„Samozřejmě jsem za takový posun moc vděčná. Upřímně jsem to nečekala, kdyby mi to někdo řekl na začátku roku, tak bych mu určitě nevěřila a říkala bych si, že se zbláznil,“ povídá v rozhovoru pro iDNES.cz. „Ale jsem moc ráda, že se mi to podařilo. Doufám, že příští sezona bude ještě lepší.“
Nový rok začne Valentová v daleké Austrálii, kde zkompletuje účast na všech čtyřech grandslamech. Úvodní Australian Open totiž letos ještě nestihla, a tak si zanedlouho bude moct odškrtnout další tenisový milník.
Na Roland Garros i US Open se dostala do druhého kola, v Paříži změřila síly s budoucí vítězkou Coco Gauffovou, v New Yorku čelila Jeleně Rybalinové. Ve Wimbledonu skončila už v kvalifikaci, ve které vypadla v posledním třetím kole.
Všichni si myslí, že jsem velký extrovert, ale není to tak vždycky. Někdy jsem ráda sama a zalezlá v tichu.