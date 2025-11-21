Do singlů se rozhodl nominovat Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečku. Zatímco první zmiňovaný svůj duel vyhrál, česká jednička se na kurtu trápila. Za stavu 1:1 tak o postupujícím týmu rozhodovala čtyřhra. V ní byli Menšík s Tomášem Macháčem v obou setech blízko výhře, s Marcelem Granollersem a Pedrem Martínezem však obě sady prohráli v tiebreacích.
V nominaci na debl byl před zápasem Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem, proč jste se nakonec rozhodl pro Menšíka?
Rozhodoval jsem se podle toho, jak zápasy šly. Kdyby vypadaly jinak, byla by větší šance, aby hrál Adam. Ale když jsem viděl, jak Kuba zvládl svůj singl, byl pro mě jasnou volbou. Myslím, že singlové pojetí Kuby plus Tomáš, který v deblu umí hodně čeřit vodu a dělat správný chaos, je dobrá kombinace.
Nemáme se za co stydět. Mohlo to být i naopak, shodli se po deblu čeští tenisté
Co bylo v závěrečné čtyřhře rozhodujícím faktorem?
Je těžké vypíchnout jeden bod, protože jsme měli setboly v obou sadách. Takže nic takového snad ani nebylo. Kdybychom vyhráli první set, všechno by se vyvíjelo úplně jinak. Ale kdyby k tenisu nepatří. Je to nejtěsnější možná porážka, nešťastná, ale tak to někdy chodí.
Skvěle zahrál deblový specialista Granollers.
Hrál vynikajícího debla s klukem, se kterým moc nehrává a jemuž chtěl pomoc, aby ho táhl. To občas bývá svazující, ale i tohle zvládl perfektně. Nechyboval, hrál skvěle. Když ho srovnám s tím, jak jsem ho zažil, vyšperkoval hru na síti. Nemine jediný balón, chce hrát všechno. Stojí strašně blízko sítě a reakci tam má skvělou, klukům hodně zatápěl. Asi se shodneme, že byl v těchto detailech nejlepší na kurtu.
Lehečka říkal, že si nezvykl na podmínky na kurtu. Byl to hlavní faktor jeho prohry?
Zmiňoval to už v průběhu zápasu, což už je pozdě, s tím už nic nenaděláte. Člověk musí brát jako fakt, co tady nastolili. Poslali nám rozpis tréninků, kde měly týmy jasně daná okna, kdy mohou na centrkurtu trénovat. Jestli bych to chtěl jinak? Jasně. Šlo s tím něco dělat? Nešlo. Tak jednoduché to bylo.
Jak jste s tím pracovali?
Snažili jsme se vypořádat se situací, jak nejlíp to šlo, aby všichni potenciální hráči dostali čas na centrkurtu a mohli si na podmínky zvyknout. V globálu bych z toho ale nedělal velkou věc. Byl to jeho pocit, ale nemyslím si, že tohle by úplně mělo prohrávat zápasy.
Dá se tato porážka srovnat s něčím, co jste zažil jako hráč?
Strašně těžko se mi k něčemu připodobňuje. Samozřejmě mrzí jako každá jiná porážka, nikdo nechce prohrávat.
Co si z finálového turnaje odnést?
Že Davis Cup je proces, nevyhrajete ho jen tak přes noc. Ani nám se to nepovedlo napoprvé, nějakou dobu to trvalo. Davis Cup je velice specifická akce, která vyžaduje určitá odříkání v sezoně, což si budou muset kluci zhodnotit, jestli jim to za to stojí. Já pevně věřím, že jo, protože Davis Cup je unikátní. Nemám pochyb, že ho chtějí hrát, to je velká síla našeho týmu. Spíš potřebují nasbírat zkušenosti. Už jen letošek jim ukázal, co v nich je a že cesta k míse existuje.
Promarněná šance. Ale Berdych jako daviscupový kapitán obstál. Co změnil?
Celou sezonu tedy hodnotíte kladně?
Byla solidní. Díky klukům, že jsou oddaní a hrají každý zápas. Jsem na ně pyšný, jak pracovali pro tým. První utkání doma s Koreou zvládli dobře. Porazit pak americký tým v podmínkách, jaké na Floridě byly, považuju za velký úspěch letoška. Nemyslím, že tomu moc lidí věřilo. Play off už byla velká neznámá, tento formát je pro mě nový. Asi bych neudělal nic jinak.
A co váš první rok v roli kapitána?
Teď nebudu říkat, že jsem na sebe pyšný, to jsem nedělal ani jako hráč. Jsem tady, abych klukům pomohl dojít k co nejlepším výsledkům, a snažím se, jak nejlíp můžu. Tím to končí. Je to začátek cesty, věřím, že výsledky přijdou.