Ona mě fakt zná? Valentová o respektu soupeřek, ztracené trofeji i tkaničce

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
,
  19:14
V neděli si zahrála největší finále své kariéry, když v japonské Ósace poprvé bojovala o titul z okruhu WTA. Na trofej pro vítězku sice 18letá tenistka Tereza Valentová nedosáhla, i tak ve čtvrtek na setkání s novináři nadšeně vyprávěla o svých zážitcích. Jen vydřenou cenu pro poraženou finalistku u sebe neměla.
„Ztratila se po cestě,“ vysvětlila, že z Japonska s ní trofej zpět do Česka nedorazila. „Dělala jsem si srandu, že mi ji ztratil pan trenér. Ale ne, prostě někde zůstala.“

Od Miroslava Malého, ředitele klubu TK Sparta Praha, kde odmalička působí, dostala Valentová alespoň japonskou vázu. Mezi rozhovory si pochutnala i na sushi, tradičním japonském pokrmu, a s úsměvem vyprávěla, co pro ni zatím životní turnaj znamenal.

Například vás dostal do první šedesátky žebříčku, konkrétně na 57. příčku.
Je to super, jsem strašně ráda, že se mi turnaj takhle povedl. Potom, jak jsem hrála v Číně (týden před Ósakou vypadla ve Wu-chanu v prvním kole kvalifikace), jsem to upřímně nečekala. Ale vzchopila jsem se. Být v šedesátce je skvělé a doufám, že půjdu ještě výš.

Veselá a soutěživá, ale i bezprostřední. Proto se Valentová trenérovi omlouvá

Proč se vám takhle zadařilo zrovna v Ósace?
Než jsem jela do Číny, nebyla jsem připravená podle mých představ. Ale před tímhle turnajem jsem měla týden, kdy jsem trénovala s dobrými hráčkami, což mi hodně pomohlo. Taky jsem se uklidnila, protože jsem měla ze svého tenisu nervy.

Co vám pomohlo?
Zlomil to jeden večerní trénink. Nešel mi servis, protože než jsem odjela, vůbec jsem kvůli zdravotním problémům nepodávala. Tam jsem na jednom tréninku servírovala až do tmy, jen pod světly, která skoro nesvítila. Ale vůbec jsem se nevztekala a podávala jsem opravdu dlouho. Přidala jsem si navíc, až se to nakonec zlomilo.

Jaký byl podle vás nejlepší zápas?
Už když jsem vyhrála první kolo kvalifikace, tak jsem byla strašně ráda. A pak jsem dostala celkem těžký los do prvního kola (tehdy 54. hráčku světa Alexandru Ealaovou), ale hrála jsem fakt dobře. Byl šok, že jsem ji porazila 6:1 a 6:2. A pak jsem začala hrát líp a líp. Nečekala jsem to, ale už vím, že i s takovými hráčkami jde normálně hrát.

Tereza Valentová s trenérem Liborem Salabou (vlevo) a ředitelem TK Sparta Praha...

Ve finále jste s Leylah Fernandezovou prohrávala 0:6, 0:1, jak jste se v ten moment cítila?
Byl to těžký zápas, Leylah hrála výborně. Já jsem nebyla úplně stoprocentně fit a proti takové hráčce je v takovém stavu těžké vyhrát. Měla jsem nějaké problémy, bylo to náročné.

Během jednoho gamu jste si měnila raketu a dokonce i tkaničku u boty. Byla jste kvůli tomu ve stresu, že na vás všichni koukají a čekají?
Trochu jo. Soupeřka si mohla myslet, že to hraju, protože po prvním míči v gamu jsem si šla vyměnit raketu. Pak jsem odehrála další balon a zase mi praskla tkanička. Omlouvala jsem se a bylo mi jasné, že všechny kamery jsou na mě. Mám i speciální zavazování, takže jsem byla trochu nervózní, abych to stihla a zvládla rychle.

Popasovala jste se se sedmi zápasy v osmi dnech?
Překvapilo mě, jak jsem to zvládala. Ani můj výkon nějak neklesal, spíš šel nahoru. Nikdy jsem tuhle zkušenost neměla, navíc jsem hrála se soupeřkami okolo 30. místa žebříčku.

Lehečka obrat z mečbolů nedotáhl a třetí titul nezískal. Finále prohrála i Valentová

Vydobyla jste si u nich respekt?
Je možné, že se má pozice postupně mění. Ještě to není „Wow!“, ale když jsem byla ve Wu-chanu, tak mi psal trenér od Olgy Danilovičové (49. hráčka světa), jestli si s ní nepůjdu zahrát. Mám velkou radost, že se mnou takové hráčky chtějí trénovat. Díky tomu jdu nahoru. Poznala mě i Sakkariová, v Číně mě dvakrát moc hezky pozdravila, tak jsem říkala trenérovi, že si mě s někým určitě plete, že mě nemůže znát.

