Dosud byli tenisté z této povinnosti vyjmuti vzhledem k nepředvídatelnosti svého programu.
ITIA nicméně uvedla, že po konzultaci s WADA vyjednala pro tenisty řešení, které vyhoví jak kodexu, tak těžkostem, které toto pravidlo pro hráče a hráčky přináší. ITIA nově zmenší velikost své RTP a přesune zhruba 80 procent tenistů, kteří v ní v současnosti jsou, do rozšířené testovací skupiny, na kterou se požadavek na nahlášení denního šedesátiminutového okna při turnajích vztahovat nebude.
„Hráči, kteří zůstanou v redukované RTP, budou muset poskytnout denní šedesátiminutový úsek při soutěži i mimo ni stejně jako sportovci ve všech ostatních sportech, které dodržují kodex WADA,“ uvedla ITIA.
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Dodala, že počty hráčů v obou skupinách budou v podstatě shodné se současnými testovacími skupinami. ITIA také nepředpokládá, že se změní frekvence a objem testování. O tom, do jaké skupiny byli zařazeni, se hráči dozvědí v listopadu. Informace nebude veřejná.
ITIA nicméně připomněla, že bez ohledu na to, do jaké skupiny budou zařazeni, musejí všichni tenisté na žádost dopingového komisaře poskytnout vzorek i mimo šedesátiminutový úsek. Při odmítnutí hrozí distanc až na čtyři roky, což byl případ české tenistky Markéty Vondroušové. Bývalá wimbledonská šampionka dostala letos v červnu za neodevzdání vzorku čtyřletý zákaz činnosti, v srpnu se proti verdiktu odvolala k arbitrážnímu soudu CAS.
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Nová pravidla také poskytnou větší ochranu hráčům, kteří prokážou, že pozitivní test byl způsoben kontaminací léky, jídlem či pitím, prostředím či jinou osobou.
Za určitých okolností umožní také větší flexibilitu v sankcích, jež budou více zaměřeny na rehabilitaci při užití rekreačních drog, jež nemají vliv na sportovní výkon.