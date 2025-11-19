Nesmíme se bát, předesílá Berdych. Nelíbí se mu formát Davis Cupu ani ranní duel

Markéta Plšková
  11:15
Od naší zpravodajky v Itálii - Sám se z daviscupového poháru radoval naposledy v roce 2013, když coby aktivní hráč významně přispěl k jeho zisku. Teď o něm sní jako kapitán. Tomáš Berdych moc dobře ví, že vede tým tenistů, který má všechny předpoklady k tomu, aby uspěl. A že by to bylo právě teď v Boloni? „Není se před čím schovávat,“ předesílá před čtvrtečním čtvrtfinále proti Španělsku.
Tomáš Berdych sleduje své svěřence na tréninku před Davis Cupem v italské...

Tomáš Berdych sleduje své svěřence na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Tomáš Berdych na tiskové konferenci před Davis Cupem v italské Boloni.
Tomáš Berdych sleduje své svěřence na tréninku před Davis Cupem v italské...
Tomáš Berdych sleduje své svěřence na tréninku před Davis Cupem v italské...
Tomáš Berdych na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.
19 fotografií

On sám už se rozhodl, koho nasadí, prozrazovat to ale ještě nechtěl. Na výběr má tři stálice Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. A právě první dva zmiňovaní jsou skoro nejlépe umístění tenisté, kteří do italského města odcestovali.

„Zatím všechno šlape bez problémů,“ pochvaluje si Berdych. „Jsem příjemně překvapen, že jsou kluci v pohodě. Teď se pokusí svou formu prodat a já se jim pokusím co nejvíce pomoct z lavičky.“

U týmu je Berdych prvním rokem, čeští tenisté pod ním zvládli únorové utkání proti Koreji i to náročnější zářijové ve Spojených státech. Vysloužili si tak pozvánku do Boloni, kde hraje osm nejlepších týmů. „Kluci ví, jak zvládat těžké zápasy. Nesmíme se bát být favorité.“

Tělo řeklo stačilo. Menšík je zpět a vyhlíží Davis Cup: Oproti Americe je cokoliv lepší

Což vzhledem k odstoupení Carlose Alcaraze rázem proti Španělům jste.
Přesně tak, už jsem to říkal dříve. Carlos se rozhodl, že nebude hrát a nebude součástí týmu, takže to bude obrovský rozdíl, nebudeme si nic nalhávat. Španělsko s ním a bez něj je úplný opak. Ale nedává nám to žádnou garanci toho, že by nám někdo už teď dal dva body, které potřebujeme. Ty musíme stejně uhrát a já pevně věřím, že to kluci zvládnou.

V týmu zatím vše klape?
Rozhodně. Kluci hrají fakt dobře, kurt jim sedí, odtrénovali všechno na maximum. Možná bychom toho času na centr kurtu mohli mít víc, ale ten formát to samozřejmě neumožňuje, nejde to úplně nafouknout.

Na jednu stranu turnaj přišel odhlášením Alcaraze o hvězdu, na druhou teď máte větší šanci na postup. Jaká nálada převládá?
U mě převládá spokojenost, protože na rovinu já nejsem fanoušek tohoto formátu a této akce. Jde to ruku v ruce s tím, že jsou omluvenky. Kdyby akce vypadala jinak, tak si myslím, že i on by se na to mohl dívat jinak. To je můj pohled. Pro nás je jeho odstoupení výhoda, protože Španělsko je teď papírově slabší tým.

Tomáš Berdych sleduje své svěřence na tréninku před Davis Cupem v italské...

Co vás na aktuálním formátu Davis Cupu nejvíce štve?
Že se vytratila unikátnost. Dneska je Davis Cup jako kterýkoliv jiný turnaj. Vytratilo se to, co se tady sto let budovalo. Ve čtvrtek budeme hrát se Španělskem a myslím, že budeme počítat, kolik přišlo lidí. A já se nedivím. Davis Cup je spojený s tím, že i když lidi jedou přes půl světa, tak tam jedou na pár dní, tady může být za dvě hodiny hotovo a můžou jet domů. Tenisová týmová soutěž by se podle mě měla hrát minimálně dva dny.

