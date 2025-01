Vykání nevyžaduju, popisuje Berdych. Tenis je jednotvárnější a vyrovnanější

Dlouhá léta se na nejprestižnějších tenisových scénách objevoval coby aktivní a úspěšný hráč, nyní zahajuje etapu, kdy zkušenosti předává. V reprezentaci má na starost nadějné trio Lehečka, Macháč, Menšík, se kterým v pátek v Ostravě rozehraje kvalifikaci proti Koreji.

„Mým úkolem je udělat všechno pro to, ať jsou co nejlíp nachystaní a ať získáme tři body,“ popisuje bývalý čtvrtý tenista světa a wimbledonský finalista v rozhovoru pro iDNES.cz.

Tykají vám svěřenci, nebo vám někdo řekl: Pane Berdychu, mohl byste mi, prosím, poradit?

Jenom Max (Mrva), který je nejmladší. Zatím jsem to neměnil a říkal jsem si, že ještě dostane jednu příležitost, až se z něj stane plnohodnotnější člen týmu. Ale vykání určitě nevyžaduju. Záleží na vzájemném respektu, který všichni kluci mají a který je pro týmový úspěch klíčový.

Chodí za vámi hráči s dotazy?

Jo, ptají se. S Jirkou Lehečkou jsme spolupracovali rok a půl a teď na to jen navazujeme, ale třeba Tomáš Macháč se mě ptá hodně, řešili jsme spolu spoustu věcí. Klukům jsem hned od prvních schůzek říkal: „Jsem tady pro vás. Určitě se nikam nebudu tlačit, ale pokud máte cokoli, jsem vám k dispozici.“ A tohle běží dál.

Jiří Lehečka si na tréninku upravuje struny výpletu a poslouchá pokyny nehrajícího kapitána Tomáše Berdycha.

Takže spíš čekáte, až se na vás někdo obrátí, nebo s postřehy přicházíte i sám?

V tomhle je vždycky tenká hranice. Tenis je tak specifický sport, že se člověk musí naučit vnímat, kdy je potřeba hráči poradit a kdy ho nechat být a počkat, jestli se nezeptá sám. Najít v tomhle balanc je taky důležité a v zápase na lavičce se s tím budu muset vyrovnat. Ale můžu čerpat z vlastních zkušeností, jak jsem se na kurtu cítil.

Jak moc se role kapitána liší od té hráčské, kterou dobře znáte?

Velmi. Hráč je tady od toho, aby si udělal, co sám potřebuje. Pak jde zase odpočívat a nemusí se starat o moc věcí navíc. Pozice kapitána je protipól: snažíte se zorganizovat týden pro celý tým, naplánovat rozvrh, máte spoustu povinností, pak musíte vidět, jak hráči trénují… Celý den je celkově náročnější, ale zase lehčí po fyzické stránce.

Jak na vás svěřenci reagují?

Všechno zvládají dobře a svědomitě. Makají, jsou obrovští profíci. Třeba v úterý jsme hráli hodinu a půl čtyřhru ve dvou variantách, abych měl představu, jak se kdo s kým cítí. Čtyřhra je pro mě velmi důležitý bod, budu se o ní rozhodovat až na poslední chvíli.

Před pár dny jste se byl podívat na Australian Open. Vypozoroval jste, co Lehečkovi, Macháčovi a Menšíkovi chybí, aby do závěrečných kol grandslamů postupovali častěji?

Je třeba si uvědomit, že Jirkovi je 23 let, Tomášovi 24 a Kubovi 19, takže celou cestu ještě mají před sebou. Aby se stabilně dostávali do druhých týdnů, musejí navnímat a zažít klíčové zápasové situace.

Jaké přesně?

Je velký rozdíl, jestli hrajete na dva, nebo na tři vítězné sety. Na tři se dneska hraje už jen na grandslamech, kdežto nám hodně pomáhal Davis Cup, ve kterém jsme měli další cenná utkání na tři vítězné sety. Ale pro kluky je jen otázka času, zkušeností a dennodenní práce, než si na to zvyknou. Když jsou v tomhle věku v takové pozici, už toho udělali spoustu dobře. A teď v tom musejí jen pokračovat.

Kariéru jste ukončil v roce 2019, jak se tenis za tu dobu vyvinul?

Opravdu hodně. Špička už se kompletně obměnila, jen vyjma Novaka (Djokoviče), který pořád drží prapor posledního mohykána z naší generace. Změnily se například druhy balonů, což mělo u spousty hráčů vliv na techniku úderů. Tenis je dneska hodně silový a fyzický, podle mě i trochu jednotvárnější, když bych vzal širší pole hráčů ze současné generace.

Jak se vám líbí aktuální lídři Sinner a Alcaraz?

Každá doba musí mít své hvězdy a nyní jsou to tihle dva. Ale tenis je daleko vyrovnanější. Nůžky se rozevřely a je mnohem více jmen, která se mohou prosadit.

A co Djokovič? Může podle vás ještě vyhrát grandslam?

Myslel jsem si, že to může zvládnout už teď v Austrálii. Antuka pro něj nejspíš bude dost těžká, ale pokud bude teplo jako při olympiádě, tak v Paříži může uspět. Každopádně jestli mu bude držet tělo, které ho teď bohužel zklamalo, tak šanci pořád má.

Jak vidíte jeho spojení s bývalým rivalem Murraym, který ho od letoška koučuje?

Novak už toho v kariéře vyzkoušel hodně a teď asi cítil, že potřebuje nový impuls: mít vedle sebe bývalého protihráče, kluka, se kterým odmala nahrál spoustu zápasů. Nepředpokládám, že se teď sejdou ve Španělsku nebo v Bělehradě a budou dennodenně trénovat, ale kdyby spolu objeli ty největší turnaje, tak mu Andy určitě může pomoct.