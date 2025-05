Valentová umlčela peklo: Málem mi praskly bubínky. A kouč si musí koupit nový mobil

Tříkolovou kvalifikací prosvištěla bez ztráty setu. A v úterý na úvod hlavní soutěže využila příznivého losu v podobě 119. hráčky světa Chloé Paquetové, kterou zdolala 4:6, 6:3 a 7:5.

Ve třetí sadě přitom při podání soupeřky čelila skóre 3:5, 0:30. Domácí držitelka divoké karty, kterou na menším kurtu číslo sedm hnali hlasití fanoušci, byla pouhé dva míče od vítězství.

Jenže Valentová se nevzdala a koncovku otočila.

Po proměněném mečbolu zvedla ruce nad hlavou a ve šťastném opojení se podívala na zamračenou oblohu, z níž padal slabý, ale otravný déšť. První výhra v hlavní soutěži grandslamu ji naprosto pohltila.

„Asi je osud, že jsem v Paříži loni vyhrála juniorky a letos je to můj první dospělý grandslam,“ zářila při setkání s českými reportéry.

Jak se po emočně vypjatém utkání cítíte?

Teď už jsem se uklidnila, ale během zápasu mě divně bolelo břicho. A po něm mi bylo snad ještě hůř. I koučovi bylo hrozně, jen tátovi ne, ten prý byl v klidu. Hrát v takovém prostředí nebylo vůbec příjemné. Byl to velký nápor na hlavu i nervy, takže mi z toho asi pracoval i žaludek.

tery.valentova RG main draw✅

So exited to have qualified for my first ever grand slam



#maindrawcalling

#rolandgarros

FFT oblíbit sdílet odpovědět uložit

Francouzské publikum mocně hnalo vaši soupeřku, zažila jste někdy více nepřejícnou atmosféru?

Nezažila. Bylo to peklo, fakt přísné. Zkazila jsem první servis a týpek v bílém tričku na mě pořvával: „Jen tak dál.“ Když jsem šla k němu do rohu, naschvál se naklonil a křičel na mě: „Chloé, Chloé.“ Když jsem se šla na druhé straně utírat do ručníku, tak jsem myslela, že mi prasknou bubínky.

Co jste si v tu chvíli říkala?

Že to není úplně fér, ale snažila jsem se nevnímat, co se děje. Na kout, kde seděli její lidi s cedulemi, jsem se nepodívala ani jednou. Kouč říkal, že tam jeden chlápek pořád čekal, až se na něj podívám, že by mě nějak rozhodil. Ale vydržela jsem se nepodívat.

Utkání jste zvládla právě díky tomu, že jste zůstala psychicky silná.

Připravovala jsem se na to. Mluvila jsem o tom s mentálním koučem, vizualizovala jsem si, jak asi zápas bude vypadat a že lidi budou dělat bordel. Potřebovala jsem zůstat v zóně a nevnímat je. Celkem se mi to povedlo. Když mi teklo do bot, uvnitř jsem sice bublala, ale nesměla jsem dát znát, že mi chování fanoušků vadí. Protože pak by se rozjeli ještě víc.

Když jste ve třetím setu prohrávala 2:5, už jste se viděla v letadle?

Trošku jo. My jsme si dali s koučem sázku, tak jsem si říkala: „To snad ne, já to prohraju.“ Chtěla jsem vyhrát a ukázat všem, že jsem schopná si s těmi fanoušky poradit. A že mě jen tak nezastaví. Naštěstí jsem za stavu 2:5 zabila tři míče, a to mi pomohlo. A myslím si, že ona si pak trošku kákla.

Jakou sázku jste s vaším trenérem Liborem Salabou uzavřela?

On má úplně rozbitý telefon, už z něj ani nejde slyšet zvuk. Říkám mu: „Kouči, vždyť to vůbec neslyšíte.“ Tak jsme si dali sázku, že jestli vyhraju, tak si koupí nový mobil. On nechce, nikdy nechtěl, ale teď bude muset. Takže jakmile jsem po zápase přišla do posilovny, řekla jsem mu, že si kupuje nový mobil.

Už jste vymysleli sázku pro druhé kolo, ve kterém vyzvete Gauffovou?

Ano. Že když vyhraju, tak si trenér vytetuje Eiffelovku. On už má tetování dost.

Tereza Valentová pózuje s trofejí pro vítězku dvouhry juniorek na Roland Garros.

Máte z utkání s hvězdnou Američankou obavy?

Samozřejmě budu nervózní. Jsem zvědavá, jak bude hrát a jestli jí budu schopná konkurovat. Uvidím, jak hraje druhá na světě, to je zkušenost k nezaplacení. Na zápas se těším a chci něco uhrát. Nejlepší by bylo vyhrát, i když nevím, jestli se mi to povede. Ale uvidíme, stát se může všechno. Budu se soustředit na sebe, abych zahrála co nejlíp.

Jde vaše letošní tažení srovnat s tím loňským mezi juniorkami?

Snažím se tomu nedávat takovou důležitost, aby mě to neznervózňovalo a nesvazovalo, ale je to jiné. Dospělý grandslam, hlavní soutěž… Přitom na turnaji před Paříží jsem hrála úplně otřesně, ani jsem sem nechtěla jet. Říkala jsem si, že to bude ostuda. A kdyby mi někdo řekl, že vyhraju tři zápasy v kvaldě i první kolo v hlavní, tak si řeknu, jestli se náhodou nezbláznil.