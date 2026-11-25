„Je hezké, když si člověk řekne, že jsme v semifinále Davis Cupu, mezi čtyřmi nejlepšími zeměmi světa. Co by za to jiné sporty daly. Ale ještě to nekončí, ještě nás můžou čekat dva zápasy. Pevně věřím, že si zahrajeme oba, a uvidíme, jak to dopadne,“ hodnotil po vítězství 2:0 nad Kanadou.
Už před finálovým turnajem jste říkal, že první utkání může váš tým nakopnout. Jak to vidíte teď, když Jiří Lehečka a Tomáš Macháč zařídili poměrně přesvědčivý postup?
Pořád si to myslím. S výkonem obou kluků jsem spokojený, oba to zvládli naprosto skvěle. Opravdu nikdo nechtěl odjíždět hned po prvním dni, navíc bychom byli úplně ti první, kdo by na celém Final 8 vypadl, takže by se neodjíždělo vůbec dobře. A teď už se fakt může dít úplně cokoliv, klidně i velké věci.
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Jak vás potěšil Tomáš Macháč, který nastoupil v Davis Cupu letos poprvé a udolal Liama Draxla až po třech setech?
Situace pro něj nebyla jednoduchá, protože víme, co má za letošek i za poslední týdny za sebou (dlouho se zotavoval ze zranění nohy). A tady se najednou ocitne na první zápas Final 8 – proti soupeři, kterého by papírově měl porazit, jenže před měsícem s ním prohrál. Ale předvedl velice dobrý výkon a přinesl první bod. To je pro mě jako kapitána nejdůležitější.
Semifinále vás proti vítězi utkání mezi Itálií a Koreou čeká až v pátek, budou se dva dny volna hodit? Třeba i vzhledem k přípravě Jakuba Menšíka, aby mohl případně nastoupit.
Jsem za to určitě rád. A co se týče Kuby, tak po debatě s týmem jsem udělal rozhodnutí, že tohle je nejsilnější sestava na tento zápas. Jsem rád, že to vyšlo. A co se odehraje v dalších dvou dnech, teprve uvidíme.
Jak velkou výhodou pro vás je, že máte k dispozici tři kvalitní singlisty?
Je to určitě luxus. K tomu ještě máme skoro nekonečně možností pro čtyřhru. Je to signál, že tým je velmi silný, ale věřte mi, není to vždycky tak snadné. Může to být i zrádné.
V roli kapitána jste si zápasovou bilanci vylepšil na 5:1. Co na ni říkáte?
Musím říct, že je příjemné, když si člověk zvyká hlavně na vítězství. Ale je to zásluha kluků, ti vyhrávají. A my všichni kolem se jim snažíme udělat co nejlepší podmínky. Tak jak jsem si to zažíval sám v roli hráče, tak teď to vnímám z druhé strany. Vím, co je potřeba, proto se jim snažím udělat co nejlepší servis, aby výhry jenom přibývaly.
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Přijde vám, že se vaši svěřenci postupně zlepšují?
Určitě. Sejdeme se třikrát za rok, oni mezitím mají deset měsíců sezonu a potom je vidět ta obrovská práce, kterou dennodenně dělají s trenéry. Třeba zápas Jirky s Félixem Augerem-Aliassimem byl toho obrovským důkazem a musím říct, že u něj vnímám velkou změnu už jen od Prahy (kde Češi v září ve druhém kole kvalifikace porazili Američany).
Když jste sám hrával, byl jste známý jako velký puntičkář a detailista. Přenesl jste si to i do role kapitána?
Dokud někdo nezačne říkat, že ho tím perfekcionismem se*u, tak to ještě nebude splněné. Ale ne, to si dělám srandu. Mám to rád, jsem takováhle povaha. Mám díky tomu pocit, že se pro úspěch udělalo všechno. Samozřejmě ne vždycky to musí vyjít, ale zatím to funguje. A nezdá se, že by to klukům vadilo nebo jim to nesedělo. Aspoň doufám.
Takže jste ještě nikoho neštval?
Ne. Možná si to nedovolí říct, možná toho ještě není tolik. A nebo jim můj přístup vyhovuje.
Hlavně Jiří Lehečka se jeví jako podobný typ jako vy, souhlasíte?
Myslím, že tohle mu hodně sedlo, taky má rád věci pod kontrolou. Ale na každého musím mít přístup lehce jiný. Celkově to jde v tomhle duchu, ale kdybych stejně jako k Jirkovi přistupoval k Tomášovi, nemuselo by to být úplně ono. Člověk musí mít na kluky odlišné strategie. Ale zatím je, myslím, docela trefuju a fungují dobře.