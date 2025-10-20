Veselá a soutěživá, ale i bezprostřední. Proto se Valentová trenérovi omlouvá

Premium

Fotogalerie 38

Tereza Valentová ve finále turnaje v Ósace. | foto: Profimedia.cz

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
,
Už dříve v této sezoně ukázala, že v ní dřímá obrovský tenisový talent. Tereza Valentová se z úspěšné juniorky rychle transformovala do hráčky, která objíždí grandslamy a turnaje WTA. A daří se jí báječně.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Naposledy se z kvalifikace probojovala až do finále podniku v japonské Ósace. V nedělním boji o titul sice nestačila na 27. tenistku světa Leylah Fernandezovou, přesto oslnila výkonem. Především mentálním.

Ačkoliv první set prohrála 0:6, dokázala se oklepat a dovést zápas do třetího dějství, byť ho nakonec těsně ztratila.

„Je to samozřejmě velký úspěch. S každým takovým výsledkem Terka získává nejen další zkušenosti, ale určitě jí roste i sebevědomí,“ komentuje pro iDNES Premium Miroslav Malý, ředitel klubu TK Sparta Praha, kde Valentová odmalička působí.

Sama si uvědomuje, že kvůli tomu, jak je spontánní, s ní někdy může být těžké pořízení.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Vondroušová vs. MuchováTenis - 1. kolo - 20. 10. 2025:Vondroušová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
20. 10. 10:00
  • 1.92
  • -
  • 1.88
Menšík vs. BernetTenis - 1. kolo - 20. 10. 2025:Menšík vs. Bernet //www.idnes.cz/sport
20. 10. 20:00
  • 1.14
  • -
  • 5.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Velkou cenu USA F1 ovládl Max Verstappen, McLaren v Austinu nestačil

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen vyhrál po sprintu také hlavní závod Velké ceny USA a opět snížil náskok jezdců McLarenu v čele celkového pořadí. Lando Norris se tentokrát musel spokojit s...

19. října 2025  22:51,  aktualizováno  20.10

Veselá a soutěživá, ale i bezprostřední. Proto se Valentová trenérovi omlouvá

Premium

Už dříve v této sezoně ukázala, že v ní dřímá obrovský tenisový talent. Tereza Valentová se z úspěšné juniorky rychle transformovala do hráčky, která objíždí grandslamy a turnaje WTA. A daří se jí...

20. října 2025

Chytil nedohrál po tvrdém hitu, Vancouver ve Washingtonu udržel náskok

Hokejisté Vancouveru v NHL vyhráli 4:3 ve Washingtonu. Utkání nedohrál český útočník Canucks Filip Chytil, jenž musel odstoupit po tvrdém nárazu soupeře v závěru první třetiny. Ve druhém...

19. října 2025  22:06,  aktualizováno  23:33

Florbalistky zakončily Euro Floorball Tour vítěznými nájezdy, zdolaly Švýcarky

České florbalistky porazily v závěrečném vystoupení na Euro Floorball Tour v Churu domácí Švýcarsko 5:4 po samostatných nájezdech a skončily s pěti body třetí. Gólem a asistencí se na tom podílela...

19. října 2025  20:03,  aktualizováno  22:25

Druhý náraz na favoritky. Házenkářky v Euru Cupu nestačily ani na Maďarsko

České házenkářky hladce prohrály i druhý zápas Euro Cupu pro již jisté účastníky mistrovství Evropy v příštím roce. Doma v Praze podle očekávání podlehly favorizovanému Maďarsku vysoko 20:31 a...

19. října 2025  21:37,  aktualizováno  22:24

Mrkva se stal počtvrté v řadě házenkářem roku, druhý triumf přidala Kafka Malá

Brankář Tomáš Mrkva byl počtvrté za sebou i v kariéře vyhlášen nejlepším českým házenkářem uplynulé sezony. Mezi ženami zvítězila rovněž reprezentační kapitánka Veronika Kafka Malá, která si připsala...

19. října 2025  22:21

Středoevropská rally 2025: program a výsledky třetího ročníku

Středoevropskou rallye v atraktivním formátu si i letos vychutnali motorističtí nadšenci ve třech státech. Od 16. do 19. října 2025 se závodlio na území České republiky, Německa a Rakouska. Výsledky...

19. října 2025  21:39

Karviná postupuje v Evropském poháru, souboj s Pančevem otočila v odvetě

Házenkáři Karviné otočili duel 2. kola Evropského poháru s Pančevem. Týden po porážce 27:29 v Srbsku vyhráli čeští mistři v domácí odvetě 33:25 a postupem do 3. kola napodobili extraligové rivaly...

19. října 2025  21:02

Jablonec - Dukla 0:0, domácí jsou nadále třetí, Čanturišvilimu sudí zrušil červenou

Nevyužili jedinečnou příležitost dotáhnout se na čelo tabulky. Jablonečtí fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy doma překvapivě remizovali 0:0 s poslední Duklou, podruhé v řadě ztratili a zůstávají...

19. října 2025,  aktualizováno  20:44

Nedvěd o zlepšení Sparty: Není to magie. Odvahu nečekaného bitkaře ocenil i Trojan

Když viděl, jaký je o něj zájem, zprvu se mu příliš nechtělo. Býval zvyklý, že rozhovory připadnou někomu ze spoluhráčů. Nakonec plachý Michal Vitouch před novináře předstoupil. Popisoval nejen...

19. října 2025  20:34

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Coufal asistoval a s Hranáčem pomohli k čistému kontu. Hoffenheim zdolal St. Pauli

Vladimír Coufal a Robin Hranáč v 7. kole německé ligy přispěli k výhře fotbalistů Hoffenheimu 3:0 na hřišti St. Pauli. Coufal přihrál na druhý gól. Freiburg doma remizoval s Frankfurtem 2:2 a...

19. října 2025  20:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.