Berdycha čeká boj s historií. Skolí český rek Španěla Nadala?

Kdyby si býval mohl vybrat, raději by se střetl s domácím mladíkem Alexem de Minaurem. Příznivý vývoj okolností by mu pochopitelně nabídl snazší průchod do druhého týdne turnaje. Jenže místní talent ještě nedozrál k vítězství nad svalnatcem z Mallorky a z vyprodané Laver Areny se do šatny klidil s výpraskem 1:6, 2:6, 4:6.

Třiatřicetiletý Berdych se proto musel smířit s náročnější variantou. Ačkoliv se mu přání nesplnilo, nehodlá v noci před utkáním vzlykat a ronit slzy do hotelového polštáře.

“Neznám statistiku našich vzájemných zápasů, nevím, kolikrát jsme se utkali. Ale to číslo bude docela vysoké,“ prohlásil na páteční tiskovce po vyřazení Argentince Diega Schwartzmana. „Kdykoliv můžu nastoupit proti někomu z těch nejlepších, je to výjimečný den. I kvůli tomu jsem se vracel. Zážitky z těchto bitev jsou neocenitelné.“

V pavouku zatarasil cestu nasazené třináctce Kyleovi Edmundovi a osmnáctce Schwartzmanovi. Už nyní je jeho pokus o návrat na ATP Tour považovaný za úspěšný.

Kdyby ještě zdolal majitele sedmnácti grandslamových trofejí Nadala, přitáhl by k sobě další mamutí porci pozornosti.

Jeho vítězství není příliš pravděpodobné. Z 23 vzájemných střetnutí vyhrál jenom čtyři. Zahřát a nabudit jej může vzpomínka na leden 2015, kdy Nadala vracejícího se po zranění vypoklonkoval ze čtvrtfinále Australian Open s téměř drastickým výsledkem 6:2, 6:0, 7:6.

Nadal, jenž už se stihl do sportovního dějepisu prosadit coby výjimečný dříč a šampion, si na něj jistě dá pozor. „Každý den na turnaji znamená prověrku,“ řekl na tiskovce. „Každý den se na kurtu snažím udělat tu nejlepší práci. Vím, že si na něj musím přinést to nejsilnější odhodlání.“

Svalnatý levák si přirozeně všiml Berdychova znovuzjevení. „Tomášovi prospěl úspěch hned na prvním podniku - v Dauhá byl ve finále. Když se znovu dostáváte do ráže po těžkém období, častokrát sršíte energií. Musím předvést výkon na té nejvyšší úrovni.“

Jeho nedělní sok přiletěl k protinožcům po pečlivé přípravě o šest kilo lehčí než dřív. Snáz se pohybuje. Častěji se vrhá k síti.

Doufá, že se svěží myslí lépe zvládá krizové momenty: „Cítím se při nich lépe než dřív, na čemž se podílí víc faktorů – odpočinek, jiný pohled na tenis, odlišná příprava.“

Že se ze zdravotní dovolené vrátil v obdivuhodné formě, zpozoroval též trenér David Kotyza. „Hraje uvolněně. Zhubl, aniž by ztratil razanci úderů, protože má skvělou techniku. Teď by mohl odvážně jít do balonů v těch nejdůležitějších okamžicích, ve kterých třeba byl dřív lehounce zabrzděný.“

Ostatně i Nadal loni docela marodil, zvlášť na betonu trpěl. Berdycha každopádně čeká další z mnoha střetů s titánem tenisových dějin. Na kapacitu Nadalova věhlasu po přestávce ještě nenarazil.