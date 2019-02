Mám radost, že tenis pořád můžu hrát, říká Berdych. A těší se na antuku

Co chybělo k výhře v tie-breaku?

Výměny po mém brejku zahrál lépe. Jsem ale rád, že po dvou setech se mi podařilo do zápasu vrátit. Takhle to mělo vypadat od začátku. Za celý trip tohle byla jediná slabá chvíle, bohužel přišla teď, ale s tím se nedá nic dělat.

V případném čtvrtém setu by byla šance?

Od začátku třetí sady moje hra vypadala, jak měla. Neměl jsem fyzický problém, bylo cílem vzít mu set a pak to mohlo být zajímavé. Každá šance se proti němu hodí, on je obrovský bojovník, ale každá námaha pro něj navíc byla dobrá. Škoda že jsem si tu šanci nevzal.

Jak se po úvodní šňůře po pauze cítíte zdravotně?

Jsem na tom fyzicky dobře. Odjíždím s tím, že se nemusím jít léčit, že si nemusím jít nikam lehnout. Těším se na to, až si odpočinu, ale to je vše. Můžu hrát dál, nemusím přemýšlet nad tím, co dělat jinak, co bylo špatně. Máme to dobře nastavené.

Co tedy plánujete dál?

Teď nikam nespěchám. Mám přihlášený turnaj v Montpellier, kam bych se měl normálně dostat, případně můžu využít volnou kartu. Ještě ale vše v klidu promyslím, tyhle věci si teď budu rozhodovat daleko důkladněji než dříve. Sezóna je strašně dlouhá, pokud ji chci vydržet a chtěl bych třeba hrát ještě dál, tak to pořekadlo méně je někdy více se teď bude hodit stále častěji.

Neplánujete vynechat antukovou sezónu?

Původně jsem si myslel, že pokud někde budu ubírat turnaje, tak to bude na antuce. Ale jak se pak začaly odvíjet nově změny a věci, počínaje pohybem, tak teď si naopak myslím, že na antuku by všechny ty poslední změny mohly být nakonec dobré. Nemusela by to být taková dřina jako předtím a třeba bych z toho mohl naopak profitovat. Takže zatím nemám v plánu, že bych si po Miami dal delší volno až do Wimbledonu a antuku vynechal.

Svým návratem jste potěšil také fanoušky.

To mě těší, ale pro mě je důležitější, že rozhodnutí dát si pauzu a pak se pustit do tréninku bylo správné. A vyplatí se to v budoucnu. Mám radost, že tenis pořád můžu hrát.