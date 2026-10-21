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Přísnější pravidla týkající se hlášení místa pobytu i pro tenisty. Co se změní?

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  15:22
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Tenisté přijdou od ledna o dlouholetou výjimku z přísných antidopingových pravidel týkajících se hlášení místa pobytu během turnajů, uvedla Jednotka pro bezúhonnost tenisu (ITIA), jež reagovala na změny v kodexu Světové antidopingové agentury (WADA) platné od roku 2027.Tyto úpravy vyžadují, aby sportovci zařazení do takzvané registrované testovací skupiny (RTP) uváděli každodenní šedesátiminutové okno pro účely dopingové kontroly během soutěží.

Dosud byli tenisté z této povinnosti vyjmuti vzhledem k nepředvídatelnosti svého programu.

ITIA nicméně uvedla, že po konzultaci s WADA vyjednala pro tenisty řešení, které vyhoví jak kodexu, tak těžkostem, které toto pravidlo pro hráče a hráčky přináší. ITIA nově zmenší velikost své RTP a přesune zhruba 80 procent tenistů, kteří v ní v současnosti jsou, do rozšířené testovací skupiny, na kterou se požadavek na nahlášení denního šedesátiminutového okna při turnajích vztahovat nebude.

„Hráči, kteří zůstanou v redukované RTP, budou muset poskytnout denní šedesátiminutový úsek při soutěži i mimo ni stejně jako sportovci ve všech ostatních sportech, které dodržují kodex WADA,“ uvedla ITIA.

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Dodala, že počty hráčů v obou skupinách budou v podstatě shodné se současnými testovacími skupinami. ITIA také nepředpokládá, že se změní frekvence a objem testování. O tom, do jaké skupiny byli zařazeni, se hráči dozvědí v listopadu. Informace nebude veřejná.

ITIA nicméně připomněla, že bez ohledu na to, do jaké skupiny budou zařazeni, musejí všichni tenisté na žádost dopingového komisaře poskytnout vzorek i mimo šedesátiminutový úsek. Při odmítnutí hrozí distanc až na čtyři roky, což byl případ české tenistky Markéty Vondroušové. Bývalá wimbledonská šampionka dostala letos v červnu za neodevzdání vzorku čtyřletý zákaz činnosti, v srpnu se proti verdiktu odvolala k arbitrážnímu soudu CAS.

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Nová pravidla také poskytnou větší ochranu hráčům, kteří prokážou, že pozitivní test byl způsoben kontaminací léky, jídlem či pitím, prostředím či jinou osobou.

Za určitých okolností umožní také větší flexibilitu v sankcích, jež budou více zaměřeny na rehabilitaci při užití rekreačních drog, jež nemají vliv na sportovní výkon.

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Témata: tenista, WADA

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