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Tituly, Wimbledon i zklamání. Kudy vedla cesta Noskové a Muchové mezi mistryně?

Autor:
  17:02
„Uvidíme se brzy v Indian Wells,“ napsala Karolína Muchová k příspěvku, ve kterém Ženská tenisová asociace oznamuje její kvalifikaci na Turnaj mistryň. Na prestižní podnik pro osm nejlepších hráček sezony se dostala jako poslední ze všech, v kalifornské poušti se sejde také s krajankou Lindou Noskovou. Připomeňte si, jak probíhal zatím životní rok obou českých hvězd.
Část 1/11

Leden

Obě začaly sezonu v Brisbane, Nosková coby 12. tenistka světa, Muchové patřilo 20. místo.

Na prvním turnaji roku se více dařilo druhé zmíněné, která po výhrách nad Jekatěrinou Alexandrovovou a Jelenou Rybakinovou postoupila do semifinále, v němž nestačila na Arynu Sabalenkovou.

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Pekingu.
Karolína Muchová ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Tenistka Linda Nosková se raduje na turnaji v Pekingu.
Karolína Muchová během čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.
29 fotografií

Na Australian Open, úvodním grandslamu sezony, opět postoupila dále Muchová, mezi nejlepšími šestnácti jí vystavila stopku Coco Gauffová. „Jsem zklamaná, protože jsem cítila šanci,“ líčila poté, co americkou hvězdu nezdolala ani na pátý pokus.

Nosková ztroskotala ve třetím kole proti Wang Sin-jü, první měsíc sezony tedy nenasvědčoval tomu, že by měly zářit...



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