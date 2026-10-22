Leden
Obě začaly sezonu v Brisbane, Nosková coby 12. tenistka světa, Muchové patřilo 20. místo.
Na prvním turnaji roku se více dařilo druhé zmíněné, která po výhrách nad Jekatěrinou Alexandrovovou a Jelenou Rybakinovou postoupila do semifinále, v němž nestačila na Arynu Sabalenkovou.
Na Australian Open, úvodním grandslamu sezony, opět postoupila dále Muchová, mezi nejlepšími šestnácti jí vystavila stopku Coco Gauffová. „Jsem zklamaná, protože jsem cítila šanci,“ líčila poté, co americkou hvězdu nezdolala ani na pátý pokus.
Nosková ztroskotala ve třetím kole proti Wang Sin-jü, první měsíc sezony tedy nenasvědčoval tomu, že by měly zářit...