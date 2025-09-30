Alcaraz slaví svůj osmý letošní titul, ve finále v Tokiu přemohl Fritze

Dvaadvacetiletý Alcaraz získal v duelu dvou nejvýše nasazených hráčů vyrovnanou první sadu díky brejku v deváté hře za 48 minut.
V pauze mezi sety si Fritz nechal ošetřit levé stehno, ale rozjetého Alcaraze už nezastavil, přestože od stavu 1:5 dokázal koncovku ještě zdramatizovat. Uhrál tři gamy v řadě, favorizovaný Španěl ale na závěr i díky opakovaným kraťasům triumfoval a proměnil první mečbol.
Tenisový turnaj mužů v Tokiu
tvrdý povrch, dotace 2,226.470 dolarů
Dvouhra - finále: