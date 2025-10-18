Skvělá jízda Valentové pokračuje! V Ósace si zahraje první finále na okruhu WTA

Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová postoupila na turnaji v Ósace do svého premiérového finále na okruhu WTA. V semifinále po dvou hodinách a 43 minutách porazila Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:7, 6:4, 6:3 a v neděli si zahraje o titul s turnajovou čtyřkou Leylah Fernandezovou z Kanady. Naopak Kateřina Siniaková si týden po triumfu ve Wu-chanu další finále čtyřhry nezahraje. Světová deblová jednička vypadla se spoluhráčkou Sie Šu-wej v čínském Ning-po v semifinále.

Tereza Valentová se natahuje po míči ve druhém kole US Open. | foto: AP

Valentová začala v Ósace v kvalifikaci, úspěšné semifinále bylo její už šestou výhrou na turnaji.

Už potřetí se jí podařilo otočit zápas po prohraném úvodním setu, stejný kousek předvedla i ve čtvrtfinále proti Srbce Olze Danilovičové a v kvalifikaci proti Belgičance Greet Minnenové. Vylepšila si dosavadní maximum na elitním okruhu: v semifinále turnaje WTA 250 byla také letos v Praze, kde vypadla s Marií Bouzkovou.

Proti o pět let starší Fernandezové nastoupí Valentová poprvé. Kanaďanka postoupila do finále po výhře 6:1, 2:6, 6:4 nad jinou Rumunkou Soranou Cirsteaovou.

Tenistka TK Sparta Praha díky účasti ve finále nyní figuruje ve virtuálním světovém žebříčku na 58. příčce, do turnaje vstupovala jako 78. hráčka pořadí.

Semifinále zahájila dvěma ztracenými servisy, a přestože se jí podařilo srovnat, v sedmém gamu přišla o další podání a Cristianová utekla do vedení 5:3. Za stavu 4:5 si Valentová vzala před podáním soupeřky zdravotní přestávku kvůli potížím v oblasti břicha a opustila kurt. Po návratu nedovolila Cristianové set dopodávat a vynutila si tiebreak, v něm ale prohrála 3:7.

Tenistka Tereza Valentová hraje bekhend ve čtvrtfinále turnaje v Ósace.

Ve druhé sadě se svěřenkyně trenéra Libora Salaby na servisu zlepšila. Nevyužila sice vedení 4:2 s brejkem, v devátém gamu ale prolomila podání Cristianové ještě jednou a vývoj srovnala.

Rozhodl třetí set, do něhož Valentová vstoupila hned brejkem. Pak už nenabídla Rumunce jediný brejkbol a utkání ukončila na příjmu při druhém mečbolu.

Tenisový turnaj žen v Ósace

Dvouhra - semifinále:

Valentová (ČR) - Cristianová (Rum.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3,
Fernandezová (4-Kan.) - Cirsteaová (Rum.) 6:1, 2:6, 6:4.

Siniaková další titul nepřidá

Siniaková nevyužila možnosti zahrát si čtvrté deblové finále v řadě. Se svou tchajwanskou parťačkou jako turnajové jedničky podlehly v sobotu 6:4, 3:6, 6:10 americko-ruskému páru Nicole Melicharová-Martinezová, Ljudmila Samsonovová.

Devětadvacetiletá Siniaková hrála s o deset let starší Sie Šu-wej, která dříve sbírala úspěchy po boku Barbory Strýcové, poprvé v kariéře.

Rodačka z Hradce Králové při svých předchozích startech byla ve finále US Open se stabilní americkou partnerkou Taylor Townsendovou a poté získala tituly s bývalou parťačkou Barborou Krejčíkovou v Soulu a Australankou Storm Hunterovou ve Wu-chanu.

Tenisový turnaj žen v Ning-po

Čtyřhra - semifinále:

Melicharová-Martinezová, Samsonovová (USA/Rus.) - Sie Šu-wej, Siniaková (1-Tchaj-wan/ČR) 4:6, 6:3, 10:6.