Vy navíc ve čtvrtek hrajete brzy, už v deset hodin. Už máte naplánovaný ranní program?
To je další věc. Už jsme tady zažili, že jsme jeli na trénink na devátou. Jenže místo předpokládaných dvaceti minut jsme jeli skoro hodinu a trénink jsme skoro nestihli. Tohle už je na hraně pravidel. Když si člověk vymyslí zápas v deset, tak by měl garantovat, že nebudou problémy. Kdyby mi někdo řekl, že ve všední den je hotel hodinu cesty od haly, tak v životě nekývnu na to, že v tom hotelu budu bydlet, když vím, že nás ve čtvrtek čeká zápas v deset ráno. Nějakým stylem se to snad řeší, uvidíme. Prý je slíbená policejní eskorta. Ale když vidím, jak je město rozkopané, tak teda nevím. Ta auta se jen tak nevypaří.

Jsou hráči na tak brzký zápas připravení?
Musí být. Máme rozehrávku od 8:45 do 9:30. Je otázka, jestli hráč, co nastoupí do prvního zápasu, bude chtít hrát až do 9:30, nebo jak těch 45 minut využijeme. Ale nevybavuju si turnaj, který by začínal v deset hodin. Když se podíváme na grandslamy, tak kromě Wimbledonu všechny začínají v jedenáct, což si myslím, že je přijatelný čas. Na menších turnajích se takhle brzy už vůbec nehraje. Kluci samozřejmě chodí trénovat i dopoledne, ale myslím, že desátá je hodně ostrý start.

Český tým na Davis Cupu v italské Boloni.
Tomáš Berdych na tiskové konferenci před Davis Cupem v italské Boloni.

Navíc to může být nepřívětivé vůči lidem, kteří by si přenos pustili, ale musí být v práci.
Přesně. Všichni si pamatujeme, když jsme řešili, jestli Davis Cup v pátek začne ve dvě, nebo ve tři, aby mohli přijít lidi. A tady mluvíme o tom, že první zápas ve čtvrtfinále začíná v deset. A v půl jedné už taky může být hotovo, že jo. Ale dobrý, patří to k tomu, nemá cenu si na to stěžovat. Zkusíme se připravit. Naštěstí trénujeme ráno, kluci se můžou nachystat dopředu, aby si tělo zvyklo.

Pomůže jim, že teď měli chvíli volno od turnajů?
Těžko říct, spíš bych se i podle toho, jak tréninky vypadají, přikláněl k tomu, že v nich převládá chuť hrát. Možná pro ně poslední týdny nebyly tak náročné, ale někdo řešil zranění... Těžko říct. Myslím, že všichni vypadají dobře a svěže. Jak se Davis Cup rozběhne, tak to bude fičák.

Uvolnila se po zprávě o Alcarazovi atmosféra?
Musím říct, že atmosféra byla dobrá už od začátku. Spíš to bylo ze začátku trochu zamotané, protože nejdřív ta zpráva vylétla na sociálních sítích, pak byla v médiích. Když jsme se ptali rozhodčího, tak nám řekl, že nic neví. Takže jsme spíš tlumili emoce. Ale myslím, že kluci moc dobře vědí, že jim to nezaručuje vítězství. Je to jen informace, pro nás samozřejmě pozitivní, ale nesmíme to moc zveličovat.

Vnímáte ale, že je letošní Davis Cup dost otevřený?
Stoprocentně. Najednou jsme se dostali do úplně jiné situace. Myslím, že se nemáme před čím schovávat. Kluci už si zažili situaci, kdy porazili extrémně těžký tým v Americe. Takže ví, jak náročné zápasy zvládat. Zatím na té cestě aspoň letos máme odškrtnuté všechno, co by k tomu úspěchu mělo být. Kluci jsou tady zdraví, hrají dobře, neseme si na kurt úplně všechno, troufnu si říct, v maximální podobě. Nebál bych se toho. Pokud chce člověk dokázat velký výsledek, tak o něm musí přemýšlet, musí ho mít v hlavě. Není před čím se schovávat.

