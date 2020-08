Nezabíjím a strašně kazím, peskovala se Karolína Plíšková při prohře

Na závěr dne na tvrdém povrchu štvanického centrkurtu hrají smíšenou čtyřhru Andrea Petkovicová a Lehečka proti Karolíně Muchové s Šafránkem.

Plíškové nevyšel proti 49. hráčce žebříčku WTA Šwiatekové první set, v kterém uhrála s aktivní soupeřkou jen jednu hru. „Nezabíjím a strašně kazím,“ hodnotila Plíšková po první sadě svůj výkon v rozhovoru s Muchovou na lavičce.

Ve druhé sadě se Plíšková zlepšila, ale nevyužila několik brejkbolů a přišla o servis na 3:4. Brejk získala hned zpět, v tiebreaku odvrátila dva mečboly a získala ho poměrem 11:9. V super tiebreaku ale následně vyhrála jen čtyři míče.

„Musím se pochválit, chtěla jsem to ukončit už ve druhém setu, ale bylo to těžké, protože bojovala o každý míč. A i když to byla exhibice, tak to byl dobrý zápas jako na turnaji,“ pochvalovala si Šwiateková v rozhovoru pro televizi O2.

Soutěž vyvrcholí v neděli a poté bude znám vítěz celé série, kterou zatím vede Černý tým 2:1. Vítězný celek získá šek s částkou podle počtu odehraných gamů a ten věnuje na charitativní účely podle vlastního uvážení.