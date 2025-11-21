Cesta k míse existuje. Berdych o první sezoně v roli kapitána i velké neznámé

Markéta Plšková
  13:19
Od naší zpravodajky v Itálii - Bylo na něm vidět, jak je do zápasů svých svěřenců zažraný. Z kapitánské lavičky se často zvedal, horlivě svíral ruku v pěst, a když mohl, tenisty na kurtu mohutně podporoval. Tomáš Berdych absolvoval první rok coby vůdce českého daviscupového týmu. „Je to pořád jen začátek,“ komentoval čtvrtfinálovou porážku 1:2 se Španělskem.
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych hecuje své svěřence ve čtvrtfinále Davis...

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych hecuje své svěřence ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku. | foto: Reuters

Tomáš Macháč a Jakub Menšík gratulují Španělům Marceli Granollersovi a Pedru...
Španělští tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu.
Španělé Marcel Granollers (vlevo) a Pedro Martínez se hecují při čtyřhře ve...
Tomáš Macháč (vpravo) a Jakub Menšík se hecují při čtyřhře ve čtvrtfinále Davis...
41 fotografií

Do singlů se rozhodl nominovat Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečku. Zatímco první zmiňovaný svůj duel vyhrál, česká jednička se na kurtu trápila. Za stavu 1:1 tak o postupujícím týmu rozhodovala čtyřhra. V ní byli Menšík s Tomášem Macháčem v obou setech blízko výhře, s Marcelem Granollersem a Pedrem Martínezem však obě sady prohráli v tiebreacích.

V nominaci na debl byl před zápasem Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem, proč jste se nakonec rozhodl pro Menšíka?
Rozhodoval jsem se podle toho, jak zápasy šly. Kdyby vypadaly jinak, byla by větší šance, aby hrál Adam. Ale když jsem viděl, jak Kuba zvládl svůj singl, byl pro mě jasnou volbou. Myslím, že singlové pojetí Kuby plus Tomáš, který v deblu umí hodně čeřit vodu a dělat správný chaos, je dobrá kombinace.

Nemáme se za co stydět. Mohlo to být i naopak, shodli se po deblu čeští tenisté

Co bylo v závěrečné čtyřhře rozhodujícím faktorem?
Je těžké vypíchnout jeden bod, protože jsme měli setboly v obou sadách. Takže nic takového snad ani nebylo. Kdybychom vyhráli první set, všechno by se vyvíjelo úplně jinak. Ale kdyby k tenisu nepatří. Je to nejtěsnější možná porážka, nešťastná, ale tak to někdy chodí.

Skvěle zahrál deblový specialista Granollers.
Hrál vynikajícího debla s klukem, se kterým moc nehrává a jemuž chtěl pomoc, aby ho táhl. To občas bývá svazující, ale i tohle zvládl perfektně. Nechyboval, hrál skvěle. Když ho srovnám s tím, jak jsem ho zažil, vyšperkoval hru na síti. Nemine jediný balón, chce hrát všechno. Stojí strašně blízko sítě a reakci tam má skvělou, klukům hodně zatápěl. Asi se shodneme, že byl v těchto detailech nejlepší na kurtu.

Lehečka říkal, že si nezvykl na podmínky na kurtu. Byl to hlavní faktor jeho prohry?
Zmiňoval to už v průběhu zápasu, což už je pozdě, s tím už nic nenaděláte. Člověk musí brát jako fakt, co tady nastolili. Poslali nám rozpis tréninků, kde měly týmy jasně daná okna, kdy mohou na centrkurtu trénovat. Jestli bych to chtěl jinak? Jasně. Šlo s tím něco dělat? Nešlo. Tak jednoduché to bylo.

Kapitán Tomáš Berdych povzbuzuje svěřence při čtyřhře ve čtvrtfinále Davis Cupu...
Jakub Menšík si podává ruku s kapitánem Tomášem Berdychem ve čtvrtfinále Davis...

Jak jste s tím pracovali?
Snažili jsme se vypořádat se situací, jak nejlíp to šlo, aby všichni potenciální hráči dostali čas na centrkurtu a mohli si na podmínky zvyknout. V globálu bych z toho ale nedělal velkou věc. Byl to jeho pocit, ale nemyslím si, že tohle by úplně mělo prohrávat zápasy.

Dá se tato porážka srovnat s něčím, co jste zažil jako hráč?
Strašně těžko se mi k něčemu připodobňuje. Samozřejmě mrzí jako každá jiná porážka, nikdo nechce prohrávat.

Co si z finálového turnaje odnést?
Že Davis Cup je proces, nevyhrajete ho jen tak přes noc. Ani nám se to nepovedlo napoprvé, nějakou dobu to trvalo. Davis Cup je velice specifická akce, která vyžaduje určitá odříkání v sezoně, což si budou muset kluci zhodnotit, jestli jim to za to stojí. Já pevně věřím, že jo, protože Davis Cup je unikátní. Nemám pochyb, že ho chtějí hrát, to je velká síla našeho týmu. Spíš potřebují nasbírat zkušenosti. Už jen letošek jim ukázal, co v nich je a že cesta k míse existuje.

Promarněná šance. Ale Berdych jako daviscupový kapitán obstál. Co změnil?

Celou sezonu tedy hodnotíte kladně?
Byla solidní. Díky klukům, že jsou oddaní a hrají každý zápas. Jsem na ně pyšný, jak pracovali pro tým. První utkání doma s Koreou zvládli dobře. Porazit pak americký tým v podmínkách, jaké na Floridě byly, považuju za velký úspěch letoška. Nemyslím, že tomu moc lidí věřilo. Play off už byla velká neznámá, tento formát je pro mě nový. Asi bych neudělal nic jinak.

