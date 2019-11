Berdych při rozlučce v Londýně: Teď je plán žádný plán nemít

Další 3 fotografie v galerii Tomáš Berdych během slavnostního ceremoniálu na Turnaji mistrů, při němž byli oceněni bývalí hráči. | foto: AP

„Standing in the hall of fame,“ nesla se londýnskou O2 arénou píseň skupiny The Script, když do ní nastupovalo devět borců, kteří se nedávno rozloučili s tenisovou kariérou. Slova o síni slávy byla trefná, neboť ovací publika si užívali například Španěl Ferrer, Rus Južnyj, Kypřan Baghdatis a také Radek Štěpánek a Tomáš Berdych.

A právě rodák z Valašského Meziříčí jako jediný při ceremoniálu promluvil, protože na rozdíl od ostatních souputníků oznámil své sbohem oficiálně až nyní, po semifinálovém duelu Turnaje mistrů.

Během sedmnácti sezon na okruhu ATP získal Berdych třináct titulů ve dvouhře a dva v deblu, v roce 2010 se prokousal do finále Wimbledonu, na Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů sezony se kvalifikoval hned šestkrát. Štěpánek o Berdychovi: Sedli jsme si tím, jak jsme byli odlišní A právě na závěrečném klání roku pro absolutní elitu oznámil český dlouhán svůj konec veřejně, byť se o něm kvůli jeho zdravotním potížím spekulovalo už po letošním US Open. „Je to pro mě speciální moment,“ hovořila bývalá světová čtyřka. „Londýn je mé oblíbené místo, jsem rád, že se mohu loučit právě zde. Z té dlouhé kariéry je těžké vybrat jeden moment. Byly to roky plné skvělých zkušeností, hrál jsem finále Wimbledonu, sehrál jsem spoustu bitev s vítězným, ale i špatným koncem,“ rekapituloval Berdych. Loučícím se tenistům promítli organizátoři na velkoplošné obrazovce medailonky s útržky jejich zápasů, celé video zakončil nápis: Děkujeme za všechny ty vzpomínky! Všech devět, nyní už bývalých sportovců přihlíželo se zaujetím a pod náporem emocí. V rámci rozloučení se opět prošli po kurtu, byť tentokráte ve společenském obleku a s mikrofonem místo rakety v ruce. „Pro mě byl na sportovní kariéře nejkrásnější pocit, kdy jsem opouštěl kurt jako vítěz,“ ohlédl se Berdych. „Tohle mi bude chybět, ale věřím, že si najdu i něco jiného, co mě bude podobně naplňovat.“

Co to ale bude? Z Valmezu až do finále Wimbledonu. Aneb Berdychův vandr ke hvězdám „Teď je plán žádný plán nemít,“ odpověděl dvojnásobný vítěz Davis Cupu na dotaz ohledně své budoucnosti. „Za všechny ty roky jsem byl hodně zaneprázdněný, myslím, že si zasloužím odpočinout si. Ale budu se rozhlížet a uvidíme, jaké budou příležitosti.“

Minimálně příležitost ještě na jedno rozloučení se českému dlouhánovi zdá se naskytuje. Miroslav Černošek, majitel agentury TK Plus Prostějov, kde Berdych tenisově vyrůstal, totiž na dálku do Londýna vzkázal: „Věřím, že se kruh uzavře, a tak rozloučení Tomáše v českými fanoušky plánujeme v červnu v Prostějově během našeho turnaje Moneta Czech Open.“

kuč Stanislav Kučera Autor: