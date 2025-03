Berdych o Menšíkovi: Bude mít na zádech terč. Věřím, že může vyhrát grandslam

Menšíkovo tažení udělalo Berdychovi radost i proto, že s ním coby daviscupový kapitán počítá pro klíčová klání týmové soutěže.

Finalista Wimbledonu 2010 v pondělním online rozhovoru s českými novináři mluvil o přednostech devatenáctileté naděje z Prostějova a zavzpomínal také na svůj titul z Paříže.

Co si z vašeho dvacet let starého úspěchu vybavíte? V boji o trofej jste zdolal Chorvata Ivana Ljubičiče 3:2.

Je to obrovský zážitek, pořád z něj mám husí kůži. My jsme to měli okořeněné ještě tím, že finále se hrálo na tři vítězné sety. Zápas se dobře vyvíjel, vedl jsem 2:0, ale najednou to bylo 2:2. Po čtvrtém setu jsem si sedl na lavičku a říkám si: „Tak to ne, to už prostě neprohraješ. I kdyby ses měl rozkrájet, tak to zvládneš.“ Vzpomínky jsou skvělé. Pro mě to byl začátek cesty a věřím, že stejné to bude i u Kuby.

Cítíte, že by mohl být vaším následovníkem? Nejen podle výsledků, ale i podle stylu hry, který máte podobný.

Různá srovnávání se vždycky nabízí, ale já se snažím držet toho, co je zaručené. Je jasné, že Kuba si šlape vlastní cestu a daří se mu na ní. Samozřejmě mě těší, že se o takovém klukovi říká, že může být mým pokračovatelem. Je hezké, že momentálně máme tři hráče (Menšíka, Macháče a Lehečku), kteří jsou v první třicítce světového žebříčku.

Jakub Menšík (vlevo) si podává ruku s kapitánem Tomášem Berdychem při kvalifikaci Davis Cupu s Koreou.

Jak se po Miami změní Jakubův tenisový život?

Nejdůležitější je, aby to zvládl tak, aby to pro něj zas taková změna nebyla. Samozřejmě teď dostane na záda terč, je mladý borec, který vyhrál velký turnaj, takže se na něj všichni budou chtít vytáhnout. Ale pořád ještě není v pozici, kdy by byl na dosah top 10. I když do ní míří a je jen otázkou času, kdy se tam dostane. Teď by měl co nejvíc využít sebevědomí, které získal, a posouvat se dál. Když bude s pokorou pokračovat v tom, co dělá, je to to nejlepší, co může udělat.

Ustojí podle vás slávu, které nyní bude čelit? Navíc vydělal i velké peníze, v přepočtu 26 milionů korun hrubého, což může být v tak mladém věku zrádné.

Je to určitě složitá situace, která ale k profesionálnímu sportu beze sporu patří. Stejně jako třeba cestování. Jestli to ustojí, ukáže jedině čas. Ale měl jsem možnost poznat jeho rodiče a myslím, že podle toho, jak ho vychovali a jakou je osobností, tak tuhle situaci ustojí. Přijme ji jako součást celého toho světa a vezme si z ní jen to pozitivní.

Čím vám v Miami nejvíc imponoval?

Celou dobu skvěle servíroval, ale jenom tím se dneska takhle velký turnaj vyhrát nedá. Je u něj vidět progres mladého kluka, který má v batohu spoustu zbraní, a teď je postupně vylepšuje, nějaké přidává a dává je dohromady, až mu začnou padat výsledky. Na to, jak je vysoký, se skvěle pohybuje. Z bekhendové strany je velice solidní, a když k tomu přidá i forhend, na kterém v poslední době zapracoval, tak myslím, že se opravdu máme na co těšit.

A taky vyniká mentální odolností.

Ta je jeho skoro největší předností. Hodně na ní pracuje, má k ní i určité předpoklady. Jsou kluci, kteří vypjaté situace dokážou zvládat líp, kdežto někomu zas tolik nejdou. Kuba je v nich velmi silný, což je jeden ze znaků, že může být opravdu velký hráč.

Jakub Menšík (vpravo) pózuje s trofejí pro šampiona turnaje v Miami, vedle něj poražený finalista Novak Djokovič.

Může podle vás vyhrát i grandslam?

Myslím, že jo. Podle těch silných stránek, které jsme vyjmenovali, na to má. Je to samozřejmě obrovská skládačka, která není nikdy jistá, ale když vidím, co si na kurt nese, tak šanci má.

Co říkáte na příběh jeho triumfu v Miami? Před prvním kolem se skoro odhlásil kvůli zranění a pak ve finále porazil svého idola Djokoviče.

Tituly se občas takhle rodí. Ne vždycky vyhrajete turnaj, aniž by vás za těch 14 dní něco nepotkalo Ať už odvrácené mečboly, nebo situace, že do jednoho zápasu nastupujete nemocný. Kuba si tady vybral úplně všechno a uzavřel to tím, že ve finále porazil Novaka. Na sportu je krásné, že se nic nedá vymyslet ani predikovat dopředu. Je hezké, že i on sám se o tom rozpovídal, protože pak si lidi víc uvědomí, co se za 14 dní na turnaji může stát.

Taky bavil tím, jak vyprávěl, že před semifinále potkal Lionela Messiho a pak si radši nemyl ruku, kterou si s ním podal.

Tohle jen dokresluje, jak je už v mladém věku velkou osobností a vnímá, co se zrovna děje. Ukazuje to, jak je spontánní a přirozený. V dlouhodobém hledisku mu to může pomoct, nedělá to jen naoko.

Brzy ho čeká přechod z betonu na antuku. Může s ním mít problém?

Je to asi největší změna, kterou v tenise máme. Přináší s sebou určitá rizika, ale Kuba je teď v pozici, kdy s programem nemusí úplně spěchat. Na turnaji v Monte Carlu (který začíná v neděli) je podle jeho starého žebříčku ještě v kvalifikaci, takže pro něj dává smysl se nehrnout hned do prvního týdne. Klidně může doléčit zranění a odpočinout si. Nemá kam spěchat, sezona je dlouhá a teď má nahráno. A přechod na antuku pro něj nebude nijak složitý, protože vyrůstal v Česku a ten povrch velmi dobře zná. Spíš je důležité vzít si čas, aby byl dobře nachystaný.

Jak se vám poslouchá, že současná generace Menšík, Macháč, Lehečka se blíží vašim úspěchům? Nebojíte se, že vás překonají?

Ne, opravdu nemám nějaké ego, které by mi kvůli tomu dělalo horší den nebo něco takového. Naopak. Vidím kluky, kteří tenisu obětují to, co jsem si sám zažil, a dostávají zpátky ten správný pocit. Jdou si za svými cíli, podstupují každodenní dřinu a nejlepší odměnou jsou pro ně vyhrané zápasy. A je fajn i spojení, že jim můžu být jako kapitán blíž a být toho malou součástí.

V září vás čeká utkání o postup na finálový turnaj Davis Cupu proti Spojeným státům. Poletí se vám tam s lepšími vyhlídkami?

Mám velkou radost, že všichni tři kluci od začátku roku předvádí skvělé výkony. Vydobyli si hezkou pozici, ale mohou ji ještě vylepšit. Mají toho ještě hodně před sebou, mohou růst výkonnostně i žebříčkově. Každopádně září může být hodně zajímavé, tím spíš, že se náš tým posouvá takovýmto směrem.