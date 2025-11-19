Nesmíme se bát, předesílá Berdych. Nelíbí se mu formát Davis Cupu ani ranní duel

On sám už se rozhodl, koho nasadí, prozrazovat to ale ještě nechtěl. Na výběr má tři stálice Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. A právě první dva zmiňovaní jsou skoro nejlépe umístění tenisté, kteří do italského města odcestovali.
„Zatím všechno šlape bez problémů,“ pochvaluje si Berdych. „Jsem příjemně překvapen, že jsou kluci v pohodě. Teď se pokusí svou formu prodat a já se jim pokusím co nejvíce pomoct z lavičky.“
U týmu je Berdych prvním rokem, čeští tenisté pod ním zvládli únorové utkání proti Koreji i to náročnější zářijové ve Spojených státech. Vysloužili si tak pozvánku do Boloni, kde hraje osm nejlepších týmů. „Kluci ví, jak zvládat těžké zápasy. Nesmíme se bát být favorité.“
Což vzhledem k odstoupení Carlose Alcaraze rázem proti Španělům jste.
Přesně tak, už jsem to říkal dříve. Carlos se rozhodl, že nebude hrát a nebude součástí týmu, takže to bude obrovský rozdíl, nebudeme si nic nalhávat. Španělsko s ním a bez něj je úplný opak. Ale nedává nám to žádnou garanci toho, že by nám někdo už teď dal dva body, které potřebujeme. Ty musíme stejně uhrát a já pevně věřím, že to kluci zvládnou.
V týmu zatím vše klape?
Rozhodně. Kluci hrají fakt dobře, kurt jim sedí, odtrénovali všechno na maximum. Možná bychom toho času na centr kurtu mohli mít víc, ale ten formát to samozřejmě neumožňuje, nejde to úplně nafouknout.
Na jednu stranu turnaj přišel odhlášením Alcaraze o hvězdu, na druhou teď máte větší šanci na postup. Jaká nálada převládá?
U mě převládá spokojenost, protože na rovinu já nejsem fanoušek tohoto formátu a této akce. Jde to ruku v ruce s tím, že jsou omluvenky. Kdyby akce vypadala jinak, tak si myslím, že i on by se na to mohl dívat jinak. To je můj pohled. Pro nás je jeho odstoupení výhoda, protože Španělsko je teď papírově slabší tým.
Co vás na aktuálním formátu Davis Cupu nejvíce štve?
Že se vytratila unikátnost. Dneska je Davis Cup jako kterýkoliv jiný turnaj. Vytratilo se to, co se tady sto let budovalo. Ve čtvrtek budeme hrát se Španělskem a myslím, že budeme počítat, kolik přišlo lidí. A já se nedivím. Davis Cup je spojený s tím, že i když lidi jedou přes půl světa, tak tam jedou na pár dní, tady může být za dvě hodiny hotovo a můžou jet domů. Tenisová týmová soutěž by se podle mě měla hrát minimálně dva dny.
Vy navíc ve čtvrtek hrajete brzy, už v deset hodin. Už máte naplánovaný ranní program?
To je další věc. Už jsme tady zažili, že jsme jeli na trénink na devátou. Jenže místo předpokládaných dvaceti minut jsme jeli skoro hodinu a trénink jsme skoro nestihli. Tohle už je na hraně pravidel. Když si člověk vymyslí zápas v deset, tak by měl garantovat, že nebudou problémy. Kdyby mi někdo řekl, že ve všední den je hotel hodinu cesty od haly, tak v životě nekývnu na to, že v tom hotelu budu bydlet, když vím, že nás ve čtvrtek čeká zápas v deset ráno. Nějakým stylem se to snad řeší, uvidíme. Prý je slíbená policejní eskorta. Ale když vidím, jak je město rozkopané, tak teda nevím. Ta auta se jen tak nevypaří.
Jsou hráči na tak brzký zápas připravení?
Musí být. Máme rozehrávku od 8:45 do 9:30. Je otázka, jestli hráč, co nastoupí do prvního zápasu, bude chtít hrát až do 9:30, nebo jak těch 45 minut využijeme. Ale nevybavuju si turnaj, který by začínal v deset hodin. Když se podíváme na grandslamy, tak kromě Wimbledonu všechny začínají v jedenáct, což si myslím, že je přijatelný čas. Na menších turnajích se takhle brzy už vůbec nehraje. Kluci samozřejmě chodí trénovat i dopoledne, ale myslím, že desátá je hodně ostrý start.
