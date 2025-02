Rádce, profík, mladá krev. Berdych mění sen o titulu z Davis Cupu v reálný cíl

V Česku těžko najdete povolanější osobu, která by měla současnou generaci Lehečka, Macháč, Menšík popostrčit do absolutní světové špičky. Bývalý čtvrtý tenista žebříčku a wimbledonský finalista se v uplynulém týdnu poprvé naplno zhostil kapitánských povinností, a jak on sám, tak jeho svěřenci si spolupráci pochvalují.

„Tomáš přináší nový impulz a mladou krev,“ vyzdvihuje Jiří Lehečka. „Perfektně se k nám hodí, protože je nám věkově o dost blíž a není to tak dávno, co ještě závodně hrál. V jeho zapojení vidím samá pozitiva.“

Tenisté se před novým kapitánem pochopitelně chtěli předvést, a tak první ostrou prověrku pojali se vší vážností a zvládli ji bez sebemenších komplikací. Korejské outsidery v kvalifikaci v Ostravě porazili bez ztráty setu 4:0.

V příštím utkání už je čeká o poznání těžší zkouška – v září zabojují proti nabitému výběru USA o postup na finálový turnaj pro osm nejlepších týmů soutěže. Dá se říct, že teprve tento duel bude pro Berdycha skutečně ostrým křtem.

Nový kapitán si to moc dobře uvědomuje a půlrok, který do utkání zbývá, nehodlá promarnit. Přestože se mu nyní svěřenci rozutečou na individuální podniky a znovu se sejdou až v září, hodlá za nimi cestovat a být s nimi v kontaktu coby mentor a poradce.

„Dál platí, že jsem hráčům k dispozici, pokud mě budou žádat o pomoc,“ ujišťuje.

Jeho příchod zároveň nezpůsobil žádnou převratnou revoluci.

„Není to tak, že by všechno obrátil vzhůru nohama. To ani nechceme, protože se v týmu cítíme dobře,“ přibližuje Lehečka. „Není moc věcí, které by vyžadovaly extrémní přístup nebo jiný pohled. Jen přišel někdo nový, kdo ke stolu přinese zase jiné historky.“

Český kapitán Tomáš Berdych (vlevo) radí Jiřímu Lehečkovi v kvalifikaci Davis Cupu proti Koreji v Ostravě.

Devětatřicetiletý rodák z Valašského Meziříčí rozhodně má o čem vyprávět. Ale pozornost na sebe za každou cenu strhávat nemíní.

„Nestavím se do role showmana nebo baviče. V těchto věcech jsem přirozený, snažím se klukům udělat co nejlepší atmosféru. A jestli se jim to líbí, jsou spokojení a budou se těšit na další zápasy, tak je to jedině dobře.“

Všichni přední reprezentanti se netají vřelým vztahem k Davis Cupu, po výhře nad Koreou zopakovali, že by v blízké budoucnosti celou soutěž rádi vyhráli.

„Víme o tom, že máme tým na to, abychom o tu mísu usilovali,“ cítí Tomáš Macháč. „Je to náš obrovský cíl a jdeme si za ním. V předchozích ročnících jsme doufali, že by se to někdy mohlo stát, ale teď už víme, že ta meta není jen vysněná, ale hodně šancovní.“

A kdo jiný by měl tenisty k tomuto smělému cíli dovést než Berdych, dvojnásobný vítěz Davis Cupu.

„Jsem přesvědčený, že kluci na titul mají. Budu se snažit dělat maximum, abych jim k tomu pomohl.“

Kapitán českého týmu Tomáš Berdych v kvalifikaci Davis Cupu s Koreou

Za 13 let odehrál v týmové soutěži 67 zápasů ve dvouhře i deblu, mimochodem se skvělou bilancí 50:17. Z mladíka, jenž debutoval krátce před 18. narozeninami, se postupně vypracoval v hlavní oporu týmu, který prestižní soutěž v letech 2012 a 2013 ovládl.

Naposledy aktivně reprezentoval v březnu roku 2016, teď je u českého družstva zpět. S velkým elánem a kopou zkušeností, o které se rád podělí.

Aktuální reprezentanti si i s odstupem několika let pořád vybaví, jak Berdychovy památné bitvy hltali. Získali díky nim motivaci, aby podobné úspěchy rovněž zažili.

„Během finále Davis Cupu v Praze 2012 jsem byl od prvního do posledního míče nalepený u televize, sledoval jsem všechny tři dny,“ popisuje Lehečka.

„Tomáš odehrál v Davis Cupu i na Tour bambilion zápasů a byl hodně, hodně úspěšný, takže každou jeho radu si beru k srdci,“ doplňuje Macháč. „Na kurtu sám stál, zažil stejné stresy a nervozitu, takže nám může krásně radit.“

Berdych věří, že až se mu nadějní tenisté v září znovu sejdou, budou ještě nebezpečnější. A tím pádem o něco blíž jasnému cíli – po letech znovu získat Davis Cup pro Česko.