Veselá a soutěživá, ale i bezprostřední. Proto se Valentová trenérovi omlouvá

Naposledy se z kvalifikace probojovala až do finále podniku v japonské Ósace. V nedělním boji o titul sice nestačila na 27. tenistku světa Leylah Fernandezovou, přesto oslnila výkonem. Především mentálním.
Ačkoliv první set prohrála 0:6, dokázala se oklepat a dovést zápas do třetího dějství, byť ho nakonec těsně ztratila.
„Je to samozřejmě velký úspěch. S každým takovým výsledkem Terka získává nejen další zkušenosti, ale určitě jí roste i sebevědomí,“ komentuje pro iDNES Premium Miroslav Malý, ředitel klubu TK Sparta Praha, kde Valentová odmalička působí.
Sama si uvědomuje, že kvůli tomu, jak je spontánní, s ní někdy může být těžké pořízení.