A znala?
Ano! V Paříži jsme vedle sebe měly skříňku v šatně a ona tam blbě prohrála. Já jsem jí řekla, že nevadí, že to příště bude lepší. Pamatovala si to a bylo hezké, že se mnou navázala kontakt.

Namotivoval vás povedený turnaj?
Určitě, už bych hned šla hrát. Ale domluvili jsme se, že si dám pauzu. A moc se těším, až odehraju další zápas.

Dočkáte se v polovině listopadu, kdy vás čeká baráž Billie Jean King Cupu. V aktuální nominaci jste po Lindě Noskové českou dvojkou.
Moc se těším. Týmové soutěže miluju a jsem ráda, že mám možnost zase naskočit a zkusit tým a celé Česko podpořit. Doufám, že budu opora, že nezklamu a pomůžu.

Tereza Valentová (vlevo) jako poražená finalistka turnaje v Ósace, vedle ní...

Co budete do té doby dělat?
Budu muset dohnat školu, teď jsem ji chvíli nedělala. Musím nahnat známky a snad se mi podaří uzavřít nějaké předměty. To je můj plán. Taky mě čeká regenerace a potom příprava na Billie Jean King Cup.

Jaké měl váš úspěch ohlasy ve škole?
Hodně lidí mi psalo, to bylo hezké. Někteří kamarádi si dokonce přivstali, koukali se na mé zápasy a každý den mě podporovali. Za to jsem strašně vděčná.

Jak vám fandí rodiče?
Hodně, i když samozřejmě bývají nervózní. Taťka se na přenosy ani nekouká, že mi prý stejně nemůže poradit. Ale sledují mě oba, i brácha. Celá moje rodina si přivstane a kouká na mé zápasy a pak mi všichni píšou, jak jsou na mě pyšní.

A jak krotíte vlastní emoce?
Jsou silné. Jsem poměrně emoční typ a někdy se mnou cloumají, ale snažím se s tím vypořádat. Mám i mentálního kouče, který mi pomáhá. Někdy to zvládám líp, někdy hůř. Nějaký tlak už cítím a bude ještě větší. Ale to ke sportu a stoupání vzhůru patří.

Jste připravená na větší pozornost fanoušků?
Zrovna jsem jela z letiště a nějaký pán se mě ptal, jestli jsem slečna Valentová. Říkal mi, že jsem strašně šikovná, že mě prý sledoval už dlouho. Zaskočilo mě, že mě poznal. Asi si budu muset zvykat.

Valentová očima trenéra Libora Salaby

Trénují spolu od března tohoto roku a vypadá to, že jejich spolupráce funguje. Přečtěte si, co o nadějné tenistce říká její trenér Libor Salaba.

Hodnocení sezony: „Je super, že řešíme, že prohrává s top hráčkami na světě, třeba jako ve Wu-chanu s Andreescuovou. Kdybychom si před půl rokem řekli, že budeme řešit tohle, tak bychom to brali.“

Další meta: „Doufám, že vítězný turnaj. Terka došla do finále z kvalifikace, což je velký úspěch. Odehrála sedm zápasů v osmi dnech a s kvalitními hráčkami. Doufám, že příště se to povede do konce.“

Tereza Valentová s trenérem Liborem Salabou na setkání s novináři.

Následující program: „Rozhodli jsme se, že po Ósace už nepojedeme do Číny na turnaj kategorie 250, aby si Terka odpočinula. A také připravila na Billie Jean King Cup.“

Proč nehraje v Číně: „Už byla strhaná. Je mladá hráčka na začátku kariéry, takže je nesmysl to někam hnát, aby se třeba nějak vážněji zranila. Je lepší si dát pauzu a pořádně zregenerovat.“

Největší progres a potenciál: „V Ósace se hodně posunula. I když se jí nedařilo a třeba prohrála první set, tak těžké momenty zvládala. Neměla výpadky. Dřív je občas měla, nevím, jestli kvůli ztrátě koncentrace, ale teď byla pořád přítomná v zápase. A taky výborně servírovala.“

Soutěživost: „Jak je Terka hodně soutěživá a chce všechny porážet, tak je v trénincích tak přemotivovaná, že když se jí něco nepovede, srazí ji to. Je to zdravé, jen to nesmí přejít do něčeho negativního.“