Navíc to může být nepřívětivé vůči lidem, kteří by si přenos pustili, ale musí být v práci.
Přesně. Všichni si pamatujeme, když jsme řešili, jestli Davis Cup v pátek začne ve dvě, nebo ve tři, aby mohli přijít lidi. A tady mluvíme o tom, že první zápas ve čtvrtfinále začíná v deset. A v půl jedné už taky může být hotovo, že jo. Ale dobrý, patří to k tomu, nemá cenu si na to stěžovat. Zkusíme se připravit. Naštěstí trénujeme ráno, kluci se můžou nachystat dopředu, aby si tělo zvyklo.
Pomůže jim, že teď měli chvíli volno od turnajů?
Těžko říct, spíš bych se i podle toho, jak tréninky vypadají, přikláněl k tomu, že v nich převládá chuť hrát. Možná pro ně poslední týdny nebyly tak náročné, ale někdo řešil zranění... Těžko říct. Myslím, že všichni vypadají dobře a svěže. Jak se Davis Cup rozběhne, tak to bude fičák.
Uvolnila se po zprávě o Alcarazovi atmosféra?
Musím říct, že atmosféra byla dobrá už od začátku. Spíš to bylo ze začátku trochu zamotané, protože nejdřív ta zpráva vylétla na sociálních sítích, pak byla v médiích. Když jsme se ptali rozhodčího, tak nám řekl, že nic neví. Takže jsme spíš tlumili emoce. Ale myslím, že kluci moc dobře vědí, že jim to nezaručuje vítězství. Je to jen informace, pro nás samozřejmě pozitivní, ale nesmíme to moc zveličovat.
Vnímáte ale, že je letošní Davis Cup dost otevřený?
Stoprocentně. Najednou jsme se dostali do úplně jiné situace. Myslím, že se nemáme před čím schovávat. Kluci už si zažili situaci, kdy porazili extrémně těžký tým v Americe. Takže ví, jak náročné zápasy zvládat. Zatím na té cestě aspoň letos máme odškrtnuté všechno, co by k tomu úspěchu mělo být. Kluci jsou tady zdraví, hrají dobře, neseme si na kurt úplně všechno, troufnu si říct, v maximální podobě. Nebál bych se toho. Pokud chce člověk dokázat velký výsledek, tak o něm musí přemýšlet, musí ho mít v hlavě. Není před čím se schovávat.
Velké výsledky posbíral Petr Pála, který o víkendu po 18 letech skončil u českého ženského týmu. Co říkáte na jeho kariéru?
Že byla geniální. Výsledky hovoří za všechno, ať už je to šest titulů, nebo i těch 18 let je něco neuvěřitelného, že se s tím dokázal vypořádat. Pořád v tom viděl motivaci a takové úspěchy ho hnaly dál. Fakt klobouk dolů.
Dokážete si představit, že budete kapitánem 18 let?
Nebudu říkat, že ne, protože pár let zpátky bych si nedokázal představit, že tu před vámi budu stát v této roli, nebo aspoň ne za tak relativně krátkou dobu. Ale člověk nikdy neví. Když se pak hromadí úspěchy a je správná motivace, tak si myslím, že to může být jen ku prospěchu. Takže možná jo.
Zpátky do současnosti. Už tušíte, koho ve čtvrtek nasadíte?
Už ano, ale ještě to nechci prozrazovat. Kluci už o mém rozhodnutí ví, mluvil jsem s nimi. Ale jak říkám celý rok, kluci jsou vyrovnaní, hrají dobře a jsem rád, že mám z čeho vybírat.
Španělskou jedničkou je nyní Jaume Munar, co o něm víte?
Upřímně nic moc, takže bych teď jen zbytečně vařil z vody. Viděl jsem ho, když hrál nedávno finále v Basileji, po očku jsem něco sledoval. Je to snaživý kluk, který nedá nic zadarmo. Myslím si, že při každé situaci nechá na kurtu duši. Ale rychlejší povrch v hale by měl nahrávat spíše nám.
S kapitánem Davidem Ferrerem jste odehrál hodně zápasů, jak na něj z hráčské kariéry vzpomínáte?
Skvěle. Musím říct, že David byl jeden z mých oblíbenců. Kdykoliv jsme přijeli na společný turnaj, tak jsme jeden druhého vyhledávali i na tréninky. Znám se s ním opravdu hodně dlouho. Myslím, že naše cesty byly dost podobné. Je docela příjemné, že teď pojedeme další vzájemné zápasy, ale už tak, že my sedíme a kluci běhají.