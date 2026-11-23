Stal se tak teprve čtvrtým tenistou, který v kariéře zvítězil na všech čtyřech grandslamech i Turnaji mistrů, zařadil se po bok Novaka Djokoviče, Rogera Federera a Andreho Agassiho. A to je mu stále teprve 23 let. V neděli ve finále v Turíně zdolal Němce Alexandera Zvereva 6:2 a 7:6 (9:7).
„Tohle vítězství je hodně speciální,“ zasnil se Alcaraz na tiskové konferenci. „Pro můj tým i rodinu to znamená strašně moc. Vědí, jak moc jsem dřel a jak moc jsem po této trofeji toužil. Ten pocit, který aktuálně zažívám, se jen těžko popisuje slovy.“
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V úvodním finálovém setu nedal mladý Španěl Zverevovi žádnou šanci, v klidu ho ovládl 6:2. A když u Zverevova jména během druhé sady svítila statistika vítězných míčů a nevynucených chyb 3:23, bylo vidět, že německá světová jednička rozhodně není spokojená. Naopak Alcaraz si užíval zaplněnou halu, hecoval se a na lavičce tančil.
Rychle vedl 3:1 a poté i 4:2, Zverev se ale zvedl a utkání zdramatizoval. V tiebreaku druhého dějství dokonce Němec vedl 6:3, ani tři setboly mu však nestačily k zisku sady. Alcaraz, který letos kvůli zranění vynechal Roland Garros i Wimbledon, si po dvou hodinách vybojoval trofej, která mu zatím chyběla.
„Přál jsem si tento turnaj vyhrát. Když se mi to nyní podařilo, bylo to hodně emotivní. Můj tým slavil, křičel na mě, moje máma plakala. Bylo úžasné všechny vidět, jak slaví,“ řekl španělský tenista.
„Byly to pro mě náročné dva týdny. Musel jsem se vypořádat s tlakem, fyzickými problémy, absolvovat týmové porady, dělat velmi obtížná rozhodnutí a kontrolovat se na kurtu i mimo něj.“
Alcaraz si letos i přes absenci podmanil šest podniků, hned v lednu výhrou na Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam. Především po svém návratu po zranění zápěstí byl k nezastavení. Odehrál 25 utkání, z čehož prohrál jen dvě a zvítězil na čtyřech turnajích.
I proto hned po finále Turnaje mistrů směle prohlásil: „Saša je světová jednička a zaslouží si to. Ale je normální, že i já se cítím jako světová jednička. Je důležité mít sebevědomí.“
I s tím mu od letoška pomáhá nový trenér Samuel Lopez, který v Alcarazově týmu nahradil Juana Carlose Ferrera. „Odvedl skvělou práci,“ pochvalovala si aktuální trojka v žebříčku. „Společně s mým bratrem Alvarem mi usnadnili čas, kdy jsem nemohl hrát. Uvědomil jsem si, že se musím cítit dobře v mém životě, abych mohl být na kurtu sebevědomý.“
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Minimálně podle výsledků se mu v osobním životě nejspíš velmi daří. Vždyť v neděli přidal do své sbírky už jubilejní třicátý titul.
„Gratuluju k vítězství, Carlosi,“ napsal mu jeho krajan Rafael Nadal. „Vím, že to byl pro tebe náročný rok, jsem rád, že se ti podařilo zvítězit a hrát takhle dobře. Hodně štěstí na Davis Cupu.“
Právě na týmovou soutěž nyní Alcaraz odcestuje. „Moc se těším, myslím, že by to pro nás mohl být dobrý týden,“ vyhlíží. Španělé ve čtvrtfinále vyzvou ve čtvrtek Rakousko, proti kterému budou jasní favorité. A ve finále by mohli narazit na výběr Tomáše Berdycha.
Ten by tak změřil síly s čerstvým králem Turnaje mistrů.