Berdych po vítězném návratu: Zase dělám věci, na které jsem byl zvyklý

Tenis

Zvětšit fotografii Radující se tenista Tomáš Berdych, archivní snímek | foto: AP

dnes 9:59

Formu směřuje hlavně k blížícímu se US Open. Závěrečné grandslamové klání roku v nablýskaném New Yorku vypukne už za týden. A tenista Tomáš Berdych věří, že do Flushing Meadows dorazí po další zdravotní pauze rozehraný z menšího turnaje ve Winston-Salemu.

První prověrku Berdych zvládl. Po pěti měsících opět na okruhu ATP vyhrál, Itala Seppiho přetlačil ve třech setech. „Byl to těžký zápas. Začátek se mi povedl, ale věděl jsem, že to nemusí vydržet po většinu duelu,“ líčil 33letý Čech pro oficiální stránky turnaje. Už po 23 minutách se Berdych radoval ze zisku první sady. Jeho převaha se ale později vytratila. Seppi srovnal a Berdych o své první výhře od února musel rozhodnout ve třetím setu. „Nikdy není lehké nastoupit po dlouhé pauze,“ řekl. „Nebyla to nejhezčí výhra, ale to není důležité. Hlavně, že jsem postoupil.“ Ve druhém kole ho čeká Srb Krajinovič, osmý nasazený. Berdych se v posledních dvou sezonách potýká s problémy zad. Loni poprvé v kariéře vynechal dva grandslamy – Wimbledon i US Open. Letos zase chyběl na Roland Garros, ve Wimbledonu vypadl hned v prvním kole a hlavou se mu začaly honit myšlenky na případnou tenisovou rozlučku. Leč neunáhlil se. „Musím vyzkoušet všechny možné malé drobnosti, kterých bych se ještě mohl chytit,“ vyprávěl tehdy na londýnské trávě. Další pokus o návrat tak přichází před US Open. „Vím, že když jsem fit a zdravý, mohu stále předvádět dobrý tenis. To se ale bohužel nestalo v červenci před Wimbledonem.“ Teď však bývalý dlouholetý člen elitní desítky, který vinou zranění aktuálně bilancuje na hraně první stovky žebříčku, mluví daleko pozitivněji. „Jsem rád, že jsem zase zpět. A těší mě, že dělám věci, na které jsem byl zvyklý po celou kariéru.“

US Open 2019 Tenisový US Open se hraje ve Flushing Meadows v New Yorku na tvrdém povrchu DecoTurf od 26. srpna do 8. září. Vítězství z roku 2018 budou obhajovat Novak Djokovič a Naomi Ósakaová..