Sinner kouká jen z plakátu, chybí i dvojka. Italové přesto burcují: Je čas na hattrick

Velké výsledky posbíral Petr Pála, který o víkendu po 18 letech skončil u českého ženského týmu. Co říkáte na jeho kariéru?
Že byla geniální. Výsledky hovoří za všechno, ať už je to šest titulů, nebo i těch 18 let je něco neuvěřitelného, že se s tím dokázal vypořádat. Pořád v tom viděl motivaci a takové úspěchy ho hnaly dál. Fakt klobouk dolů.

Dokážete si představit, že budete kapitánem 18 let?
Nebudu říkat, že ne, protože pár let zpátky bych si nedokázal představit, že tu před vámi budu stát v této roli, nebo aspoň ne za tak relativně krátkou dobu. Ale člověk nikdy neví. Když se pak hromadí úspěchy a je správná motivace, tak si myslím, že to může být jen ku prospěchu. Takže možná jo.

Zpátky do současnosti. Už tušíte, koho ve čtvrtek nasadíte?
Už ano, ale ještě to nechci prozrazovat. Kluci už o mém rozhodnutí ví, mluvil jsem s nimi. Ale jak říkám celý rok, kluci jsou vyrovnaní, hrají dobře a jsem rád, že mám z čeho vybírat.

Tomáš Berdych na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.

Španělskou jedničkou je nyní Jaume Munar, co o něm víte?
Upřímně nic moc, takže bych teď jen zbytečně vařil z vody. Viděl jsem ho, když hrál nedávno finále v Basileji, po očku jsem něco sledoval. Je to snaživý kluk, který nedá nic zadarmo. Myslím si, že při každé situaci nechá na kurtu duši. Ale rychlejší povrch v hale by měl nahrávat spíše nám.

S kapitánem Davidem Ferrerem jste odehrál hodně zápasů, jak na něj z hráčské kariéry vzpomínáte?
Skvěle. Musím říct, že David byl jeden z mých oblíbenců. Kdykoliv jsme přijeli na společný turnaj, tak jsme jeden druhého vyhledávali i na tréninky. Znám se s ním opravdu hodně dlouho. Myslím, že naše cesty byly dost podobné. Je docela příjemné, že teď pojedeme další vzájemné zápasy, ale už tak, že my sedíme a kluci běhají.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kolář vs. Sánchez IzquierdoTenis - - 19. 11. 2025:Kolář vs. Sánchez Izquierdo //www.idnes.cz/sport
Živě0:6, 6:3, 0:0
  • 1.61
  • -
  • 2.30
Kubler vs. GengelTenis - - 20. 11. 2025:Kubler vs. Gengel //www.idnes.cz/sport
20. 11. 00:05
  • 1.26
  • -
  • 3.40
Ursu vs. MrvaTenis - - 20. 11. 2025:Ursu vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
20. 11. 10:00
  • 2.75
  • -
  • 1.38
Samson vs. Sorribesová TormováTenis - - 20. 11. 2025:Samson vs. Sorribesová Tormová //www.idnes.cz/sport
20. 11. 16:00
  • 1.66
  • -
  • 2.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastaven. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší...

19. listopadu 2025  11:20

Nesmíme se bát, předesílá Berdych. Nelíbí se mu formát Davis Cupu ani ranní duel

Tomáš Berdych sleduje své svěřence na tréninku před Davis Cupem v italské...

Od naší zpravodajky v Itálii Sám se z daviscupového poháru radoval naposledy v roce 2013, když coby aktivní hráč významně přispěl k jeho zisku. Teď o něm sní jako kapitán. Tomáš Berdych moc dobře ví, že vede tým tenistů, který...

19. listopadu 2025  11:15

Houškovo drzé „děťátko“, zadovka při domácí premiéře. A legenda Válečníků jihla

Marek Houška v bílém dresu Děčína, v zápase s USK Praha přihrává zadovkou kolem...

