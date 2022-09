Berdych o Federerovi: Bezva chlap i velké dítě. Proč s ním nerad trénoval?

„Tušil jsem, v jaké fázi vinou zdravotních potíží je a čím si prochází. Jen potřeboval naplánovat vhodnou chvíli. Našel ji dokonale.“

Jaký je jeho tenisový odkaz?

Kdo by chtěl největší esa srovnávat podle čísel, našel by argumenty pro různé hráče. Počet grandslamových titulů může být nejobjektivnějším měřítkem, ale jsou sportovci, kteří za sebou zanechali obrovskou stopu. Myslím, že za Rogerem zůstane větší rýha než za Djokovičem. Myslím, že je větší ikonou než Nadal. Možná proto, že tuhle skvělou éru začal. Co pro tenis udělal, se nedá žádnými výsledky převážit.