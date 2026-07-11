Tom a Sven. Klíčoví parťáci finalistek Wimbledonu v jejich hlučné samotě

Oba v sobotu odpoledne usednou do lóží na posvátném centrkurtu. Oba mají na skvělých úspěších svých hráček na londýnské trávě nepochybnou zásluhu.
Přerovák Krupa s Noskovou spolupracuje už šestým rokem, zásadně se zasloužil o dozrávání pozoruhodné naděje z valašské obce Bystřička v obávanou bojovnici WTA Tour. Nizozemec Groeneveld u Muchové kroutí teprve první sezonu, jeho nedávný nástup však zapůsobil jako zázračný elixír pro kariéru nesmírně šikovné dámy z Olomouce.
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Ani jeden se příliš nevybavuje s novináři, což dodržují taky letos v All England Clubu. Oba provází přirozená autorita, nosí s sebou velké rance zkušeností a znalostí.
Třiapadesátiletý Krupa jako singlista vyšplhal ve světovém žebříčku na 278. pozici. V minulosti vedl Radka Štěpánka, Tomáše Berdycha, Barboru Strýcovou nebo Karolínu Plíškovou.
Šedesátiletý Groeneveld byl v pořadí ATP Tour na 826. místě. Koučoval ale desítky známých osobností včetně Rogera Federera, Michaela Sticha, Mary Pierceové, Any Ivanovičové či Marie Šarapovové.
Krupa se s pověstí morouse rád drží v ústraní. Kdo ho ale zná lépe, dobře ví, jaká je s ním švanda. Jak miluje sport a jak mu záleží na jeho synech. I kvůli nim v prosinci 2020 nadšeně přijal angažmá u Noskové. „Po 22 letech cestování konečně trénuju doma. To je nejlepší věc, jaká mě mohla potkat,“ řekl v listopadu 2023 v rozhovoru pro CANAL+ Sport.
A zároveň vysvětlil další důvody, proč ho tahle výzva lákala: „Linda zůstává na kurtu skoro za všech okolností klidná, čímž je hrozně nebezpečná. Zároveň pořád chce ukončovat výměny, nehodlá nechat soupeřku diktovat tempo.“
Už tehdy část pochval šlechetně sváděl na své kolegy – jiného tenisového odborníka Davida Kotyzu a kondičního specialistu Hynka Frömela. Taky teď se o trmácení po turnajích dělí s Lukášem Dlouhým. Noskovou kdysi cepovala též Melanie Molitorová, maminka věhlasné Martiny Hingisové. Ona nicméně při každé příležitosti velebí právě Krupu.
„V mé tenisové kariéře mi dal ze všech nejvíc,“ řekla tento týden. „Je to skvělý trenér a nesmírně si vážím toho, že stojí po mém boku tak dlouho.“
„Strávili jsme spolu obrovské množství času – od mých začátků na patnáctitisícových turnajích v Egyptě až po současné grandslamové finále.“
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„Byl se mnou od úplného začátku, kdy jsem ještě pořádně nevěděla, jak to v dospělém tenise chodí.“
Rovněž Muchová v Londýně mluvila o Groeneveldovi s nelíčenou úctou. „Na Svena se mě ptají snad na každé tiskovce. Ne že by mě nudilo opakovat, jak báječný je, ale je to tak. Je v první řadě úžasný člověk, což považuju za hlavní věc.“
„Fajn chlap s obrovskými zkušenostmi. Na kurtu jsme si sedli – jak se říká u nás v Česku, jsme na stejné vlně. Máme stejné tenisové vnímání.“
„Je prostě pecka mít vedle sebe někoho, kdo vám dodá sebevědomí, myslí pozitivně a podporuje vás.“
Vážně působící muž doplnil ve štábu Muchové kondičáka Jaroslava Blažka, bývalého tenistu Václava Šafránka a sportovního psychologa Michala Šafáře. Kumštýřka s raketou zjevně potřebovala do svého týmu kapacitu, o niž se může opřít při tréninku i v rozhodujících okamžicích na dvorci, kde ji mnohdy obklopuje příliš hlučná samota.
Kolikrát v aktuální krizi stačí uklidňující gesto, jednoduchý pokyn. Znamenitě účinkuje klid a nadhled. Krupa ani Groeneveld se nechovají okázale. O tenisu ale vědí skoro všechno. Jejich svěřenkyně jim důvěřují.
Když je jim ouvej, mohou se na ně bezvýhradně spolehnout.