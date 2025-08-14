Herní propad Čechů, silní soupeři. Přesto Berdych věří: Každý se dá porazit

V prvních třech měsících by rozhodně nebylo troufalé tvrdit, že čeští tenisté můžou mít proti Američanům v zářijovém souboji Davis Cupu velké šance. Vždyť Jiří Lehečka, Tomáš Macháč i Jakub Menšík postupně pozvedli trofeje na různých turnajích, nejmladší z tria dokonce opanoval podnik kategorie Masters. Ale teď? Soupeři ze Spojených států ukazují, že na Floridě budou jasnými favority. A kapitán Tomáš Berdych předesílá: „Silnější tým než Amerika asi není.“
Kapitán Tomáš Berdych během kvalifikace Davis Cupu s Koreou v Ostravě

Kapitán Tomáš Berdych během kvalifikace Davis Cupu s Koreou v Ostravě

Vždyť hned dva hráči ze Spojených států obývají elitní desítku. Tayloru Fritzovi aktuálně patří čtvrtá příčka světa, jeho mladší krajan Ben Shelton je šestý – navíc triumfoval na nedávném podniku v Torontu a útočí nebezpečnou levou rukou.

V noci ze čtvrtka na pátek pozná jeho aktuální formu Lehečka, který s ním svede souboj v osmifinále akce v Cincinnati. „Čekám hodně vyrovnaný zápas, určitě se na něj budu dívat. Bude to test, co je může čekat o pár týdnů později,“ předesílá Berdych, jenž aktuálně tráví čas na Islandu.

Menšík, Macháč i Lehečka. Ke stálicím na Davis Cup přibude levoruký nováček

Právě 23letý Lehečka momentálně předvádí asi nejbojovnější výkony. Na konci června byl ve finále turnaje v Londýně, kde padl s Carlosem Alcarazem a nyní se snaží znovu dostat na vítěznou vlnu.

„V Torontu hrál proti Tayloru Fritzovi, nakonec to vyrovnané utkání nedotáhl. Ale byl to dobrý ukazatel, v jakém duchu by se mohl Davis Cup odehrávat,“ věří Berdych. „Vůbec by mi nevadilo, kdyby ten kousek, co chyběl v Torontu, Jirka dotáhl na Floridě.“

Pokud Lehečka vylepší koncovky, může na Davis Cupu pomýšlet na důležitý bodový zisk. Ale co jeho dva krajané?

Těm se aktuálně zas tolik nedaří. Menšík vyhrál tři zápasy v řadě naposledy na konci dubna. A ačkoliv mu ve světovém hodnocení patří už 17. příčka, jeho dominance ze začátku roku se postupně vytratila. Poslední utkání skrečoval kvůli zdravotním problémům.

Jakub Menšík ve druhém kole Wimbledonu

A Macháč? V zápase zvítězil naposledy 1. července a rozhodně se nedá říct, že by zářil. Od březnového triumfu v Acapulcu nastoupil k 18 zápasům, z nichž má bilanci 7:11.

„Myslím, že kluci sami moc dobře ví, jak na tom jsou, jaké jsou okolnosti. Sezona je extrémně dlouhá, na začátku bylo všechno až extrémně dobrý, což bylo způsobeno třeba velkým úspěchem Kuby Menšíka v Miami. Je pravda, že pak přišel lehčí výsledkový propad,“ hodnotí daviscupový kapitán.

„Ale možná bych to ani nenazýval propadem, tak to v tenise je. Myslím, že teď se do toho zase dostávají, je před nimi poslední grandslam, na kterém věřím, že předvedou ještě dobré výsledky. A ideálně si je pak převezou do toho Davis Cupu.“

Na US Open by Berdych své svěřence rád navštívil. „Ideálně někdy na konci prvního týdne,“ předesílá. Což však znamená, že by trio tenistů muselo postoupit minimálně do třetího kola, což se ve Wimbledonu povedlo pouze Menšíkovi.

Jiří Lehečka hraje forhend na turnaji v Torontu.

Americký major startuje 24. srpna, o postup na finálový turnaj Davis Cupu se Češi s Američany poperou 12. a 13. září. „Klukům budu k dispozici celou dobu, pak se všichni společně sejdeme na Floridě,“ plánuje Berdych.

Kromě zmiňované trojice bude v týmu ještě deblový specialista Adam Pavlásek a 19letý Petr Brunclík, kterého kapitán přizval především proto, že hraje levou rukou. „Chtěl jsem, aby kluci měli možnost si zatrénovat s levákem.“

Berdych tak dělá vše proto, aby mladý tým na sílu Američanů co nejlépe připravil. Češi totiž mají s výběrem Spojených států nelichotivou bilanci 1:5. A právě u posledního utkání, které skončilo 1:4 a hrálo se v Ostravě, byl i aktuální kapitán Berdych.

„Bylo to v roce 2007. V Americe jsem Davis Cup nikdy nehrál, takže to pro mě bude taky premiéra. Hodně se těším, jsme připravení, že fanoušci budou hodně hlasití. A taky kluky čekají dost náročné a horké podmínky,“ předpovídá bývalý čtvrtý hráč světa.

Problém leváků. Ostatní s nimi ani nechtějí trénovat. A je Nadal přeučený pravák?

A především se čeští tenisté musí připravit na daleko kvalitnějšího soupeře než při domácí kvalifikaci. Na přelomu ledna a února bez problémů v ostravských kulisách porazili soupeře z Korey.

„To utkání snad asi nemohlo být snazší, to druhé asi nemůže být složitější. Pro letošek si vybíráme dva extrémy,“ ví Berdych. „Silnější tým než Amerika asi není, nabízí se už jen Itálie. Ale i na Floridě se pokusíme vyhrát. Každý soupeř se dá porazit, v daviscupovém formátu se může stát cokoliv. Pro kluky je to obrovská výzva, nemají absolutně co ztratit.“

Právě roli outsiderů shledává český kapitán velkou výhodu. A těšit ho může i zlepšující se výběr do čtyřhry, pro kterou stále hledá tu nejvhodnější dvojici.

„Možností do čtyřhry je spousta, není to tak, že bychom měli v týmu jasný deblový pár. Situace je taková, že tým je extrémně vyrovnaný, máme tři singlisty, jednoho deblistu, do čtyřhry může nastoupit kdokoliv. Budu se rozhodovat podle dané situace.“

A i když se teď postup do finálové skupiny v Boloni jeví poněkud vzdáleněji než na začátku roku, Berdych i nyní opakuje svou častou větu: „Koukáme se na mladý a perspektivní tým.“

Lídr Mareš touží po výhře i titulu, těší se na Barum Rally: Patří k nejlepším na světě

Pokaždé v sezoně dojel na stupních vítězů. I když na absolutní triumf ještě nedosáhl, konstantní výkony ho posunuly do čela absolutního pořadí. Filip Mareš v pátek sjede ze startovní rampy 54. Barum...

14. srpna 2025  7:56

Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen

Letos se kvůli zdravotním šrámům omluvil z účasti na mistrovství světa, o největší akci nadcházející hokejové sezony chce útočník Ondřej Kaše zabojovat. Olympiáda, které se po dvanácti letech...

14. srpna 2025  7:30

