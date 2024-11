Zkušenosti si beru na židli. Proč kapitán Berdych cítí v Davis Cupu šanci na titul

„Když nemáte velké cíle, tak se není za čím hnát a nemáte kde brát motivaci,“ zdůraznil na čtvrteční tiskové konferenci, během níž mimo jiné převzal reprezentační bundu, že hodlá útočit na nejvyšší cíle.

„Myslím, že jsou před námi zajímavé roky,“ těší se 39letý vítěz třinácti trofejí z okruhu ATP na spolupráci s Tomášem Macháčem, Jiřím Lehečkou, Jakubem Menšíkem a dalšími.

Trojice Macháč, Lehečka, Menšík už několikrát ukázala, že se umí prosadit v konkurenci světové špičky. Jak vás tento poznatek těší?

Musím říct, že tohle byl jeden z důvodů, proč jsem nabídku stát se kapitánem přijal. V týmu jsem viděl potenciál. Sám jsem měl na sebe velké nároky a budu je mít i teď, protože jsou opodstatněné. Všichni toho můžou opravdu hodně dokázat, šance na úspěch v Davis Cupu je poměrně velká, což mě lákalo. Je těžké vyhrát hned první rok, protože ten proces je dlouhodobější. A já chci být jeho součástí.

Podle žebříčku je teď českou jedničkou Macháč. Jaký na vás dělá dojem?

Viděl jsem ho naživo v Paříži, kde měl zdravotní problémy, a v Šanghaji, kde předváděl excelentní tenis. Je dobré, že jsem poznal, jak reaguje v různých situacích. Je mladý, pořád si razí cestu dopředu a není zas až tak známý, takže ostatní kluci moc neví, co od něj čekat. A on toho využívá. Hraje nátlakový tenis, dokáže si chodit pro voleje a ukončovat výměny. Pomáhá mu propojení se čtyřhrou, rozvíjí se jako komplexní hráč.

S Lehečkou jste poslední rok a půl spolupracoval, takže ho znáte velmi dobře.

Tenis má založený na fyzické hře, je hodně aktivní, umí hrát agresivně. Párkrát jsem slyšel, že jeho styl je přirovnávaný k mému, díky tomu jsme k sobě měli blíž a rozuměli jsme si. Letos ho bohužel na tři měsíce zastavilo zranění, ale i tak má první titul z okruhu ATP, v Madridu postoupil do semifinále a na US Open si také vedl dobře.

A co nejmladší z party, teprve devatenáctiletý Menšík?

Na toho se těším asi nejvíc, myslím v jeho individuální kariéře. Už v takovém věku je schopný zvládat těžké situace, takže od něj čekám velké věci. Jeho letošní výsledky byly skvělé a jen podtrhují, jaký je hráč a talent.

I on vyznává podobný styl jako vy, je vysoký a spoléhá na servis a prudké údery. Máte díky tomu ke svěřencům blíž?

Určitě, dokážu si jejich uvažování na kurtu líp představit. Vím, jak se cítí, co jim vyhovuje, jestli jsou pod tlakem… Každý jsou sice jiné osobnosti a musím je navnímat, ale co se týče tenisové stránky, je to pro mě výhoda. A obrovské plus vidím v tom, že jsou tři vyrovnaní a podobně staří. Mají mezi sebou zdravou konkurenci, navzájem se mohou táhnout a zlepšovat. Nikdo nechce být druhý nebo třetí.

Na podzim jste za nimi vyrazil na turnaje do Šanghaje a do Paříže, jak setkání probíhala?

S každým jsem strávil poměrně dost času, prodiskutoval jsem s nimi, jak tým fungoval v době, kdy jsem u něj nebyl, jaký oni mají názor... Mluvil jsem i s jejich trenéry, protože je důležité vědět o jejich programu. Byl to pro mě hodně důležitý vstupní týden, aby oni taky věděli, že přišel někdo nový a že to není jen pán, kterého už znají, ale že jsem jim nablízku a komunikuju s nimi. Kdyby měli jakýkoli dotaz, ví, že jim rád pomůžu.

Aktivní kariéru jste ukončil před pěti lety. Přišla teď ideální doba, abyste se do tenisu zase naplno vrátil?

Ano. Potřeboval jsem ho na nějaký čas nechat bokem a načerpat novou sílu, proč v něm něco dělat dál. A tato role se nabízela. Zkušenosti, které jsem během kariéry posbíral, jsou pro mě velkou výhodou, beru si je s sebou na tu kapitánskou židli. A nastává pro mě nové období.

Tomáš Berdych hovoří k novinářům na tiskové konferenci Českého tenisového svazu.

V čem bude jiné?

Zodpovědnost budu mít pořád obrovskou, ale musím fungovat v trochu jiném režimu. Už nezáleží jen na mně, ale musím co nejlépe připravit tým a udělat v něm co nejlepší atmosféru. Chci klukům pomoct, aby ze sebe dostali maximum a abychom tady jednoho dne seděli a tu mísu zase měli vedle sebe.

Jak vzpomínáte na vaše hráčské působení v Davis Cupu, který jste v letech 2012 a 2013 vyhrál?

Vybaví se mi krásné momenty, reprezentaci jsem měl vždycky rád. Tenis je strašně specifický sport, člověk jezdí po světě sám, což je někdy lehce smutné. Ale týden strávený s týmem vždycky přinášel jiného ducha, jinou atmosféru, emoce byly daleko intenzivnější. Je důležité, abych kluky motivoval, aby měli stejný zápal.

A myslíte, že ho mají?

Za tu relativně krátkou dobu jsem s nimi mluvil o spoustě věcí a je z nich cítit, že motivaci mají velkou. Vnímají naše dřívější výsledky a chtějí dokázat to stejné, což je nejlepší základ pro úspěšný tým. Chci to v nich prohlubovat a připravit jim co nejlepší podmínky. Čeká mě celoroční práce, kapitán by měl o hráčích vědět vše.

Máte už představu, jak bude vypadat váš realizační tým?

Ano. Se stávajícími členy jsem se sešel a žádná změna nebude. A co se týče hráčského kádru, tak se nechci dívat jen na kluky, které máme teď, ale chci jich zapojit víc. Nominace by měla být pětičlenná a pátou pozici by měl zastupovat nejlepší junior. Sám jsem si touhle cestou prošel a fungovala dobře. Je to šance, aby kluci přičichli k velkému tenisu a viděli, jak funguje.

První zápas na lavičce vás čeká příští rok v únoru, kdy je na programu kvalifikace. Přál byste si hrát doma?

Rozhodně, není na co čekat. Pořád si pamatuju, že domácí zápas vždy provázela skvělá atmosféra. Každé takové utkání je skvělý zážitek.