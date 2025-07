„Jsem spokojená, nestěžuju si,“ směje se mladá tenistka.

Dnes rozehraje turnaj na pražské Spartě, kde se v pondělí pochlubila nejnovější trofejí z akce v Portu. Podnik kategorie WTA 125, který je úrovní těsně pod hlavním okruhem, ovládla letos už podruhé.

„Vůbec jsme nečekali, že bych ten turnaj mohla vyhrát, říkala jsem si, že bych si chtěla zahrát dva tři dobré zápasy. Je to pro mě určitě úspěch,“ pochvaluje si. „Snad mám dobré rozpoložení, sebevědomí mi to určitě dodalo. Ale musím zůstat na zemi, což mě učí doma.“

Jejímu vyprávění v domovském klubu přihlížela maminka, která na dceru, před níž trůnila trofej z Portugalska, hleděla s pýchou. A vedle Valentové se rozpovídal i její trenér Libor Salaba, který svěřenkyni zaslouženě chválil. „Na začátku sezony jsem říkal, že kdyby bojovala o hlavní soutěž na US Open, tak by to bylo nad rámec očekávání. Zvládá věci, které spousta holek ne.“

Tereza Valentová se soustředí na úder v prvním kole Roland Garros.

S úsměvem se vypořádala i s nepříjemnou situací, která ji na cestě z Porta potkala. Jelikož turnaj skončil v neděli a ona už dnes vstoupí do pražské akce WTA, věděla, že se do rodného města musí přemístit co nejrychleji. Jenže plán jí tak úplně nevyšel. „Bylo to dost hektické. Dohrála jsem finále a hned za hodinu jsme museli být na letišti. Přiletěli jsme do Frankfurtu, ale tam nám bohužel zrušili let, takže jsme tam museli přespat. A pondělní let měl zpoždění,“ popisovala patálie.

Z pražského letiště tak přicestovala do Stromovky až v pondělí dopoledne, ani se nestihla naobědvat a hned běžela trénovat. Před domácími fanoušky se totiž chce předvést co nejlépe. „Přijde hodně kamarádů, snad nebudu moc nervózní a tlak zvládnu. Věřím, že mě diváci nakopnou, už se na ně moc těším,“ vyprávěla Valentová, jež loňský turnaj v Praze musela kvůli zranění vynechat. „Hodně jsem to oplakala, ale o to víc se teď těším. Už asi měsíc se nemůžu dočkat, konečně je to tady. “

Mladá naděje ví, že stejně rychle, jako se dočkala domácí akce, se zanedlouho může radovat i z premiérového umístění v elitní stovce světového žebříčku.

„Vím, že se blíží, ale nějak se na to nesoustředím. Když budu zdravá a zlepšovat svou hru, tak ve stovce budu. Nedávám si na sebe tlak, beru to takhle.“

První stovka by Valentové zajišťovala přímou účast v hlavní soutěži grandslamů. V živém hodnocení aktuálně figuruje na 103. příčce, velký milník se jí tak může podařit už po turnaji Praze, což by pro ni jakožto odchovankyni sparťanského klubu bylo mimořádně speciální.

Nejprve ale musí překonat úvodní kolo, do kterého jí los přidělil Japonku Aoi Itóovou. „Musím si ji ještě nastudovat,“ říkala v pondělí v šest večer. „Chtěla bych stihnout jít spát asi v deset, tak snad to stihnu. Ale stejně se nejvíc musím spoléhat na vlastní hru.“

Ta jí mimo jiné vynesla i triumf na loňské juniorce Roland Garros, kde letos zapsala svou premiérovou účast na dospělém grandslamu. „Jsem ráda, že můžu hrát takhle velké turnaje, na to jsem nebyla zvyklá. Dost věcí jsem od začátku roku zlepšila a doufám, že ještě zlepším.“

A třeba zanedlouho pozvedne i trofej na turnaji WTA.