Když zkraje října šestnáctiletý Marek Houška v zápase na Slavii debutoval v basketbalové lize jako jeden z nejmladších hráčů v historii, dojal tím i tátu Jakuba, legendu Válečníků. A po synově domácí...

19. listopadu 2025  11:11

Krejčí poprvé v základu, rozjetý Detroit ale nezastavil. LeBron má v NBA další rekord

Cade Cunningham (2) z Detroit Pistons najíždí ke koši Atlanta Hawks, brání ho...

Vít Krejčí poprvé v ročníku NBA nastoupil v základní sestavě Atlanta Hawks, devíti body však nepomohl odvrátit porážku s basketbalovými Detroit Pistons 112:120. Pro ně to byl jedenáctý úspěch v řadě....

19. listopadu 2025  7:17,  aktualizováno  10:31

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

19. listopadu 2025  10:29

Byli jsme hrozní. No a co? Skotsko slaví historický postup, vzpomínalo se i na Jotu

Skotští fotbalisté během oslav postupu na mistrovství světa.

Kdybyste chtěli zažít tu nejupřímnější atmosféru a opravdové slzy dojetí, museli byste být právě tam. Ten rámus, co Hampden Parkem v Glasgow dlouho otřásal, když se nádherně trefil Kieran Tierney a...

19. listopadu 2025  10:01

Speciální olympiáda v Praze. Čeští futsalisté slaví bronz, ceny předával i Douděra

Momentka z futsalového turnaje Speciální olmypiády

Po 22 letech se do Česka vrátil Evropský futsalový turnaj pro sportovce s mentálním postižením, který je součástí Speciální olympiády. Ve sportovní hale v pražských Řepích se Češi umístili z osmičky...

19. listopadu 2025  9:30

Van der Poel do Tábora nedorazí, Boroše to ale nemrzí. Zemanová doufá v bláto

Obtížné překážky byly pro diváky na táborském MS jednou z nejatraktivnějších...

Už podevatenácté se Světový pohár v cyklokrosu uskuteční v jihočeském Táboře. Tuto neděli, 23. listopadu, můžou fanoušci v areálu Komora sledovat od brzkého dopoledne nejkvalitnější světové i české...

19. listopadu 2025  9:30

Kovář: Nerýpejte do vedení, řešte výkon Sparty na ledě. Pak vtipkoval o bráchovi

Hráči Sparty se radují z gólu na 3:1, který vstřelil Mark Pysyk.

Nebyl v brance a nebyl ani na střídačce, když minulý týden jeho tým schytal ve Švýcarsku debakl 0:6. V odvetě osmifinálového zápasu proti Zugu už však Jakub Kovář přispěl svými zákroky k domácí výhře...

19. listopadu 2025  9:07

Sinner kouká jen z plakátu, chybí i dvojka. Italové přesto burcují: Je čas na hattrick

Flavio Cobolli a Lorenzo Sonego před daviscupovým zápasem.

Od naší zpravodajky v Itálii Když se procházíte centrem Boloni, narazíte v jeho středu na malý improvizovaný kurt, po němž pobíhají zvídavé děti a který střeží hlídači ve žlutých vestách. Jakmile se skupinkou místních...

19. listopadu 2025  8:30

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Rittich slavil výhru na ledě Dallasu, Hertl s Klapkou v NHL asistovali

David Rittich v bráně New York Islanders oslavuje,

Hokejový brankář David Rittich byl jmenován třetí hvězdou u cenné výhry NY Islanders 3:2 na ledě Dallasu. Do akce se v úterý dostal i Vítek Vaněček, jenž pomohl Utahu k zisku bodu proti San Jose....

19. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  8:19

Hledat se bude do února. Pokud Zubři sponzora neseženou, asi skončí. Pomůže i Kundrátek

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Hledání nového partnera je stále v nedohlednu. Zajištěný rozpočet už má hokejový Přerov přitom jenom do konce aktuální sezony. Od letošní sezony Zubři poprvé po 18 letech nastupují bez generálního...

19. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.