A co váš první rok v roli kapitána?
Teď nebudu říkat, že jsem na sebe pyšný, to jsem nedělal ani jako hráč. Jsem tady, abych klukům pomohl dojít k co nejlepším výsledkům, a snažím se, jak nejlíp můžu. Tím to končí. Je to začátek cesty, věřím, že výsledky přijdou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Kolář vs. MoellerTenis - - 21. 11. 2025:Kolář vs. Moeller //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.11
  • -
  • 1.73
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Spása Litvínova, dárek legendě. Být mladší, pomůžu taky, říká první kapitán

Jubilant Vladimír Kýhos starší před utkáním Litvínova

Bál se o Litvínov, teď jeho historicky prvnímu kapitánovi Vladimíru Kýhosovi nejstaršímu spadl kámen ze srdce. Věří, že skupina legend v čele s Jiřím Šlégrem, která od Orlenu převezme většinový podíl...

21. listopadu 2025  13:47

Vyléčil třísla, ale zlomil si malíček. Palmer si prodlouží pauzu

Cole Palmer z Chelsea slaví se spoluhráči trefu ve finále MS klubů proti PSG.

Fotbalista Chelsea Cole Palmer si zkomplikoval blížící se návrat po zranění třísel dalším zraněním. Trenér londýnského klubu Enzo Maresca oznámil, že si útočník o víkendu doma při nešťastné nehodě...

21. listopadu 2025  13:19

Cesta k míse existuje. Berdych o první sezoně v roli kapitána i velké neznámé

Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych hecuje své svěřence ve čtvrtfinále Davis...

Od naší zpravodajky v Itálii Bylo na něm vidět, jak je do zápasů svých svěřenců zažraný. Z kapitánské lavičky se často zvedal, horlivě svíral ruku v pěst, a když mohl, tenisty na kurtu mohutně podporoval. Tomáš Berdych...

21. listopadu 2025  13:19

Byl jsem připravený odejít, přiznal Sychra. Pardubicím podle něj narostlo sebevědomí

Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians

Brzy čtyřiadvacetiletý křídelník dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, čím disponuje kádr pardubických fotbalistů, takže když pak jejich trenér Jan Trousil na tiskové konferenci po posledním utkání v...

21. listopadu 2025

Třemi body pomohl k vysoké výhře. Ale Strome i smutnil, zmeškal narození dcery

Centr Washingtonu Dylan Strome vede puk, proti němu zasahuje Phillip Danault z...

Zatímco centr Dylan Strome z Washingtonu stál ve středovém kruhu a připravoval se na úvodní buly proti Montrealu, jeho žena už byla v porodnici. Hned během první přestávky se pak dozvěděl, že doma...

21. listopadu 2025  12:42

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a v březnu 2026 je čeká baráž, kterou odstartují domácím duelem s...

21. listopadu 2025  12:37

Že tolik nehraju? S tím jsem ale počítal. Tomášek poznává tvrdou realitu NHL

Premium
David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Prožívá stejnou změnu jako už tolik jeho předchůdců. V Evropě dominantní hokejista se po přesunu do NHL stal řadovým vojákem. Občas potřebným, jindy opomíjeným a přebytečným. Ale stížnosti jsou tím...

21. listopadu 2025

Obhájci končí ve čtvrtfinále. Perušič a Schweiner na MS podlehli Němcům

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v...

Prvních pět zápasů na šampionátu vyhráli, ten šestý už ne. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vypadli na mistrovství světa v Adelaide ve čtvrtfinále, Němcům Nilsi Ehlersovi a...

21. listopadu 2025  11:44

Olympijské super-G bez obhájkyně zlata? Gutová-Behramiová se zranila v tréninku

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová slaví malý křišťálový glóbus za...

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová se zranila při těžkém pádu v tréninku superobřího slalomu v Copper Mountain. Přesná diagnóza ještě není známá, čtyřiatřicetiletá olympijská šampionka v...

21. listopadu 2025  11:38

Češi jsou skvělý los, píší Irové. Trenér však varoval: Také mě málem vyhodili

Irský národní tým slaví vítězný gól Troye Parrotta v utkání s Maďarskem.

Vysněný soupeř, na kterém si reprezentanti smlsnou. Irská média jsou po losu baráže o mistrovství světa plná optimismu. Trenér tamního národního týmu, Heimir Hallgrímsson z Islandu, však varoval:...

21. listopadu 2025  11:05

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Pokuta i podmínka. UEFA trestá Sigmu za nepokoje fanoušků, Noah má stejný trest

Hráči Olomouce před zápasem proti Noahu.

Sigma Olomouc dostala od UEFA pokutu 10 000 eur (242 000 korun) za výtržnosti fanoušků při utkání Konferenční ligy na stadionu arménského Noahu. Součástí trestu je i podmínečný zákaz prodeje...

21. listopadu 2025  10:50

Díky, Jakube! Jak Španělé slavili český dárek i s Ferrerovým nejlepším deblistou

Španělští tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu.

Od naší zpravodajky v Itálii Nepovolali 14. hráče žebříčku Alejandra Davidoviche. Pak se jim zranila světová jednička Carlos Alcaraz. Rázem z nich byli outsideři. A oni přesto uspěli. Španělští tenisté vydřeli ve čtvrtfinále...

21. listopadu 2025  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.