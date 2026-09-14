Berdych před Davis Cupem: Menšík asi jen do dvouhry, problémy Američanů neřeším

„Myslím, že šťastná třináctka tam je, ale pojďme nežít jenom z historie. Teď tu máme hezký příběh hezkého zápasu, takže se pojďme soustředit na něj,“ prohlásil Berdych na setkání s novináři.
V pondělí si jeho svěřenci O2 arenu poprvé otestovali, v pátek a sobotu nastoupí ve druhém kole kvalifikace proti nabitému výběru USA. Na listopadový finálový turnaj pro osm nejlepších týmů postoupí pouze vítězové.
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„Ráno jsme zkusili lehce doladit světla a myslím, že se to zvládlo hned na první dobrou. Jinak je hala skvěle připravená, kluci jsou na takové prostředí zvyklí,“ komentoval Berdych první tréninky.
Proti Američanům bude spoléhat zejména na dvojici Jakub Menšík, Jiří Lehečka, v případě potřeby je do dvouher připraven i Vít Kopřiva. A deblový pár mohou utvořit specialisté na tuto disciplínu Adam Pavlásek, Patrik Rikl.
Česko vs. USA
V pátek (od 15:00) se uskuteční dvě dvouhry, v sobotu (od 13:00) se začne čtyřhrou. Hraje se do tří vítězných bodů, na finálový turnaj postoupí pouze vítězové. Vstupenky jsou stále v prodeji, kapacita haly je 15 tisíc.
„Všichni kluci jsou zdraví a v pohodě,“ pochvaloval si český kapitán. „I čas pro aklimatizaci po návratu z Ameriky celkem vyšel, takže musím říct, že to začíná v dobrém módu. Nic se nehasí, nic se netrhá, takže doufám, že to tak i zůstane.“
K rychlejší adaptaci na tuzemské podmínky Čechům paradoxně pomohl i brzký návrat z US Open. V závěrečné fázi posledního grandslamu sezony chyběli, nejdále se dostali Lehečka a Menšík do třetího kola.
„V takových situacích člověk spíš hledá pozitiva, než aby se šťoural v tom, jestli to bylo blbě nebo co se stalo,“ komentoval to Berdych. „Kluci každopádně měli čas a teď se s tím dá pracovat. Viděl bych to tedy spíše jako určitou výhodu a plus pro nás.“
Současné složení týmu považuje za definitivní. „Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už do toho asi není potřeba sahat,“ podotkl bývalý čtvrtý hráč světa a dvojnásobný vítěz Davis Cupu.
Z původní nominace vypadl minulý týden jen Tomáš Macháč, jenž během léta laboroval se zraněním nohy a po návratu prohrál všechny tři zápasy. Nahradil ho deblový specialista Pavlásek.
„S Tomem jsem měl docela dlouhé sezení po jeho zápase na US Open. Probrali jsme spoustu věcí a s jeho situaci jsem se seznámil do detailů,“ přiblížil Berdych. „V nastavení, jak to je dneska, to podle mě nebyla varianta, Tomáš navíc nebyl v ideálním rozpoložení,“ řekl Berdych.
Při skládání finálního složení mužstva zohlednil i situaci, že roli jedničky bude plnit patnáctý hráč světa Menšík, tudíž se s ním dá hůře počítat do čtyřhry.
„Myšlenka na jeho zapojení do deblu se blíží k nulové pravděpodobnosti,“ tuší Berdych. „V dnešním formátu skoro není možné, aby jednička hrála debl, a pak po ní člověk ještě chtěl, aby hned šla vyhrát svůj singl.“
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Větší problémy řeší jeho protějšek na americké lavičce Bob Bryan, který zřejmě bude muset udělat několik výrazných změn. Nejistý je start světové čtyřky Bena Sheltona, který v neděli dohrál finále US Open, či deblisty Christiana Harrisona, jenž v New Yorku triumfoval ve čtyřhře o den dřív. Tommy Paul se zase kvůli zranění odhlásil z Laver Cupu, který je na programu příští týden.
„Nepřemýšlím nad tím. Nechávám problémy cizích cizím, protože si dovedu moc dobře představit, že se do této situace můžu také dostat,“ reagoval Berdych. „Prostě počkám, až co se oficiálně objeví na papíru, a podle toho pak budeme fungovat.“
Konečnou nominaci mají Američané oznámit v úterý odpoledne, los duelu proběhne ve středu.