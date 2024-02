Chci do dvoustovky. Sedmnáctiletá Valentová slaví mezi dospělými

„Letošní sezona asi nemohla začít líp, jsem nadšená,“ líčí majitelka dvou singlových titulů z podniků ITF v Monastiru.

Valentová totiž v lednu učinila důležitý kariérní skok, když ovládla první akce mezi ženami, dosud sbírala úspěchy jen jako juniorka.

Na prvním turnaji navíc přidala ještě triumf ve čtyřhře po boku Slovenky Radky Zelníčkové.

„V prvním týdnu jsem hrála jako šestnáctiletá, druhý titul už jsem vybojovala jako sedmnáctiletá,“ vypráví, že v Tunisku stihla oslavit narozeniny. Jenže společnost jí mimo tenisové kurty dělalo spíš učení.

„Studuju druhý ročník ekonomického lycea,“ upřesňuje, co kromě sportovního života stíhá.

Při otázce, jestli má individuální školní plán, se lehce pousměje. „Tak bych to úplně nenazývala. Nepočítají se mi absence, ale každý test si musím poctivě dopsat.“

Což se pilné studentce zatím daří.

„Spolužáci mi posílají materiály a učitelé jsou chápaví, většina mi fandí,“ těší Valentovou, která se tak může soustředit na tenisové dění.

A nejen na to své, pozorně sleduje i zápasy svých idolů.

„Nejradši mám Djokoviče,“ hlásí suverénně. „Podle jeho videí cvičím, když jsem ho viděla na kurtu, snažila jsem se něco odkoukat.“

Kromě legendárního Srba však obdivuje i Jannika Sinnera či Carlose Alcaraze, naposledy ji potěšil krajan Jakub Menšík.

„Je neskutečné, co teď předvádí, moc mu fandím.“

Sama Valentová už by se taky ráda předvedla na velké scéně. „Chtěla bych se v žebříčku posunout do dvoustovky a hrát kvalifikace grandslamů,“ dává si aktuálně 618. hráčka do sezony velké cíle.

Na majorech už má zkušenosti z juniorské kategorie, na loňském US Open padla až v boji o titul. „Letos ještě pojedu na juniorské Roland Garros a pak se uvidí,“ říká.

Soustředit by se totiž chtěla už na dospělé akce, kterých letos může kvůli věkovému omezení odehrát pouze šestnáct.

„Potřebuju hlavně hrát zápasy. Všímám si, že úroveň ženských turnajů je dost jiná, hráčky bojují úplně o každý míček, nic nevypouští.“

Proto ji dospělé podniky lákají mnohem víc.

„Teď zjišťuju, jestli mi dají volnou kartu na turnaj do Říčan,“ přibližuje Valentová, kterou v minulém roce trápila záda.

„Když jsem na prvním turnaji v Monastiru hrála v jeden den semifinále i finále singla a ještě k tomu finále debla, tak se nějaké problémy vrátily, naštěstí jen svalové.“

Už v mladém věku se tak učí správně regenerovat. „Moje mamka vždycky říká, že co od těla chcete, to mu musíte vrátit.“

A na rady vrcholové sportovkyně sedmnáctiletá Valentová dá.

„Mamka ví, jak to chodí. Dělala rychlostní kanoistiku, startovala na olympiádě v Barceloně a Atlantě,“ připomíná Valentová svou maminku Jitku, jež závodila pod dívčím příjmením Janáčková.

„Já dělala kromě tenisu basketbal a gymnastiku, na vodu jsem s ní jela asi jen jednou. Ona moc nechtěla, abych byla po ní.“

A tak Valentová už od útlého věku držela v ruce raketu a míčky.

„Taťka tenis miluje a já se rozhodla, že ho chci porazit. Povedlo se mi to teprve před třemi lety, jsme hodně soutěživá rodina.“

Po povedeném tažení na loňském US Open k sobě do týmu přibrala trenéra Lukáše Jedličku a kondičního kouče Ivana Machytku.

Tereza Valentová hraje bekhend ve finále dvouhry juniorek na US Open.

„Někdy je to s ním složité, ale v dobrém,“ směje se mladá hráčka. „Často vypráví nějaké příhody a já se pak nemůžu soustředit na cvičení, tak ho musím brzdit. Pořád by jen něco povídal.“

Stejně jako Valentová, jež se ráda o pár vtipných historek podělí.

Mediální povinnosti pak zakončí fotkami s trofejemi. A podle jejího odhodlání a ambicí k nim do alba brzy zřejmě přidá další.