Já a hvězda? Těžko! Valentová poskočila do stovky a vzkazuje fanouškům: Miluju vás

„Je to něco neskutečného,“ žasla ještě několik desítek minut po zápase, který ji katapultoval mezi elitu. Však se taky během duelu se slovenskou sokyní hlasitě povzbuzovala, občas i zlobila, ale především předvedla divákům v Praze skvělou podívanou.

Jen připomeňme, že do Česka přicestovala po náročném týdnu v Portu, kde pozvedla titul na podniku kategorie WTA 125, až v pondělí. Kvůli zrušenému letu z Frankfurtu musela přespávat v Německu, po tréninku a mediálních povinnostech pak rychle spěchala, aby si odpočinula.

V úterý si poradila s Japonkou Aoi Itóovou a stejně jako po středečním duelu na ni u zábradlí vedle centrkurtu čekaly hloučky fanoušků, kteří se chtěli s 18letou tenistkou vyfotit.

Ale kdybyste jí řekli, že je na pražském turnaji hvězdou?

„To si teda nemyslím, tady jsou stokrát větší hvězdy,“ odpoví vám s úsměvem. „Ale třeba jednou budu. Mám velkou radost, že mi lidi takhle fandí, úplně je miluju. Dost mě hnali, tak jsem ráda, že jim to svými výsledky vracím.“

Jakožto pražská rodačka má v hledišti i spoustu přátel, na turnaji ji doprovází maminka Jitka, bývalá rychlostní kanoistka. A právě ona byla tou první blízkou osobou, která mladé hráčce v objetí gratulovala.

„Díky,“ odpověděla jí Valentová úlevně.

Předtím se totiž dost nadřela. „Rebecca hrála výborně, byl to strašně těžký zápas,“ popisovala. „Jsem ráda, že jsem se vyrovnala s těmi podmínkami a že jsem ho nakonec takhle hezky zvládla. S tím větrem se nehrálo úplně hezky, bylo to náročné pro nás obě.“

I to bylo z hlediště dost viditelné. Valentová téměř každý povedený míček slavila hlasitým pokřikem, Šramková zase pokažené balony komentovala naštvaným hlasem.

„Měla jsem strašné nervy a moc jsem chtěla vyhrát, takže jsem byla emotivní,“ prozradila Češka. „Soustředila jsem se na sebe, snažila jsem se na ni nekoukat, abych pořád pokračovala v té své hře. Ale vždy je dobré, když se soupeřka dostane pod tlak a kazí.“

I díky chybám slovenské sokyně si Valentová vybojovala dvanáct brejkbolů, ze kterých čtyři proměnila. A rovněž si mohla oddechnout, že zápas nenechala zajít do třetího setu, který by ji vzhledem k náročnému programu ještě více vyčerpal.

Zavázanou nohu už popisuje spíš jako prevenci, v Praze je však přihlášená ještě k deblu po boku Dominiky Šalkové.

„Musím zaklepat, že jsem zatím v pohodě, síly ještě mám,“ ujišťuje Valentová. „Zase si odpočinu, dobře se vyspím, najím se, udělám regeneraci a budu připravená na další zápasy.“

Kromě fyzických sil musí v Praze krotit i emoce, přece jen vstřebává spoustu nových vjemů a zkušeností. „Je to těžké, určitě cítím tlak. Ale já se snažím na to nesoustředit, hraju si zápas po zápasu, abych udržela koncentraci a vždycky předvedla to nejlepší, co půjde.“

A kdyby si měla před sezonou představit, že se po půl roce probojuje do elitní stovky?

„Asi bych tomu nevěřila,“ přiznává. „Jsem ráda, že to takhle jde, ale pořád chci jet stejně, stoupat výš a výš a soustředit se na svoji hru, abych ji posouvala a abych byla zdravá.“

V live žebříčku Valentová aktuálně zaujímá 97. příčku, tím svůj posun v domovském klubu ale končit nemusí. V pavouku dvouhry má velice příznivý los, ve čtvrtfinále ji čeká duel proti Francouzce Jessice Ponchetové, 162. hráčce světa.

„Malinko ji znám, je to kvalitní tenistka. Všechno je hratelné, vždycky budou nějaké šance. Zápas si budu chtít zase užít, budu bojovat o každý balon a zkusím předvést co nejlepší hru. A doufám, že to vyjde,“ přeje si Valentová.

A s ní také tribuny centrkurtu ve Stromovce.