Zase přerušený zápas. Asi mé štvanické prokletí, smála se Kristýna Plíšková

S podobnou situací má čerstvou zkušenost. I před týdnem v rámci LiveScore Cupu, který se hrál rovněž na Štvanici, její zápasy narušoval déšť. Ten proti Tereze Martincové musel být kvůli průtrži mračen dokonce přesunutý až na následující den.

„Jsem tady třetí zápas a všechno je to stejným stylem. Už jsem si říkala, že to je nějaké moje prokletí na Štvanici,“ smála se Kristýna Plíšková.



V takovýchto případech je těžké udržet koncentraci. „Navíc tady, jak je hodně lidí, tak není úplně místo, kde bych si mohla lehnout a byla sama. Jsem pořád s holkami, trenéry. Je to docela těžké a trochu mě bolela hlava,“ přiznala.

Jak se nad štvanickým areálem neustále honila mračna a déšť neutuchal, pomalu ztrácela naději, že se duel dohraje. „Už jsem moc nevěřila. Říkala jsem si, že je to možná lepší než hrát chvíli a pak jít zpátky,“ přiznala 28letá tenistka.

Situace z utkání proti Martincové se neopakovala. Po vynucené pauze zápas mohl pokračovat a Plíšková v něm nakonec oslavila vítězství.

Kateřinu Siniakovou porazila 7:5 a 6:3 a srovnala vývoj charitativního turnaje Tipsport Elite Trophy, v němž proti sobě soupeří týmy její sestry a Petry Kvitové, na jedna jedna.

Takovýto formát jí vyhovuje. „Oproti jiným turnajům, kde je člověk pořád sám a je to takové vážné, je docela sranda,“ popisovala.

Na lavičce poblíž kurtu seděly její týmové spoluhráčky. Když k nim během pauzy mezi gamy zamířila, snažily se ji povzbudit. „Žeň to a moc nepřemýšlej,“ říkala jí jednou sestra Karolína.



„Ségra se mi tam snažila i něco radit,“ usmála se Kristýna. „Není to ale tak, že ségra něco řekne, a tak to je. Je to na společné domluvě,“ nastínila rozhodovací proces v černém týmu.

Nebyly to ale jen spoluhráčky, které ji hnaly dopředu. Poprvé od uvolnění bezpečnostních opatření proti koronaviru se na kurt mohli vypravit fanoušci.

„Byla jsem trochu nervózní, protože přece jen to je nezvyk,“ vyprávěla 69. hráčka žebříčku WTA. „Pořád jsme trénovaly nebo jsme hrály bez lidí, takže jsem si říkala, abych hrála nějak normálně (smích). Ale tohle je lepší, dodá to turnajový pocit.“

Podobné turnaje jsou příjemným zpestřením, že by je ale brala jen jako součást přípravy? Kdepak.

„Určitě jdu vyhrát, neberu to tak, že je to trénink. Neříkám, že jsem v nějakém super rozpoložení. To ne. Normálně kdybych byla na turnajích, tak bych byla lépe připravená. Určitě chci ale vyhrát už jenom pro tým,“ prohlásila.