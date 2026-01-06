Macháčovu omluvenku respektuju, říká Berdych. Povolal i syna bývalého parťáka

Když v září roku 2003 debutoval v Davis Cupu, v sestavě proti Thajsku nahradil nemocného Davida Rikla. Nyní, o 22 a půl roku později, Tomáš Berdych jeho syna Patrika coby kapitán do reprezentačního výběru nominoval. Společně s deblovým parťákem Petrem Nouzou a singlovými oporami Jakubem Menšíkem a Jiřím Lehečkou mají českým tenistům pomoct k výhře nad Švédskem v únorové kvalifikaci. „Jednoznačným cílem je postup,“ velí Berdych.
O víkendu 7. a 8. února český daviscupový tým pod vedením kapitána Tomáše...

O víkendu 7. a 8. února český daviscupový tým pod vedením kapitána Tomáše Berdycha (uprostřed) v Jihlavě sehraje utkání úvodního kvalifikačního kola proti Švédsku. (5. 1. 2026)

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych (druhý zprava) při nominační tiskové...
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych oznamuje nominaci na daviscupovou...
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych oznamuje nominaci na kvalifikaci Davis...
Šestadvacetiletý Rikl a o rok starší Nouza už několik let tvoří sehraný pár. Loni ovládli dva turnaje ATP 250 a ve světovém žebříčku figurují těsně za první padesátkou. Což jim vyneslo premiérovou pozvánku do reprezentace.

„Jak jste během loňska viděli, rád beru do týmu nové kluky, o kterých si myslím, že mají výkonnost a do budoucna by v týmu mohli být. A Patrik s Petrem do toho zapadají,“ zdůvodnil Berdych na pondělní nominační tiskovce v Jihlavě, kde jeho svěřenci 7. a 8. února Švédy přivítají.

Berdychův tým na Davis Cup proti Švédsku: zatím Menšík, Lehečka a dva nováčci

„Chtěl bych je do toho mladého týmu zkusit zapojit. A potom se uvidí, co bude nejlepší varianta do budoucna. Kvalifikace je dobrou příležitostí, kdy je vyzkoušet. Pevně věřím, že budou přínosem. Mít dva ryzí deblisty může být v tomto formátu Davis Cupu zajímavé, singlisté si mohou více odpočinout,“ pokračoval čtyřicetiletý český kapitán.

Co ještě se vám na Riklovi s Nouzou líbí?
Že si společnou cestu vyšlapali od začátku. Začali spolu na malých turnajích a teď se derou nahoru. Přijdou mi jako moc fajn kluci, kteří to mají v hlavách jasně srovnané a chtějí na sobě pracovat. Patrik je spíš šikovnější stránka týmu, Petr víc tvrdí muziku. A funguje jim to. Davis Cup je pro ně určitě velká výzva, může být svazující, ale musí se o to porvat. A čas ukáže, jestli do týmu patří natolik, aby byli stálými členy.

Petr Nouza v semifinále čtyřhry na turnaji ve Stockholmu sklepává míček, za ním připraven Patrik Rikl.

Co říkáte na omluvenku Tomáše Macháče? Místo Davis Cupu se nejspíš bude soustředit na individuální turnaje, protože ho na jaře čeká velká bodová obhajoba.
Respektuju, pro co se rozhodl. A není třeba se v tom víc šťourat. I tak máme sestavu, o které si myslím, že je dostatečná, abychom Švédy porazili. A to je pro mě hlavní.

Menšík a Lehečka vám účast přislíbili od začátku?
Přesně tak. Už při odletu z listopadového finálového turnaje v Boloni se ptali, jestli Jihlava bude. U nich nebylo co řešit.

S jakým nastavením váš tým do kvalifikačního duelu půjde?
Jsme favoriti, nemáme se za co schovávat. Podobně jako loni proti Koreji. Všichni kluci mají za sebou další rok v tenisovém kolotoči, během kterého nabrali další zkušenosti. Do utkání půjdeme se vším respektem a snad ty tři body získáme v co nejkratším čase. Musíme to s pokorou odpracovat, zvládnout a pak pojedeme dál.

Co říkáte na první švédskou nominaci? Jedničkou je Olle Wallin, až 443. tenista světa.
Nabízelo se, jestli budou bratři Ymerové, které od nich znám nejlíp. Ale zatím nejsou. Jména, která v sestavě mají, jsou pro mě nová. Detaily o nich zatím nevím, ale času na přípravu je ještě dost. Mají jednoho velice solidního deblistu (Andreho Goranssona), který se dostal relativně vysoko (na 22. místo), a pak taky velmi známé jméno, syna legendárního Björna Borga Lea. Mají mladý tým, který se bude chtít vytáhnout.

Vyrazíte za svými svěřenci na Australian Open?
Ne. Není to tak dávno, co jsem se s kluky viděl, mluvili jsme spolu v listopadu v Boloni. A veškeré organizační věci směrem k utkání v Jihlavě jsme zvládli, než odletěli. Ale určitě je budu sledovat.

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych oznamuje nominaci na kvalifikaci Davis...
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych (druhý zprava) při nominační tiskové...

Loni jste v Davis Cupu skončili ve čtvrtfinále. Věříte, že se letos dostanete ještě dál?
Ano. I pro mě byl finálový turnaj velká neznámá, byl to až chaos a kvapík. Je to něco jiného než zápasy předtím. Nasbírali jsme další zkušenosti, které mohou být ku prospěchu.

Lehečka a Menšík by letos mohli zaútočit na elitní desítku světového žebříčku. Myslíte, že by to dokážou?
Je dobře, že tak vysoké cíle mají. A jenom čas ukáže, jestli je splní. Všichni tři, i s Tomášem, na to určitě mají. Každý do sezony vstupuje v jiné pozici a bude zajímavé sledovat, jak se jim bude dařit. Moc se na to těším.

Macháčovu omluvenku respektuju, říká Berdych. Povolal i syna bývalého parťáka

O víkendu 7. a 8. února český daviscupový tým pod vedením kapitána Tomáše...

