil.

Třiadvacetiletý Lehečka vyhrál v neděli turnaj v Brisbane a získal druhý titul na okruhu ATP. O čtyři roky mladší Menšík se dostal na stejné akci do čtvrtfinále a zahrál si s Lehečkou finále čtyřhry. Macháč pomohl Česku do semifinále United Cupu. Porazil Poláka Huberta Hurkacze, Itala Flavia Cobolliho a byl blízko i vítězství nad světovou čtyřkou Američanem Taylorem Fritzem. Zastavily ho ale křeče.

„Tomáš hrál skvělý zápas, Fritze ničil a nechybělo moc, aby to dotáhl. Měl nějaký zdravotní problém a jsou v tom i emoce. Já za kluky ve čtvrtek letím. Tomáš se teď odhlásil z turnaje, který měl hrát tento týden (v Adelaide), takže se bude dávat dohromady a připravovat se. Situaci s ním prodiskutuju, abych věděl, jak na tom je a jak bude nachystaný dál,“ podotkl Berdych.

Frustrace Tomáše Macháče na United Cupu:

Bývalý čtvrtý hráč světa a finalista Wimbledonu probere s Macháčem i jeho emotivní výstup na lavičce před skrečí. Český tenista hodil raketou a ve frustraci použil i vulgarity. „To, že tam ty mikrofony jsou, to je fakt, o kterém hráči vědí. To je odraz dnešní doby, jsme monitorování úplně se vším. Je to show a lidi to zajímá. Není to jen o tom, že by někomu šel forhend po lajně, ale také, co si hráči řeknou na lavičce a jestli jsou tam emoce. Jak s tím každý hráč naloží, je každého věc,“ řekl Berdych

„Situace se stala. Pro mě je nejdůležitější se s Tomášem vidět, než začne hrát, protože model je dost podobný. Kapitán sedí na lavičce, takže si tohle s ním chci vykomunikovat a pobavit se o tom. Snad už se to nebude opakovat. Dopředu ale říkat, co bych dělal nebo ne, je vůči němu nefér,“ uvedl Berdych.

S hráči bude i v úvodu Australian Open. Po začátku turnaje se ale bude držet v ústraní. „Letím ve čtvrtek, abych měl čas kluky vidět předtím, než začnou hrát. Je lepší vidět je ještě předtím, než začnou zápasy. Pak je chci vidět všechny v akci, minimálně první týden tam chci zůstat. Doufám, že nebude důvod, abych se vracel domů dřív. Nejdůležitější je začátek, vidět se s kluky a jejich týmy. Jejich členové mají také spoustu informací,“ prohlásil Berdych.

Kvalifikace Davisova poháru se bude hrát 31. ledna a 1. února v Ostravě-Porubě. Vítěz narazí v dalším kole na lepší tým z dvojice Tchaj-wan/USA. Pro Berdycha půjde o debut v roli kapitána. „Jsem hrozně rád, že to bude doma. Tím, že jsem to zažil, tak rozdíl je opravdu velký. Je to něco extra a těším se strašně moc,“ řekl Berdych.